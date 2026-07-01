Υπερηφάνεια Α. Δημητρίου για τα 50χρονα του ΔΗΣΥ - «Aνοίγουμε νέο κύκλο»

Πενήντα χρόνια μετά, σημείωσε η κ. Δημητρίου κατά τη διάρκεια εορταστικής εκδήλωσης το βράδυ της Τετάρτης για τα 50 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος, στην πλατεία του παλιού ΓΣΠ, ο ΔΗΣΥ βρίσκεται ξανά μπροστά σε μια μεγάλη αποστολή: να κρατήσει την Κύπρο στον δρόμο της σταθερότητας, να δώσει έκφραση στους πολίτες που πιστεύουν στη λογική και τη μετριοπάθεια, να ενώσει όλους τους πολίτες που δεν συμβιβάζονται με τη μιζέρια όποια και να είναι η αφετηρία τους.

Κρατάμε απόψε, είπε, τους «ευγενέστερους οραματισμούς για το μέλλον» όχι ως σύνθημα αλλά ως καθήκον λέγοντας πως «απόψε δεν κλείνουμε έναν κύκλο. Ανοίγουμε τον επόμενο».

Σε βιντεοσκοπημένο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) Μάνφρεντ Βέμπερ σημείωσε ότι η συμπλήρωση 50 χρόνων του ΔΗΣΥ, που συμπίπτει με τα 50 χρόνια του ΕΛΚ, είναι ένα ορόσημο και μια στιγμή την οποία πρέπει να ατενίζουμε περήφανα τιμώντας τους πρωτεργάτες αλλά κοιτώντας με ευθύνη και προς το μέλλον.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Κυπριακό, επαναλαμβάνοντας την πλήρη στήριξη του ΕΛΚ στις προσπάθειες για επίτευξη μιας δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης. Χαρακτήρισε το Κυπριακό «ευρωπαϊκό ζήτημα», τονίζοντας ότι η πρόκληση παραμένει ο τερματισμός της 52χρονης κατοχής και της διαίρεσης της Κύπρου από την Τουρκία. Εξέφρασε την πλήρη υποστήριξη του ΕΛΚ στις ανανεωμένες προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών για δημιουργία των προϋποθέσεων επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, διαμηνύοντας ότι «δεν θα αποδεχθούμε ποτέ λύση δύο κρατών» και καλώντας την Τουρκία να επιστρέψει στο συμφωνημένο πλαίσιο διαπραγματεύσεων για την επανένωση της Κύπρου.

Από την πλευρά της, η Υπουργός Παιδείας της Ελλάδας Σοφία Ζαχαράκη, η οποία χαιρέτησε την εκδήλωση εκ μέρους του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ανέφερε ότι «ο ΔΗΣΥ είναι η μεγάλη παράταξη που γεννήθηκε μέσα από τις πληγές της εθνικής τραγωδίας και στάθηκε, όλα αυτά τα χρόνια, πυλώνας δημοκρατίας, σταθερότητας, ευρωπαϊκής προοπτικής και εθνικής ευθύνης για την Κυπριακή Δημοκρατία». «Η παράταξη του Γλαύκου Κληρίδη δίδαξε ότι πραγματικός πατριωτισμός είναι να υπηρετείς την πατρίδα με θάρρος, ρεαλισμό, διορατικότητα και πίστη στους μεγάλους εθνικούς στόχους», είπε.

Σύμφωνα με την κ. Ζαχαράκη, «Δημοκρατικός Συναγερμός και Νέα Δημοκρατία συνδέονται με κοινές αξίες, κοινούς αγώνες και κοινή ευθύνη απέναντι στον Ελληνισμό». Απηύθυνε θερμά συγχαρητήρια στην Πρόεδρο Αννίτα Δημητρίου και σε όλα τα στελέχη του ΔΗΣΥ για τη νέα εκλογική επιτυχία του Μαΐου, «που επιβεβαίωσε ότι η κυπριακή κοινωνία επιλέγει σταθερότητα, σοβαρότητα, μεταρρυθμίσεις και εθνική συνέπεια».

Η Υπουργός Παιδείας σημείωσε ότι «η Ελλάδα γνωρίζει καλά τι σημαίνει Κύπρος». «Το Κυπριακό παραμένει για εμάς ανοιχτό εθνικό ζήτημα, υπόθεση δικαιοσύνης, ελευθερίας και διεθνούς νομιμότητας. Θα στεκόμαστε πάντοτε δίπλα στην Κυπριακή Δημοκρατία, στηρίζοντας μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση, στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και του ευρωπαϊκού κεκτημένου», διαβεβαίωσε.

Σε αναφορά της στις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής στη ρητορική μίσους και σε οποιαδήποτε μορφή βίας.

Στην ομιλία της η κ. Δημητρίου σημείωσε ότι το 1976 η Κύπρος ήταν ακόμη βουλιαγμένη στο τραύμα: εισβολή, κατοχή, προσφυγιά, διχασμός, οικονομική καταστροφή. Μέσα σε εκείνο το περιβάλλον, συνέχισε, που χάραξε βαθιές πληγές στο σώμα του τόπου και στην ψυχή των ανθρώπων μας, ο Γλαύκος Κληρίδης και οι πρωτεργάτες του Δημοκρατικού Συναγερμού πήραν μια ιστορική απόφαση. Να δημιουργήσουν, είπε, «μια μεγάλη δημοκρατική, πατριωτική, φιλελεύθερη παράταξη που θα ήταν μπροστά από την εποχή της. Που θα έδινε φωνή, στέγη και προοπτική σε χιλιάδες πολίτες».

Αναφέρουμε σήμερα τον ιδρυτή μας με σεβασμό και μέτρο, ανέφερε, γιατί ο Γλαύκος Κληρίδης «δεν μας άφησε μόνο μια κομματική κληρονομιά. Μας άφησε πολιτικό ήθος. Μας άφησε τρόπο σκέψης. Μας άφησε την απαίτηση να βλέπουμε την πατρίδα πιο ψηλά από το κόμμα, πιο ψηλά από τα πρόσωπα και τις προσωπικές φιλοδοξίες. Και σε αυτό συμπυκνώνεται το μότο που καθιέρωσε ως πολιτική του φιλοσοφία για το Κυπριακό: «Την πατρίδα ουκ ελάττω παραδώσω». Αυτό το «ουκ ελάττω» είναι υπόσχεση. Είναι εντολή προς όλους μας. Να μη μικρύνουμε την πατρίδα, να μη μικρύνουμε την παράταξη σε προσωπικές στρατηγικές και πρόσκαιρους υπολογισμούς».

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ παρέπεμψε στην ιδρυτική διακήρυξη του ΔΗΣΥ λέγοντας ότι το κόμμα «προέρχεται από τον λαό και υπέρ του λαού τάσσει την ίδρυση, τη λειτουργία, την αποστολή του και όλους τους στόχους και σκοπούς του». Αυτό είμαστε, είπε. «Παράταξη από τους πολίτες, για τους πολίτες. Όχι κλειστό σύστημα. Όχι προσωπικό όχημα. Όχι μηχανισμός εξουσίας για λίγους. Καταφύγιο πολιτικής έκφρασης για πολλούς». Η ίδια διακήρυξη, πρόσθεσε, ορίζει τον ΔΗΣΥ ως κόμμα δημοκρατικό, ιδεολογικό και όχι προσωπικό, κόμμα αρχών. «Αυτές οι λέξεις παραμένουν ζωντανές. Είναι η πυξίδα μας. Είναι η υπενθύμιση ότι κανένα πρόσωπο, καμία συγκυρία, καμία προσωπική φιλοδοξία δεν μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από την παράταξη και πάνω από την πατρίδα».

Τους ενώνει, συνέχισε, η δημοκρατία και ο κοινοβουλευτισμός. «Απορρίπτουμε καθετί αυταρχικό, κόκκινο ή μαύρο. Η Διακήρυξή μας είναι καθαρή: ο Δημοκρατικός Συναγερμός ‘αντιτίθεται προς όλες τις μορφές ολοκληρωτισμού και καταπίεσης’». Και ακόμη πιο καθαρά, πρόσθεσε, «απεχθάνεται και αποδοκιμάζει τη βία». Αυτά, είπε, δεν ήταν αυτονόητα το 1976, και, δυστυχώς, ούτε σήμερα, σε μια εποχή όπου η τοξικότητα, οι απειλές, η ψηφιακή βία και η ισοπέδωση επιχειρούν να αντικαταστήσουν τον δημοκρατικό διάλογο.

Παραπέμποντας και πάλι στην ιδρυτική διακήρυξη του ΔΗΣΥ του 1976, η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι ο προσανατολισμός τους είναι πως η Κύπρος, ιστορικά, γεωγραφικά και πολιτιστικά, ανήκει στη Δύση και ιδίως στην Ευρώπη. «Αυτή η επιλογή ήταν το μονοπάτι που μας οδήγησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ισχυρότερη ασπίδα που διαθέτει σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία».

Με ευχαριστίες για το πρόσφατο εκλογικό αποτέλεσμα στις Βουλευτικές εκλογές του Μαΐου σε όλους «που έτρεξαν, μίλησαν, εξήγησαν, άντεξαν στην πίεση» και στον κόσμο του ΔΗΣΥ που «έμεινε με το κεφάλι ψηλά απέναντι στην τοξικότητα», στάθηκε όρθιος απέναντι σε απειλές, διαδικτυακές και φυσικές και κράτησε «όρθιο το σπίτι μας», η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ χαρακτήρισε αυτό το αποτέλεσμα τιμή και καθαρή εντολή.

Οι πολίτες αναγνώρισαν τη σοβαρότητα των ανθρώπων μας, τη δύναμη των ιδεών μας και την ανάγκη να υπάρχει στον τόπο μια μεγάλη πολιτική δύναμη που σκέφτεται θεσμικά, πατριωτικά και ευρωπαϊκά, είπε, λέγοντας «αυτόν τον ρόλο θα τον τιμήσουμε».

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ είπε ότι θέλει να ξεκαθαρίσει πως η διακυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη είχε αδιαμφισβήτητα θετικό πρόσημο για τη χώρα, ωφέλησε την Κύπρο, έφερε στο προσκήνιο ικανότατους ανθρώπους με όραμα και όρεξη για δουλειά, «πολλοί από τους οποίους είναι εδώ μαζί μας. Και πέτυχε κάτι που σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήταν εξαιρετικά δύσκολο: να αντιστραφούν οι συνέπειες μιας βαθιάς οικονομικής κρίσης. Και να επανέλθει η χώρα, σε λίγα χρόνια, σε τροχιά ανάπτυξης, αξιοπιστίας και σταθερότητας».

Από τη χρεοκοπία, είπε, περάσαμε στην ανάπτυξη, από τα λουκέτα περάσαμε στη δημιουργία νέων και ποιοτικών θέσεων εργασίας, από τη δημοσιονομική κατάρρευση περάσαμε στην αξιοπιστία. «Αυτό το εθνικό επίτευγμα είναι αναντίλεκτο, δεν διαγράφεται».

Παράλληλα, συνέχισε, έγιναν οι μεγαλύτερες κοινωνικές τομές που είδε ο τόπος: το ΓεΣΥ, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ο εθνικός κατώτατος μισθός, η ελάχιστη εγγυημένη σύνταξη, η ενίσχυση της άμυνας, η αναβάθμιση των διεθνών σχέσεων, οι μεταρρυθμίσεις, τα μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κύπρο.

Η κ. Δημητρίου είπε ότι υπερασπίζονται τους θεσμούς και την ανεξαρτησία τους και θ’ αφήσουν τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, χωρίς παρεμβάσεις και πολιτικές πιέσεις. «Και θα επιμένουμε ότι η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να γίνεται με επιχειρήματα, με σοβαρότητα και με σεβασμό στην αλήθεια. Η θέση μας ήταν και παραμένει καθαρή: σεβασμός σε κάθε διαδικασία, σε κάθε πόρισμα, σε κάθε θεσμό. Δεν συγκαλύπτουμε τίποτα. Όλα στο φως. Μηδενική ανοχή. Κανένας ποτέ δεν βρίσκεται υπεράνω ελέγχου. Να διερευνηθούν όλα θεσμικά, συντεταγμένα, χωρίς εξαιρέσεις, με αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία».

Η ειδοποιός διαφορά του ΔΗΣΥ με το ΑΚΕΛ, είπε, είναι ότι η στάση τους δεν αλλάζει ανάλογα με το ποιος ελέγχεται. «Δεν απορρίπτουμε πορίσματα όταν δεν μας βολεύουν. Δεν αμφισβητούμε τη Δικαιοσύνη όταν το αποτέλεσμα δεν μας εξυπηρετεί. Σεβόμαστε τις διαδικασίες και τις αποφάσεις των Δικαστηρίων ανεξαρτήτως ποιους αφορούν. Η επιλεκτική εμπιστοσύνη στους θεσμούς δεν υπηρετεί τη Δημοκρατία. Υπηρετεί μόνο την κομματική σκοπιμότητα».

Για το Κυπριακό, η κ. Δημητρίου είπε ότι το ύψιστο όραμά τους, από την ίδρυση του ΔΗΣΥ, είναι η απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας. «Να καταφέρουμε να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μια Κύπρο χωρίς τουρκικά στρατεύματα, εγγυήσεις και συρματοπλέγματα».

Ο ΔΗΣΥ, ανέφερε, συνεχίζει να εργάζεται σκληρά για λύση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και των ευρωπαϊκών αρχών και αξιών.

Τα δικά τους μηνύματα έστειλαν οι Πρόεδροι των συνδεδεμένων οργανώσεων του ΔΗΣΥ, ΜΑΚΙ, Πρωτοπορία, ΝΕΔΗΣΥ, ΓΟΔΗΣΥ, η Οργάνωση Πρεσβυτέρων Πολιτών Κύπρου, ο Παναγροτικός και η Οργάνωση Νέων Επιστημόνων,

Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου και ο Δημήτρης Ζωγράφος, Σύμβουλος Επικοινωνίας του Έλληνα Πρωθυπουργού. Παρόντες ήταν επίσης ο τέως Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου και άλλα ιστορικά στελέχη του ΔΗΣΥ όπως ο Παναγιώτης Δημητρίου και Φρίξος Κουλέρμος. Παρέστη επίσης ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας.