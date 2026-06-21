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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε απόγνωση επιχειρηματίας στη Λεμεσό – Άνοιγε πρώτη μέρα το κατάστημα αλλά έκλεισαν τους δρόμους - «Ποιος θα πληρώσει 7 άτομα προσωπικό;»

 21.06.2026 - 08:36
Σε απόγνωση επιχειρηματίας στη Λεμεσό – Άνοιγε πρώτη μέρα το κατάστημα αλλά έκλεισαν τους δρόμους - «Ποιος θα πληρώσει 7 άτομα προσωπικό;»

Έντονη δυσαρέσκεια και προβληματισμό προκαλεί ανάρτηση επιχειρηματία της Λεμεσού, η οποία δημοσιεύθηκε χθες στην ομάδα «Η ΛΕΜΕΣΟΣ» στο Facebook, αναφορικά με τις επιπτώσεις των οδικών έργων ασφαλτόστρωσης στην περιοχή της οδού Γλάδστωνος.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, η επιχειρηματίας αναφέρει ότι κατά το άνοιγμα της επιχείρησής του διαπίστωσε πως η οδός Γλάδστωνος και όλες οι πάροδοι που οδηγούν σε αυτήν είχαν αποκλειστεί πλήρως λόγω εργασιών, χωρίς –όπως υποστηρίζει– να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε ενημέρωση προς τους επηρεαζόμενους επαγγελματίες.

«Ούτε μία επιστολή, ούτε ένα τηλεφώνημα, ούτε μια στοιχειώδης προειδοποίηση», σημειώνει χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την αγανάκτησή του για τις συνέπειες που, όπως αναφέρει, προκαλεί ο αποκλεισμός της πρόσβασης στην επιχείρησή του.

Η ίδια θέτει σειρά ερωτημάτων σχετικά με το οικονομικό κόστος που καλούνται να επωμιστούν οι επιχειρήσεις της περιοχής, διερωτώμενος ποιος θα καλύψει τα ημερομίσθια των εργαζομένων που είχαν προγραμματιστεί να εργαστούν, τις προμήθειες που αγοράστηκαν ενόψει του Σαββατοκύριακου, αλλά και τη ζημιά από την απώλεια πελατών λόγω της αδυναμίας πρόσβασης στο κατάστημα.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στο γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται, καταστήματα που βρίσκονται επί της οδού Γλάδστωνος είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για τα έργα, ενώ επιχειρήσεις που βρίσκονται στις παρόδους και επηρεάζονται εξίσου δεν έλαβαν αντίστοιχη ειδοποίηση.

Παράλληλα, τονίζει ότι δεν είναι αντίθετη στην υλοποίηση των έργων υποδομής, αναγνωρίζοντας πως οι δρόμοι χρειάζονται βελτιώσεις και συντήρηση. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι ο σωστός προγραμματισμός και η έγκαιρη ενημέρωση αποτελούν βασικές προϋποθέσεις ώστε να μην επιβαρύνονται δυσανάλογα οι επαγγελματίες.

«Δεν είμαστε αντίθετοι στα έργα. Οι δρόμοι πρέπει να γίνονται και οι υποδομές να βελτιώνονται. Αυτό που δεν αποδεχόμαστε είναι η προχειρότητα, η αδιαφορία και η πλήρης έλλειψη σεβασμού προς τους επαγγελματίες», αναφέρει στην ανάρτησή της.

Η δημοσίευση συγκέντρωσε σχόλια και αντιδράσεις από πολίτες και άλλους επαγγελματίες, οι οποίοι εξέφρασαν παρόμοιους προβληματισμούς για τις επιπτώσεις των οδικών έργων στην καθημερινότητα και την οικονομική δραστηριότητα στο κέντρο της Λεμεσού.

Δείτε την ανάρτηση

 

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