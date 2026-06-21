Θέλεις να φύγεις από iPhone; Το Android 17 πλέον παίρνει μαζί σου τα πάντα

Η νέα έκδοση δουλεύει ασύρματα, υποστηρίζει πολλούς νέους τύπους δεδομένων και αξιοποιεί ένα κοινό API που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Apple. Η σταδιακή διάθεση ξεκίνησε στις 17 Ιουνίου.

Τι αλλάζει στο Android Switch

Το νέο Android Switch δεν είναι πια μια ξεχωριστή εφαρμογή που κατεβάζεις, αλλά λειτουργία χτισμένη μέσα στο λειτουργικό. Σύμφωνα με ανάρτηση του Paul Dunlop, υπεύθυνου προϊόντος για το onboarding και το switching στην ομάδα του Android, η μεγαλύτερη αλλαγή είναι η ασύρματη φιλοσοφία: η μεταφορά γίνεται καταρχήν χωρίς καλώδιο, αν και το καλώδιο παραμένει επιλογή για όποιον το προτιμά.

Το πιο σημαντικό σημείο είναι ότι το εργαλείο είναι πλέον native και στο iOS. Δεν χρειάζεται να ψάχνεις και να εγκαθιστάς ξεχωριστές εφαρμογές για να περάσεις τα δεδομένα σου από iPhone σε Android. Η ίδια υποδομή δουλεύει και αντίστροφα, για μεταφορά από Android σε iPhone, όπως αναφέρεται και στα έγγραφα υποστήριξης της Apple.

Ποια δεδομένα μεταφέρονται τώρα

Η λίστα των υποστηριζόμενων δεδομένων διευρύνθηκε αισθητά. Στους νέους τύπους που μπορούν πλέον να μεταφερθούν περιλαμβάνονται:

Κωδικοί και passkeys

Λογαριασμοί Google

Στοιχεία σύνδεσης Wi-Fi

Ξυπνητήρια, αρχεία και φάκελοι

Συνημμένα ημερολογίου, ιστορικό κλήσεων

Συνημμένα από το Apple Notes

Στα μηνύματα η κάλυψη είναι πλέον πλήρης: το Android Switch υποστηρίζει SMS, MMS, RCS και iMessage, μαζί με ομαδικές συνομιλίες, αντιδράσεις και νήματα.

Τα RCS μηνύματα ήταν για καιρό από τα πιο προβληματικά σημεία σε κάθε μετάβαση, οπότε αυτή η προσθήκη λύνει ένα χρόνιο πρόβλημα. Η εμπειρία θυμίζει τη λογική της διαλειτουργικότητας που έχουμε δει και σε λύσεις όπως το Quick Share και το AirDrop.

Εφαρμογές τρίτων και προσαρμογές

Η πιο φιλόδοξη προσθήκη αφορά τα δεδομένα εφαρμογών τρίτων. Ένα νέο API, που αναπτύχθηκε από κοινού με την Apple, επιτρέπει στους developers να ενεργοποιήσουν τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ πλατφορμών. Αυτό σημαίνει ότι, αν ο κατασκευαστής μιας εφαρμογής το υποστηρίξει, δεν θα κατεβαίνει απλώς ξανά η εφαρμογή στο νέο τηλέφωνο — θα μεταφέρονται και όλα τα δεδομένα της.

Μεταφέρονται επίσης στοιχεία προσαρμογής που μέχρι τώρα χανόντουσαν: ταπετσαρίες, διάταξη αρχικής οθόνης, τοποθέτηση εφαρμογών, ακόμη και ρυθμίσεις προσβασιμότητας. Τέλος, η eSIM μεταφέρεται πλέον κατά την αρχική ρύθμιση της συσκευής, εξαλείφοντας ένα από τα πιο ενοχλητικά βήματα. Αν θέλεις το νέο σου Android να αποδίδει σωστά από την αρχή, αξίζει να ρίξεις μια ματιά και στις ρυθμίσεις μνήμης που μπορεί να το επιβραδύνουν.

Πότε θα το δεις στη συσκευή σου

Η διάθεση ξεκίνησε στις 17 Ιουνίου για ένα μικρό ποσοστό συσκευών με Android 17 και θα επεκταθεί σε περισσότερες συσκευές μέσα στις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Βασική προϋπόθεση για να δουλέψει η νέα μεταφορά είναι η συσκευή να τρέχει Android 17. Όπως συνηθίζεται με τις σταδιακές κυκλοφορίες, ορισμένοι χρήστες θα τη δουν αργότερα από άλλους. Αν αλλάζεις πλατφόρμα συχνά, καλό είναι να κρατάς και τα δύο τηλέφωνα ενημερωμένα, όπως ισχύει και με τα κρίσιμα updates στο iPhone.

Η μετάβαση από iPhone σε Android ήταν για χρόνια ένας μπελάς που απέτρεπε πολλούς από το να δοκιμάσουν κάτι καινούργιο, και η αλήθεια είναι ότι αυτή η αλλαγή το διορθώνει σε μεγάλο βαθμό. Το ότι η Apple συνεργάστηκε στο API δείχνει πως η ρυθμιστική πίεση αρχίζει να αποδίδει απτά οφέλη στην καθημερινότητα. Αν σκεφτόσουν να αλλάξεις οικοσύστημα αλλά σε κρατούσε πίσω ο φόβος ότι θα χάσεις τα δεδομένα σου, τώρα έχεις έναν λόγο λιγότερο να διστάζεις.

Πηγή: techblog.gr