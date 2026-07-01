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ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπρηστική επίθεση κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη

 01.07.2026 - 19:48
Πέθανε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπρηστική επίθεση κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη

Έχασε τη μάχη με τη ζωή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη. Τα ξημερώματα της Τετάρτης, άγνωστοι πραγματοποίησαν συντονισμένες εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια με στόχους στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Στο στόχαστρο βρέθηκαν οι κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες σε όλες τις επιθέσεις οι δράστες κινήθηκαν με μηχανάκια.

Η πιο σοβαρή από τις τρεις επιθέσεις σημειώθηκε στις 04:35 στη Χαριλάου, όπου πιθανότατα από γκαζάκι εκδηλώθηκε φωτιά που επεκτάθηκε σε δύο αυτοκίνητα και δύο δίκυκλα.

Το ένα από τα οχήματα ανήκει στην Αφροδίτη Νέστορα. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν πέντε άτομα. Η 70χρονη μητέρα της υπέστη σοβαρά εγκαύματα σε όλο της το σώμα και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου.

Η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα υπέστη ελαφρά εγκαύματα στα άκρα, ενώ ο πατέρας της και ακόμη δύο ένοικοι της πολυκατοικίας διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Από τη φωτιά προκλήθηκαν επίσης εκτεταμένες ζημιές στα δύο αυτοκίνητα και μικρότερες στα δύο δίκυκλα.

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