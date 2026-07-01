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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ηλεκτρονικά πλέον οι αιτήσεις για το επίδομα πατρότητας - Τι αλλάζει από σήμερα

 01.07.2026 - 20:36
Ηλεκτρονικά πλέον οι αιτήσεις για το επίδομα πατρότητας - Τι αλλάζει από σήμερα

Τέθηκε σε λειτουργία, από τις 30 Ιουνίου 2026, η ηλεκτρονική αίτηση για το επίδομα πατρότητας από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω gov.cy.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, η υποβολή έντυπων αιτήσεων δεν θα επιτρέπεται μετά τις 6 Ιουλίου 2026 ωστόσο εξαιρούνται τα πρόσωπα που δεν μπορούν να δημιουργήσουν λογαριασμό στο CY Login και σε αυτούς μόνο θα παρέχεται η ευχέρεια να υποβάλλουν έντυπη αίτηση.

To Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρει πως σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, «συνεχίζει την ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

Υπενθυμίζεται ότι το Κέντρο Επικοινωνίας για παροχή πληροφόρησης και εξυπηρέτησης του κοινού για τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι το 1450. 

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