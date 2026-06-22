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ΕΛΛΑΔΑ

Qatargate: Ένταλμα σύλληψης για τον Αβραμόπουλο από τη βελγική Δικαιοσύνη - Έχω δηλώσει στο Πόθεν Έσχες τις αμοιβές μου από τη ΜΚΟ, απαντά

 22.06.2026 - 16:41
Qatargate: Ένταλμα σύλληψης για τον Αβραμόπουλο από τη βελγική Δικαιοσύνη - Έχω δηλώσει στο Πόθεν Έσχες τις αμοιβές μου από τη ΜΚΟ, απαντά

Την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου προκειμένου ο πρώην Επίτροπος να δώσει εξηγήσεις στη βελγική Δικαιοσύνη ζητά με ένταλμα σύλληψης η βελγική Δικαιοσύνη. Ο πρώην Επίτροπος συμμετείχε σε ΜΚΟ του Αντόνιο Παντσέρι, πρώην ευρωβουλευτή που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatargate, για το οποίο είχε προφυλακιστεί η Εύα Καϊλή.

Ο πρώην Επίτροπος αναφέρει πως έχει δηλώσει στο Πόθεν Έσχες του όλες τις αμοιβές που πήρε από τη ΜΚΟ για το έτος 2019, ωστόσο η βελγική Δικαιοσύνη υποστηρίζει ότι πήρε χρήματα από «εγκληματικό δίκτυο».

Στις 19 Δεκεμβρίου του 2022 ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωνε σχετικά:

«Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity ήταν εξ αρχής απολύτως χωρίς εκτελεστικές ή διαχειριστικές αρμοδιότητες.

Η επιτροπή που συμμετείχα, μεταξύ των άλλων μαζί με προσωπικότητες όπως η Φ. Μογκερίνι, ο Γάλλος πρώην ΠΘ Bernard Cazeneuve και η Γερουσιαστής Emma Bonino, ήταν τιμητική.

Για τη συμμετοχή μου και την αποζημίωση που θα την συνόδευε ζήτησα την έγκρισή της ευρωπαϊκής επιτροπής η οποία και μου δόθηκε γραπτώς, από την Πρόεδρο Φον ντερ Λάιεν.

Αντίστοιχη θετική γνωμοδότηση για τη συμμετοχή μου στην τιμητική επιτροπή της Οργάνωσης, δόθηκε από την ανεξάρτητη επιτροπή ηθικής (Independent Ethical Committee) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 10 Δεκεμβρίου 2020.

Η αποζημίωση ήταν για ένα χρόνο, από τον Φεβρουάριο του 2021 έως τον Φεβρουάριο του 2022, με το ποσό των 5.000 ευρώ μηνιαίως, το οποίο δηλώθηκε και φορολογήθηκε στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο. (τελικό ποσό: 3.750€)

Μετά από ένα χρόνο, τον Φεβρουάριο του 2022, επειδή η δραστηριότητα του Οργανισμού είχε ατονήσει, ζήτησα και σταμάτησε η αποζημίωση.

Από τον Μάρτιο και μετά, η συμμετοχή μου είχε ουσιαστικά τελειώσει.

Μόλις δε πληροφορήθηκα τα όσα συνέβησαν πρόσφατα στις Βρυξέλλες, υπέβαλα αμέσως και αμετάκλητα την παραίτησή μου και ζήτησα να αφαιρεθεί το όνομα μου από το website, από κοινού με τις άλλες προσωπικότητες που μετείχαν στην επιτροπή».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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