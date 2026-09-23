Το Προεδρικό ανοίγει τις πόρτες του - Θέλεις να δεις τη συλλογή έργων τέχνης και αρχαιοτήτων;

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Υφυπουργείο Πολιτισμού, το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες που ενδιαφέρονται να δουν τη συλλογή έργων τέχνης και αρχαιοτήτων, «Κύπρος: ο Κόσμος, ο Τόπος, ο Λόγος, η Ύλη», που φιλοξενείται στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η έκθεση (https://presidentialart.hpcf.cyi.ac.cy/home) αποτελείται από έργα σημαντικών Κυπρίων καλλιτεχνών της πρώτης γενιάς, όπως του Αδαμάντιου Διαμαντή, Πολ Γεωργίου, Τηλέμαχου Κάνθου, και Μιχαήλ Κάσσιαλου καθώς και άλλων διακεκριμένων σύγχρονων Κυπρίων δημιουργών. Τα έργα προέρχονται από τη Συλλογή του Προεδρικού Μεγάρου, την Κρατική Συλλογή, τη Λεβέντειο Πινακοθήκη και οικογενειακές συλλογές των δημιουργών.

H συλλογή περιλαμβάνει επίσης σπάνια αρχαία αντικείμενα του Τμήματος Αρχαιοτήτων, όπως κυπριακά ειδώλια και γλυπτά που χρονολογούνται από την 4η χιλιετία π.Χ. μέχρι και τον 1ο αιώνα π.Χ., και τα οποία αποτυπώνουν την μακρά και πολυδιάστατη αρχαιολογική κληρονομιά του νησιού. Το ταξίδι περιλαμβάνει και τη διαδραστική ψηφιακή εφαρμογή «Μηχανή του Χρόνου», που δημιουργήθηκε από το Εργαστήριο Εικονικών Περιβαλλόντων του Ινστιτούτου Κύπρου, με αρχειακό υλικό από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, προστίθεται.

Το πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί μια πρωτοβουλία της Πρώτης Κυρίας, Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη, αρχίζει σε πιλοτική βάση από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026, με την ευκαιρία της επετείου της Ανεξαρτησίας. «Το σκεπτικό εντάσσεται σε μια ευρύτερη φιλοσοφία: Οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε χώρους υψηλού συμβολισμού, ώστε να μπορούν να τους γνωρίσουν και να αισθάνονται περήφανοι για την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στην πρώτη οργανωμένη ξενάγηση, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026, καλούνται να το δηλώσουν με καταχώριση του ονοματεπωνύμου και του αριθμού ταυτότητάς τους στην πλατφόρμα που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Πολιτισμού: https://www.gov.cy/culture

Η επιλογή των πρώτων 150 επισκεπτών, οι οποίοι θα πρέπει να είναι ηλικίας 18 ετών και άνω, θα γίνει αυστηρά με σειρά προτεραιότητας. Θα ακολουθήσει δεύτερη ξενάγηση εντός του Μαΐου 2027, με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων. Την ξενάγηση, η οποία θα διαρκεί μια περίπου ώρα, θα αναλάβουν οι επιμελητές της έκθεσης, Κώστας Μάντζαλος και Κωνσταντίνος Κουννής.

Oι ξεναγήσεις της 3ης Οκτωβρίου 2026 θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα, σε τρεις ομάδες των 50 ατόμων ως ακολούθως: 1) 9:00 π.μ. - 10:00 π.μ., 2) 10:30 π.μ. - 11:30 π.μ. και 3) 12:00 μ. -13:00. Οι πολίτες που θα επιλεγούν θα πρέπει να βρίσκονται στον χώρο στάθμευσης της Αγγλικής Σχολής μισή ώρα προηγουμένως για να μεταφέρονται με μικρά λεωφορεία στο Προεδρικό Μέγαρο.

Πληροφορίες για τις ξεναγήσεις διατίθενται στο τηλ. 22 309530 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έκθεσης «Κύπρος: ο Κόσμος, ο Τόπος, ο Λόγος, η Ύλη», έχουν θεσμοθετηθεί επισκέψεις μαθητών και μαθητριών δημοτικής εκπαίδευσης στο Προεδρικό Μέγαρο, μέσω ενός νέου εικαστικού εκπαιδευτικού προγράμματος.

Με το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα, που υλοποιείται από την Προεδρία της Δημοκρατίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και το Υφυπουργείο Πολιτισμού, το οποίο έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και τον συντονισμό του, οι μαθητές και μαθήτριες της Στ΄ Τάξης Δημοτικών σχολείων θα έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν, να συζητήσουν, να εκφραστούν δημιουργικά και να γνωρίσουν την ιστορία του κτηρίου και Κύπριους εικαστικούς καλλιτέχνες.

«Η νέα αυτή πρωτοβουλία έρχεται να προσδώσει στις επισκέψεις και ξεναγήσεις έναν οργανωμένο και παιδαγωγικό χαρακτήρα, με ειδικά σχεδιασμένες διαδραστικές δραστηριότητες, εκπαιδευτικούς στόχους και βιωματικές εμπειρίες», τονίζεται.

«Μέσω της σημαντικής αυτής συλλογής, η οποία εμπλουτίζεται σταδιακά, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν την πορεία της κυπριακής τέχνης, να συνδέσουν την εικαστική δημιουργία με την ιστορία και την παράδοση και να αναπτύξουν τη δική τους κριτική σκέψη μέσα από δραστηριότητες παρατήρησης, εικαστικής διερεύνησης και δημιουργικής έκφρασης», προστίθεται.

Θα πραγματοποιηθούν τέσσερα εκπαιδευτικά προγράμματα τον μήνα για ομάδες μέχρι 25 μαθητές/μαθήτριες για την περίοδο Οκτώβριος 2026-Ιούνιος 2027.

Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]