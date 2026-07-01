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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σπάει τη σιωπή η Αστυνομία για την οικογενειακή τραγωδία: «Δεν θα σχολιάσουμε μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες»

 01.07.2026 - 19:20
Σπάει τη σιωπή η Αστυνομία για την οικογενειακή τραγωδία: «Δεν θα σχολιάσουμε μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες»

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η Αστυνομία Κύπρου εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την οικογενειακή τραγωδία που συγκλόνισε τη χώρα, με τον σοβαρό τραυματισμό γυναίκας από πυροβολισμό και τον θάνατο του αστυνομικού συζύγου της, ο οποίος στη συνέχεια έθεσε τέλος στη ζωή του.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι η υπόθεση βρίσκεται υπό πλήρη ποινική διερεύνηση και πως δεν πρόκειται να προβεί σε περαιτέρω σχολιασμό μέχρι την ολοκλήρωση των ανακριτικών ενεργειών.

Η Αστυνομία απαντά επίσης στις δημόσιες αναφορές που έγιναν σχετικά με την ψυχική υγεία των μελών της, επισημαίνοντας ότι λειτουργεί θεσμοθετημένος Κλάδος Στήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού, στελεχωμένος με εγγεγραμμένους ψυχολόγους, ο οποίος παρέχει ψυχολογική στήριξη, προγράμματα πρόληψης και εκπαίδευσης, ενώ όπου συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις ενεργοποιούνται οι σχετικές διαδικασίες προστασίας.

Αυτούσια ανακοίνωση Αστυνομίας:

Η Αστυνομία Κύπρου εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε χθες, κατά το οποίο γυναίκα τραυματίστηκε κρίσιμα από πυροβολισμό και στη συνέχεια ο αστυνομικός σύζυγός της έθεσε τέλος στη ζωή του.

Οι σκέψεις μας βρίσκονται με τη γυναίκα που δίνει τη μάχη για τη ζωή της και με την οικογένειά της, η οποία βιώνει αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό πλήρη και ενδελεχή ποινική διερεύνηση.

Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε δημόσια τοποθέτηση επί των πραγματικών περιστατικών ή των συνθηκών κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε το συγκεκριμένο έγκλημα θα ήταν πρόωρη και ενδέχεται να επηρεάσει τη διερεύνηση.

Για τον λόγο αυτό, η Αστυνομία δεν θα προβεί σε οποιονδήποτε περαιτέρω σχολιασμό μέχρι την ολοκλήρωση των ανακριτικών ενεργειών.

Με αφορμή κάποιες δημόσιες αναφορές που έγιναν σήμερα, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι η Αστυνομία δεν αφήνει ζητήματα που αφορούν την ψυχική υγεία και την ευημερία των μελών της στην τύχη τους.

Η Αστυνομία διαθέτει θεσμοθετημένο Κλάδο Στήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού, στελεχωμένο με εγγεγραμμένους ψυχολόγους, ο οποίος παρέχει ψυχολογική στήριξη, υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και εκπαίδευσης και, όπου συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ενεργοποιούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την προστασία τόσο των ίδιων των μελών όσο και τρίτων προσώπων.

Η διερεύνηση του συγκεκριμένου περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη και μόνο μέσα από αυτήν θα διαπιστωθούν όλα τα πραγματικά δεδομένα. Μέχρι την ολοκλήρωσή της, οποιοδήποτε συμπέρασμα θα ήταν πρόωρο.

Η Αστυνομία Κύπρου θα συνεχίσει να ενεργεί με διαφάνεια, υπευθυνότητα και απόλυτο σεβασμό προς τη διερεύνηση της υπόθεσης, με γνώμονα πάντοτε την προστασία της κοινωνίας και τη στήριξη των ανθρώπων της.

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