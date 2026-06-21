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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ψάχνεις δουλειά; Άνοιξαν θέσεις εργασίας στο Άλμα - «Πιστεύουμε στη διαφάνεια και την αξιοκρατία»

 21.06.2026 - 08:55
Ψάχνεις δουλειά; Άνοιξαν θέσεις εργασίας στο Άλμα - «Πιστεύουμε στη διαφάνεια και την αξιοκρατία»

Το Κίνημα Άλμα ανοίγει τις πόρτες του σε νέους συνεργάτες.

Όπως σημειώνει σχετική ανακοίνωση, «πιστεύουμε στη διαφάνεια, την αξιοκρατία και τις ανοικτές διαδικασίες. Για αυτό δημοσιοποιούμε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και καλούμε ανθρώπους με όρεξη, γνώσεις και διάθεση για προσφορά να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Αν θέλεις να συμβάλεις ενεργά σε μια σύγχρονη πολιτική προσπάθεια που βάζει τον πολίτη στο επίκεντρο, σε προσκαλούμε να δεις τις διαθέσιμες θέσεις και να υποβάλεις την αίτησή σου

Γίνε μέρος της αλλαγής. Μαζί μπορούμε να χτίσουμε μια πολιτική κουλτούρα που βασίζεται στη συμμετοχή, τη διαφάνεια και την ευθύνη».

Οι ανοικτές θέσεις

Κοινοβουλευτικός Συνεργάτης – Λειτουργός Ψηφιακής Επικοινωνίας και Καινοτομίας

Κοινοβουλευτικός Συνεργάτης – Λειτουργός Πολιτικής και Δημόσιων Υποθέσεων

Λειτουργός Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης

Δες όλες τις πληροφορίες εδώ.

 

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