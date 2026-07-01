Αντιτρομοκρατική άσκηση στο Λιμάνι Λεμεσού – Στο «κόκκινο» η επιχειρησιακή ετοιμότητα

Η άσκηση διεξήχθη σύμφωνα με τις πρόνοιες του εγκεκριμένου Σχεδίου Ασφαλείας του Λιμανιού (ΣΑΛ), τις απαιτήσεις των Σχεδίων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ) και του Διεθνούς Κώδικα για την Ασφάλεια Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS Code).

Η «ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ 2026» πραγματοποιήθηκε ως άσκηση πεδίου πλήρους ανάπτυξης δυνάμεων, με σενάριο αντιμετώπισης περιστατικού τρομοκρατικής ενέργειας που επηρεάζει την ασφάλεια πλοίου και λιμενικών εγκαταστάσεων. Μέσα από τη ρεαλιστική προσομοίωση επιχειρησιακών συνθηκών αξιολογήθηκε η επιχειρησιακή ετοιμότητα, η αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων μέτρων ασφαλείας, καθώς και οι διαδικασίες συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Παράλληλα, η άσκηση συνέβαλε στην περαιτέρω εξοικείωση του προσωπικού με τις διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων και τα επιχειρησιακά δεδομένα του Τερματικού Σταθμού της Eurogate Container Terminal Limassol, καθώς και των υπόλοιπων λιμενικών εγκαταστάσεων της D.P. World και της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Retained Area).

Στην άσκηση συμμετείχαν Τμήματα και Υπηρεσίες της Αστυνομίας Κύπρου, η Υπηρεσία Ασθενοφόρων, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, η Αρχή Λιμένων Κύπρου, η Eurogate Container Terminal Limassol, η οποία είχε την ευθύνη της διοργάνωσης και της διεξαγωγής της άσκησης στις εγκαταστάσεις της, καθώς και οι λιμενικές εγκαταστάσεις της D.P. World και της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Retained Area).

Η πραγματοποίηση της άσκησης επιβεβαίωσε τη σημασία της συνεχούς εκπαίδευσης, της διαλειτουργικότητας και της στενής συνεργασίας όλων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και των φορέων διαχείρισης των λιμενικών εγκαταστάσεων, με στόχο τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ετοιμότητας και την αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών που ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια των κρίσιμων λιμενικών υποδομών της Κυπριακής Δημοκρατίας.