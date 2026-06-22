Στο Λιμενικό αλλά... δεν ανεβαίνει σε καράβι: Τα παράδοξα με τις άδειες ασθενείας στο Δημόσιο

Το παράδοξο αυτό γεγονός, μαζί με την περίπτωση δασκάλου που πάσχει από αγοραφοβία και δεν μπορεί να μπει σε τάξη, αναφέρθηκαν από τον Υπουργό Εργασίας Μαρίνο Μουσιούττα για να καταδείξουν το μέγεθος του προβλήματος, καθώς φάνηκε ότι υπάρχουν υπηρεσίες με άτομα που λείπουν για πάρα πολλά χρόνια από την εργασία τους, εγείροντας μάλιστα το ερώτημα πώς είναι δυνατόν κάποιος να απουσιάζει για 7 χρόνια χωρίς το θέμα του να παραπέμπεται σε ιατροσυμβούλιο.

Το ζήτημα αυτό βρέθηκε στο επίκεντρο σύσκεψης με τη συμμετοχή των Υπουργών Δικαιοσύνης, Οικονομικών και Υγείας, η οποία αρχικά επικεντρώθηκε στην κατάχρηση αδειών ασθενείας από αστυνομικούς και δεσμοφύλακες, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης να θέτει την κατάσταση του προσωπικού που υπηρετεί στις φυλακές. Όπως σημείωσε ο κ. Μουσιούττας, το φαινόμενο αυτό παρατηρείται και σε άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, όπου μια μικρή μερίδα υπαλλήλων φαίνεται να εκμεταλλεύεται το δικαίωμα της άδειας απουσίας.

Αναφορικά με το υφιστάμενο σύστημα, εξηγήθηκε ότι σήμερα ένας υπάλληλος μπορεί να απουσιάζει μέχρι 42 μέρες, μετά τις οποίες παραπέμπεται σε ιατροσυμβούλιο, το οποίο με τη σειρά του μπορεί να εγκρίνει άδεια έως και 6 μήνες με πλήρεις απολαβές. Εάν η απουσία συνεχιστεί, ο υπάλληλος λαμβάνει τις μισές απολαβές για τους επόμενους 6 μήνες. Ωστόσο, η συνήθης πρακτική που ακολουθείται είναι ο υπάλληλος να επιστρέφει στην εργασία του για μόλις μία ημέρα με τη λήξη του εξαμήνου και την επόμενη να ξαναπαίρνει άδεια ασθενείας, με αποτέλεσμα να ενεργοποιείται μια νέα ρύθμιση και να πληρώνεται κανονικά.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εργασίας υπογράμμισε την αποφασιστικότητα όλων των συμμετεχόντων για την άμεση λήψη διαρθρωτικών μέτρων, ξεκαθαρίζοντας ότι η όποια θεραπεία αποφασιστεί θα αφορά ολόκληρο τον δημόσιο τομέα. Παράλληλα, σημειώθηκε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης παρακολουθεί διαχρονικά τις απουσίες, τηρώντας πάντα τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ενώ τονίστηκε ότι η συμπεριφορά αυτή αφορά μια μικρή μειοψηφία, καθώς η πλειονότητα των δημοσίων υπαλλήλων δεν έχει κάνει ποτέ χρήση αυτών των ωφελημάτων.