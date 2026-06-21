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ΕΛΛΑΔΑ

Προγραμματίσατε διακοπές στην Ελλάδα; Αυτή τη μέρα ίσως να μην βρείτε κάπου να φάτε ή προσωπικό στο ξενοδοχείο

 21.06.2026 - 08:22
Προγραμματίσατε διακοπές στην Ελλάδα; Αυτή τη μέρα ίσως να μην βρείτε κάπου να φάτε ή προσωπικό στο ξενοδοχείο

Tην Τετάρτη 24 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η πανελλαδική 24ωρη απεργία στον κλάδο του Επισιτισμού – Τουρισμού και θα πραγματοποιηθούν κατά τόπους απεργιακές συγκεντρώσεις. Στην Αθήνα θα γίνει στις 11:00 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό – ΠΟΕΕΤ που ομόφωνα έλαβε την απεργιακή απόφαση, αναφέρει μεταξύ άλλων: «Ενώ τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό και τον τουρισμό καλούνται να δουλεύουν χωρίς ωράριο, χωρίς προσωπική ζωή, με μισθούς που δεν φτάνουν ούτε για τα στοιχειώδη. Η εντατικοποίηση έχει γίνει κανόνας, τα εργατικά ατυχήματα πολλαπλασιάζονται και η εργοδοτική αυθαιρεσία παρουσιάζεται ως “κανονικότητα”.

Δεν θα γίνουμε οι σύγχρονοι δούλοι των πεντάστερων κερδών τους.

Απαιτούμε:

Ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και ημερομίσθια.
Υποχρεωτική εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε όλο τον κλάδο.
Κατοχύρωση του 5νθήμερου – 8ωρου και πληρωμή κάθε υπερωρίας.
Μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας.
Άμεση ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών απέναντι στη μαύρη και αδήλωτη εργασία.
Προστασία των εποχικά εργαζομένων και πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα καθώς και
Την επαναφορά της χρονικής ισχύος στα προ μνημονίου επίπεδα

Στις 24 Ιουνίου στέλνουμε ξεκάθαρο μήνυμα: χωρίς εμάς δεν λειτουργεί κανένα ξενοδοχείο, κανένα εστιατόριο, κανένα τουριστικό κατάστημα. Εμείς παράγουμε τον πλούτο και έχουμε τη δύναμη να διεκδικήσουμε όσα μας ανήκουν».

Πηγή: ertnews.gr

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