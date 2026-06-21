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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αυτοκίνητο κατέληξε στον παραλιακό πεζόδρομο της Λεμεσού – Από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

 21.06.2026 - 07:58
Αυτοκίνητο κατέληξε στον παραλιακό πεζόδρομο της Λεμεσού – Από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 20 Ιουνίου 2026, στην παραλιακή λεωφόρο της Λεμεσού, απέναντι από τον Δημόσιο Κήπο, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης.

Σύμφωνα με φωτογραφίες και βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας, όχημα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε εντός του πεζόδρομου της παραλιακής περιοχής.

Όπως φαίνεται από τις εικόνες του περιστατικού, το αυτοκίνητο φέρεται να διέσχισε προηγουμένως τον ποδηλατόδρομο, προτού ακινητοποιηθεί ανάμεσα σε δέντρα και χαμηλή βλάστηση δίπλα στον πεζόδρομο. Το συγκεκριμένο σημείο χρησιμοποιείται καθημερινά από εκατοντάδες πολίτες και επισκέπτες, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες, καθώς αποτελεί δημοφιλή χώρο περιπάτου, άθλησης και αναψυχής.

Παρά τη σοβαρότητα του συμβάντος, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν προκλήθηκαν σοβαροί τραυματισμοί, γεγονός που αποδίδεται στην τύχη, δεδομένων των συνθηκών και της τοποθεσίας όπου κατέληξε το όχημα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα ακριβή αίτια που οδήγησαν τον οδηγό να χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου και να εξέλθει του οδοστρώματος, με τις αρμόδιες αρχές να αναμένεται να διερευνήσουν τα δεδομένα της υπόθεσης.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Πηγή φωτογραφιών - Μιχάλης Αυγουστή, CY Police Checkpoints

Πηγή βίντεο - RoadReportCY

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