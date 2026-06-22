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Live Cooking Event με τον Σάββα Σάββα στην Υπεραγορά METRO Αγίας Φυλάξεως

 22.06.2026 - 16:28
Live Cooking Event με τον Σάββα Σάββα στην Υπεραγορά METRO Αγίας Φυλάξεως

Οι Υπεραγορές METRO Supermarkets προσκαλούν το κοινό σε ένα ακόμη ξεχωριστό Live Cooking Event που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στην Υπεραγορά METRO Αγίας Φυλάξεως.

Από τις 11:00 έως τις 13:00, ο καταξιωμένος σεφ Σάββας Σάββα θα μαγειρεύει ζωντανά μέσα από την κινητή κουζίνα των Υπεραγορών METRO, παρουσιάζοντας δημιουργικές συνταγές και χρήσιμες τεχνικές μαγειρικής.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη διαδικασία παρασκευής των συνταγών, να απολαύσουν δωρεάν γευστικές δοκιμές και να ανακαλύψουν νέες ιδέες που μπορούν να εφαρμόσουν στην καθημερινή τους κουζίνα.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των experiential ενεργειών των Υπεραγορών METRO Supermarkets, οι οποίες έχουν στόχο να προσφέρουν διαδραστικές εμπειρίες που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και ψυχαγωγία για όλη την οικογένεια.

📍 Υπεραγορά METRO Αγίας Φυλάξεως
🗓 Σάββατο 27 Ιουνίου 2026
 11:00  13:00

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