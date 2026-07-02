Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος δημοσιογράφος Γιώργος Τσαλακός

Ο Γιώργος Τσαλακός υπήρξε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της κυπριακής και ελληνικής δημοσιογραφίας, έχοντας υπηρετήσει από κορυφαίες θέσεις ευθύνης τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο.

Στην Ελλάδα εργάστηκε στην εφημερίδα «Εξόρμηση», στο Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ και στην ΕΡΤ, όπου υπηρέτησε ως πολιτικός συντάκτης, διευθυντής σύνταξης και αργότερα διευθυντής Ειδήσεων.

Το 1992 επέστρεψε στην Κύπρο, έπειτα από πρόταση να αναλάβει την αρχισυνταξία του περιοδικού «Σελίδες». Ακολούθησε η συνεργασία του με το ΡΙΚ, όπου παρουσίασε δύο εκπομπές και συμμετείχε στην οργάνωση και παρουσίαση της τηλεοπτικής κάλυψης των προεδρικών εκλογών του 1993, η οποία αποτέλεσε μία από τις πρώτες σύγχρονες εκλογικές μεταδόσεις στην κυπριακή τηλεόραση.

Η επαγγελματική του πορεία συνδέθηκε για 17 χρόνια με τον ΑΝΤ1 Κύπρου, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων του Alpha Κύπρου. Αργότερα διετέλεσε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ), συμβάλλοντας ουσιαστικά στη δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Τελευταίος σταθμός της μακράς επαγγελματικής του διαδρομής ήταν το Omega, όπου διετέλεσε γενικός διευθυντής από την ίδρυση του τηλεοπτικού σταθμού έως το 2022.

Με την εμπειρία, το ήθος και την αφοσίωσή του στην έγκυρη ενημέρωση, ο Γιώργος Τσαλακός άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στη δημοσιογραφία, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τον κλάδο και δάσκαλο για πολλούς νεότερους δημοσιογράφους.

Η είδηση του θανάτου του προκαλεί βαθιά θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο και σε όσους είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν μαζί του. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους συγγενείς και τους οικείους του.

Η απώλειά του αφήνει ένα σημαντικό κενό στον δημοσιογραφικό κόσμο. Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους και τους συνεργάτες του.