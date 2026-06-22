Οι επιπτώσεις από την παραίτηση Στάρμερ: «Ίσως περιορίσει εμπλοκή Λονδίνου σε πρωτοβουλία ΓΓ ΟΗΕ για Κυπριακό»

Σημειώνοντας ότι ο Στάρμερ οδηγήθηκε σε παραίτηση μετά από έντονη εσωκομματική αμφισβήτηση, εκλογικές απώλειες και αυξανόμενη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων για τη διαχείριση της οικονομίας, του κόστους ζωής και της μετανάστευσης, ο κ. Χρυσοστόμου σημειώνει ότι πολλοί τον κατηγόρησαν για έλλειψη σαφούς πολιτικής κατεύθυνσης και για συχνές αλλαγές θέσεων, γεγονός που υπονόμευσε την αξιοπιστία της κυβέρνησής του.

Όπως σημείωσε, η διαδικασία διαδοχή στην Πρωθυπουργία της Βρετανίας θα πραγματοποιηθεί μέσω εσωκομματικής διαδικασίας των Εργατικών, με πιθανούς διεκδικητές να θεωρούνται ο Andy Burnham, η Angela Rayner και άλλες κορυφαίες προσωπικότητες του κόμματος. Σύμφωνα με τον κ. Χρυσοστόμου, καθώς οι Εργατικοί διατηρούν κοινοβουλευτική πλειοψηφία, δεν υπάρχει συνταγματική ανάγκη για άμεσες γενικές εκλογές, εκτός αν το αποφασίσει η νέα ηγεσία ή προκύψει σοβαρή πολιτική κρίση.

Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Χρυσοστόμου αναφέρει ότι η κρίση ηγεσίας στους Εργατικούς ενισχύει σημαντικά τον Νάιτζελ Φάρατζ και το Reform UK, καθώς «πολλοί δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι στρέφονται προς ένα κόμμα που προβάλλει πιο αυστηρές θέσεις για τη μετανάστευση και την εθνική κυριαρχία». Προσθέτει ότι η εξέλιξη αυτή μπορεί να οδηγήσει σε βαθύτερη αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού και να αμφισβητήσει την παραδοσιακή κυριαρχία των δύο μεγάλων κομμάτων.

Επιπτώσεις από την παραίτηση Στάρμερ

Σύμφωνα με τον Χαράλαμπο Χρυσοστόμου, βραχυπρόθεσμα, η παραίτηση δημιουργεί πολιτική αβεβαιότητα και ενδέχεται να προκαλέσει επιφυλακτικότητα στις αγορές μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο της διαδοχής. Ωστόσο, επειδή η Κυβέρνηση εξακολουθεί να διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία και οι βασικοί θεσμοί λειτουργούν κανονικά, δεν αναμένεται σοβαρή θεσμική ή οικονομική αναταραχή, ενώ η διεθνής θέση της Βρετανίας παραμένει ισχυρή σε θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής.

Ως εκ τούτου, η παραίτηση Στάρμερ δεν αναμένεται να προκαλέσει δραματική αλλαγή στις διεθνείς συμμαχίες της χώρας, όμως μπορεί να επιβραδύνει την προσπάθεια προσέγγισης με την ΕΕ. Την ίδια ώρα, οι σχέσεις με τις ΗΠΑ παραμένουν στρατηγικά ισχυρές μέσω του NATO, αν και η στάση του επόμενου Πρωθυπουργού θα επηρεάσει τον βαθμό συνεργασίας με την Ουάσιγκτον και τις Βρυξέλλες, εκτιμά ο κ. Χρυσοστόμου.

Όσον αφορά τη βρετανική θέση στο Κυπριακό, σύμφωνα με τον διεθνολόγο, αυτή δεν αναμένεται να μεταβληθεί άμεσα, καθώς αυτή διαμορφώνεται κυρίως από το Foreign, Commonwealth & Development Office και τη διαχρονική πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου ως εγγυήτριας δύναμης.

Ωστόσο, «μια παρατεταμένη εσωτερική πολιτική μετάβαση μπορεί να περιορίσει την ενεργό διπλωματική εμπλοκή του Λονδίνου στις πρωτοβουλίες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών», εκτιμά ο κ. Χρυσοστόμου, προσθέτοντας ότι η βασική βρετανική γραμμή υπέρ μιας διευθέτησης υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων δύσκολα θα αλλάξει, εκτός εάν ο νέος Πρωθυπουργός επιλέξει διαφορετικές προτεραιότητες στην εξωτερική πολιτική.

Εξάλλου, σχολιάζοντας την παρέμβαση Τραμπ, ο οποίος απέδωσε την πτώση του Στάρμερ κυρίως στην αδυναμία αντιμετώπισης της παράτυπης μετανάστευσης, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα αυτό εξελίχθηκε σε κεντρικό παράγοντα πολιτικής φθοράς της κυβέρνησης των Εργατικών, ο κ. Χρυσοστόμου δηλώνει ότι η παρέμβασή του συνδέεται με τη διαχρονική κριτική που ασκεί σε ηγέτες τους οποίους θεωρεί υπερβολικά μετριοπαθείς στο μεταναστευτικό και επαναφέρει το επιχείρημά του ότι η ασφάλεια των συνόρων αποτελεί καθοριστικό κριτήριο εκλογικής επιβίωσης στις δυτικές δημοκρατίες.

Σε σχέση με τις παλαιότερες αναφορές του Τραμπ ότι ο Στάρμερ «δεν είναι ο Winston Churchill», η νέα δήλωση ερμηνεύεται ως συνέχεια της ίδιας πολιτικής κριτικής, σύμφωνα με τον κ. Χρυσοστόμου: ότι ο Στάρμερ δεν επέδειξε, κατά την άποψη του Τραμπ, την αποφασιστικότητα και την ηγετική πυγμή που απαιτούν οι συνθήκες.

«Από πολιτικής πλευράς, η παρέμβαση Τραμπ ενισχύει έμμεσα και τον Νάιτζελ Φάρατζ, καθώς το Reform UK έχει αναγάγει το μεταναστευτικό σε κορυφαίο ζήτημα της πολιτικής του ατζέντας. Έτσι, η αποχώρηση Στάρμερ παρουσιάζεται από τους επικριτές του ως απόδειξη ότι η δυσαρέσκεια για το μεταναστευτικό μπορεί να ανατρέψει ακόμη και κυβερνήσεις με ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία», αναφέρει ο κ. Χρυσοστόμου καταληκτικά.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ