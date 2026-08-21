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ΕΛΛΑΔΑ

«Του κάρφωσε το μαχαίρι στο κεφάλι»: Συγκλονίζει ο πατέρας του 18χρονου που δέχθηκε επίθεση στον Άγιο Δημήτριο

 21.08.2026 - 13:41
«Του κάρφωσε το μαχαίρι στο κεφάλι»: Συγκλονίζει ο πατέρας του 18χρονου που δέχθηκε επίθεση στον Άγιο Δημήτριο

Τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν την αιματηρή επίθεση στον 18χρονο γιο του στον Άγιο Δημήτριο περιέγραψε ο πατέρας του νεαρού, μεταφέροντας όσα συνέβησαν όταν ο 23χρονος φέρεται να του επιτέθηκε με μαχαίρι, επιχειρώντας να τον ληστέψει.

Μιλώντας στο Star, ο πατέρας του 18χρονου περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η επίθεση, κατά την οποία ο γιος του τραυματίστηκε στο κεφάλι και την πλάτη.

«Του έβγαλε μαχαίρι, του λέει: 'Δώσε μου ό,τι έχεις...'. Του κάρφωσε το μαχαίρι στο κεφάλι. Μετά από αυτό, παλέψανε. Του έφυγε η τσάντα της πλάτης, που είχε μέσα τα παπούτσια, τα ποδοσφαιρικά κι αυτά. Του κάρφωσε το άλλο μαχαίρι στην πλάτη».

Ο 18χρονος, ο οποίος είναι ποδοσφαιριστής σε ομάδα του Αγίου Δημητρίου, είχε φύγει από το σπίτι του και περπατούσε προς την προπόνησή του όταν δέχθηκε την επίθεση.

Αυτόπτης μάρτυρας, γιατρός στο επάγγελμα, περιέγραψε επίσης στο Star τι αντίκρισε αμέσως μετά το περιστατικό, όταν ο τραυματισμένος νεαρός αναζήτησε βοήθεια.

«Ακούσαμε 'Βοήθεια, βοήθεια!'. Βγήκαμε στο μπαλκόνι και ξαφνικά βλέπουμε από το πλαϊνό στενό να ανεβαίνει ένα παιδί αιμόφυρτο. Την ώρα που δίναμε τις πρώτες βοήθειες έλεγε ότι προσπάθησε να τον ληστέψει, ότι δε γνώριζε το άτομο αυτό».

Στο νοσοκομείο ο 18χρονος – Συνελήφθη ο 23χρονος

Όπως προκύπτει από τις μαρτυρίες που συγκέντρωσε το Star, ο 23χρονος φέρεται αρχικά να απείλησε λεκτικά τον 18χρονο, πριν η κατάσταση κλιμακωθεί. Ακολούθησε σωματική επίθεση και στη συνέχεια ο νεαρός τραυματίστηκε από μαχαίρι.

Ο 18χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στον «Ευαγγελισμό», όπου νοσηλεύεται με τραύματα στο κεφάλι και την πλάτη.

Ο 23χρονος, μετά την επίθεση, φέρεται να προσπάθησε να απομακρυνθεί από το σημείο, όμως τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις Αρχές.

Για τον πατέρα του 18χρονου, πλέον αυτό που έχει σημασία είναι η απόδοση ευθυνών για όσα συνέβησαν στον γιο του.

«Θέλω να τιμωρηθεί ο δράστης».

Πηγή: protothema.gr

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