Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΈφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος δημοσιογράφος Γιώργος Τσαλακός
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος δημοσιογράφος Γιώργος Τσαλακός

 02.07.2026 - 18:09
Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος δημοσιογράφος Γιώργος Τσαλακός

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιώργος Τσαλακός, ένας άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στη μεγάλη του αγάπη, τη δημοσιογραφία, αφήνοντας πίσω του μια πορεία σχεδόν πέντε δεκαετιών στον χώρο της ενημέρωσης.

Ο Γιώργος Τσαλακός υπήρξε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της κυπριακής και ελληνικής δημοσιογραφίας, έχοντας υπηρετήσει από κορυφαίες θέσεις ευθύνης τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο.

Στην Ελλάδα εργάστηκε στην εφημερίδα «Εξόρμηση», στο Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ και στην ΕΡΤ, όπου υπηρέτησε ως πολιτικός συντάκτης, διευθυντής σύνταξης και αργότερα διευθυντής Ειδήσεων.

Το 1992 επέστρεψε στην Κύπρο, έπειτα από πρόταση να αναλάβει την αρχισυνταξία του περιοδικού «Σελίδες». Ακολούθησε η συνεργασία του με το ΡΙΚ, όπου παρουσίασε δύο εκπομπές και συμμετείχε στην οργάνωση και παρουσίαση της τηλεοπτικής κάλυψης των προεδρικών εκλογών του 1993, η οποία αποτέλεσε μία από τις πρώτες σύγχρονες εκλογικές μεταδόσεις στην κυπριακή τηλεόραση.

Η επαγγελματική του πορεία συνδέθηκε για 17 χρόνια με τον ΑΝΤ1 Κύπρου, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων του Alpha Κύπρου. Αργότερα διετέλεσε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ), συμβάλλοντας ουσιαστικά στη δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Τελευταίος σταθμός της μακράς επαγγελματικής του διαδρομής ήταν το Omega, όπου διετέλεσε γενικός διευθυντής από την ίδρυση του τηλεοπτικού σταθμού έως το 2022.

Με την εμπειρία, το ήθος και την αφοσίωσή του στην έγκυρη ενημέρωση, ο Γιώργος Τσαλακός άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στη δημοσιογραφία, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τον κλάδο και δάσκαλο για πολλούς νεότερους δημοσιογράφους.

Η είδηση του θανάτου του προκαλεί βαθιά θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο και σε όσους είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν μαζί του. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους συγγενείς και τους οικείους του.

Η απώλειά του αφήνει ένα σημαντικό κενό στον δημοσιογραφικό κόσμο. Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους και τους συνεργάτες του.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θλίψη στον επιχειρηματικό κόσμο: Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Σιακόλας - Δείτε φωτογραφία του
Τραγωδία στη Λεμεσό: Ποια η κατάσταση υγείας της 46χρονης μετά τα πυρά του συζύγου της
Δίπλα στο κύμα: 9 παραθαλάσσιοι προορισμοί στην Κύπρο που αξίζει να επισκεφθείς αυτό το καλοκαίρι
«Μαύρο» στα ιδιωτικά κανάλια: Το απίστευτο κόλπο με τη... «Γερμανία» που ξεμπλοκάρει την τηλεόρασή σας και γλυτώνει λεφτά
ΒΙΝΤΕΟ: Σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με περιπολικό στον αυτοκινητόδρομο - Πληροφορίες για τραυματισμό αστυνομικού
Το όπλο του καθήκοντος ως μέσο εγκλήματος: Το νομικό πλαίσιο πίσω από την τραγωδία της Λεμεσού

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τραγικό περιστατικό στις ΗΠΑ - Νεογέννητο βρέθηκε με τον πλακούντα και τον ομφάλιο λώρο σε χημική τουαλέτα

 02.07.2026 - 17:48
Ξυλοφάγου: Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης του πατέρα των δύο παιδιών - Ζητά να παραστεί στην κηδεία τους

Ξυλοφάγου: Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης του πατέρα των δύο παιδιών - Ζητά να παραστεί στην κηδεία τους

Παραμένει υπό κράτηση μέχρι της 16 Ιουλίου ο πατέρας των δύο παιδιών που εντοπίστηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο στο Ξυλοφάγου. Σήμερα παρουσιάστηκε στο Δικαστήριο των Βρετανικών Βάσεων στην Δεκέλεια όπου του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ξυλοφάγου: Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης του πατέρα των δύο παιδιών - Ζητά να παραστεί στην κηδεία τους

Ξυλοφάγου: Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης του πατέρα των δύο παιδιών - Ζητά να παραστεί στην κηδεία τους

  •  02.07.2026 - 17:20
Τραγωδία στη Λεμεσό: Αυτά είναι τα νέα στοιχεία που αξιολογούνται – Ποια η κατάσταση υγείας της 46χρονης

Τραγωδία στη Λεμεσό: Αυτά είναι τα νέα στοιχεία που αξιολογούνται – Ποια η κατάσταση υγείας της 46χρονης

  •  02.07.2026 - 13:34
«Κράτος Μαφία»: Αυτή είναι η ομάδα ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών

«Κράτος Μαφία»: Αυτή είναι η ομάδα ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών

  •  02.07.2026 - 11:08
VIDEO - Τραγωδία στην Ξυλοφάγου: Σπάει τη σιωπή της η μητριά – «Δεν υπάρχει ένοχος, σταματήστε τις εικασίες»

VIDEO - Τραγωδία στην Ξυλοφάγου: Σπάει τη σιωπή της η μητριά – «Δεν υπάρχει ένοχος, σταματήστε τις εικασίες»

  •  02.07.2026 - 16:54
Υπόθεση Στυλιανού: «Έφερε μαχαίρι στο σχολείο», είπε η δασκάλα περιγράφοντας μια σειρά από περιστατικά

Υπόθεση Στυλιανού: «Έφερε μαχαίρι στο σχολείο», είπε η δασκάλα περιγράφοντας μια σειρά από περιστατικά

  •  02.07.2026 - 15:56
Λεμεσός: Χειροπέδες σε 46χρονο για τη «χρυσή» διάρρηξη – Έκαναν φτερά €45.000 από το σπίτι 89χρονης

Λεμεσός: Χειροπέδες σε 46χρονο για τη «χρυσή» διάρρηξη – Έκαναν φτερά €45.000 από το σπίτι 89χρονης

  •  02.07.2026 - 15:46
Όπλα είπα λέω 

Όπλα είπα λέω 

  •  02.07.2026 - 17:22
Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος δημοσιογράφος Γιώργος Τσαλακός

Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος δημοσιογράφος Γιώργος Τσαλακός

  •  02.07.2026 - 18:09

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα