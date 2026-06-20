Στη γειτονιά των αγγέλων η Μαρία Δανιήλ - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία της

Η Μαρία άφησε την τελευταία της πνοή στις 19 Ιουνίου σε ηλικία 87 ετών

Η Εξόδιος Ακολουθία της θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης στον Φαρμακά, την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026, ώρα 11:00

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 10:30

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Φαρμακά

Οι τεθλιμμένοι:

Παιδιά: Βασούλλα και Πέτρος

Βάσος και Γιούλλα

Γιαννάκης και Ηλιάνα

Χρυστάλλα και Μάριος

Εγγόνια και λοιποί συγγενείς

Παράκληση είναι όπως αντί στεφάνων να γίνουν εισφορές για την εκκλησιά και για φιλανθρωπικούς σκοπούς.