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ΔΙΕΘΝΗ

Συναγερμός για επιδημία νοροϊού σε κρουαζιερόπλοιο στην Αλάσκα - Πάνω από 100 επιβάτες νόσησαν

 03.07.2026 - 18:52
Συναγερμός για επιδημία νοροϊού σε κρουαζιερόπλοιο στην Αλάσκα - Πάνω από 100 επιβάτες νόσησαν

Συναγερμός σήμανε σε πολυτελές κρουαζιερόπλοιο που πραγματοποιούσε 20ήμερη κρουαζιέρα στην Αλάσκα, καθώς περισσότεροι από 100 επιβάτες νόσησαν με συμπτώματα εμετού και διάρροιας, έπειτα από ξέσπασμα νοροϊού εν πλω.

Το πλοίο Ruby Princess της Princess Cruises έδεσε χθες, Πέμπτη, στο Σαν Φρανσίσκο, έχοντας καταγράψει 102 ασθενείς επιβάτες και 23 μέλη του πληρώματος με συμπτώματα του ιδιαίτερα μεταδοτικού ιού, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ.

Ο νοροϊός, που συχνά αποκαλείται και «γρίπη του στομάχου», προκαλεί γαστρεντερική νόσο και μεταδίδεται εύκολα μέσω άμεσης επαφής, μολυσμένων επιφανειών, αλλά και τροφίμων ή ποτών που έχουν έρθει σε επαφή με τον ιό. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι ασθενείς μπορούν να μεταδίδουν τον νοροϊό ακόμη και για δύο εβδομάδες ή περισσότερο μετά την υποχώρηση των συμπτωμάτων.

Το ξέσπασμα στο Ruby Princess αναφέρθηκε για πρώτη φορά στις 28 Ιουνίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, νόσησε λίγο πάνω από το 3% των επιβατών και περίπου το 2% του πληρώματος.

Η κρουαζιέρα είχε ξεκινήσει από το Σαν Φρανσίσκο στις 12 Ιουνίου, με προορισμούς στον Καναδά και την Αλάσκα, πριν το πλοίο επιστρέψει στην Καλιφόρνια αυτή την εβδομάδα.

Η Princess Cruises ανέφερε ότι το πλήρωμα αύξησε άμεσα τα μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης, ενώ ελήφθησαν δείγματα κοπράνων από ασθενείς για εργαστηριακό έλεγχο. Όσοι επιβάτες και μέλη του πληρώματος παρουσίασαν συμπτώματα απομονώθηκαν, ενώ η εταιρεία βρισκόταν σε επικοινωνία με το πρόγραμμα υγειονομικού ελέγχου πλοίων του CDC για τον περιορισμό της διασποράς.

«Το πλήρωμά μας ανταποκρίθηκε άμεσα, εφαρμόζοντας ενισχυμένα πρωτόκολλα υγιεινής σε όλο το πλοίο, ενώ τα περιστατικά έκτοτε μειώθηκαν και παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Η εταιρεία Princess Cruises πρόσθεσε ότι το Ruby Princess υποβάλλεται σε εκτεταμένο καθαρισμό και απολύμανση, προκειμένου να προετοιμαστεί για το επόμενο ταξίδι του.

Από την αρχή του έτους, το CDC έχει καταγράψει επτά ξεσπάσματα ασθενειών σε κρουαζιερόπλοια. Τρία από αυτά αφορούν πλοία της Princess Cruises και συνδέονται με νοροϊό. Προηγούμενα περιστατικά είχαν σημειωθεί στα Star Princess και Caribbean Princess, σε ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο και από τα τέλη Απριλίου έως τις 11 Μαΐου.

Δύο ακόμη ξεσπάσματα νοροϊού έχουν αναφερθεί φέτος από τη Lindblad Expeditions στο πλοίο National Geographic Sea Bird, ενώ έχουν καταγραφεί και δύο περιστατικά E.coli σε άλλα κρουαζιερόπλοια.

Πώς μεταδίδεται και πώς περιορίζεται ο νοροϊός

Το CDC συνιστά συχνό πλύσιμο των χεριών, καλό μαγείρεμα των οστρακοειδών, πλύσιμο φρούτων και λαχανικών, καθαρισμό και απολύμανση επιφανειών, πλύσιμο ρούχων σε ζεστό νερό και απομόνωση για δύο ημέρες μετά την υποχώρηση των συμπτωμάτων.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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