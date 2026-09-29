Συνεχίζεται σήμερα η δίκη Φαίδωνος - Καταθέτει μέσω τηλεδιάσκεψης η παραπονούμενη

Μέχρι στιγμής δεν έχει καταθέση η παραπονούμενη η οποία φέρεται να καταθέτει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου αντιμετωπίζει συνολικά πέντε κατηγορίες, οι οποίες αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη, καθώς και χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου.

Ο κατηγορούμενος έχει δηλώσει μη παραδοχή και στις πέντε κατηγορίες.

Μετά την ολοκλήρωση των μαρτύρων κατηγορίας αναμένεται η απόφαση του Κακουργιοδικείου για το αν υπάρχει εκ πρώτης όψεως υπόθεση.

Σημειώνεται πως η διαδικασία συνεχίζεται κεκλεισμένων των θυρών ύστερα από αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής που έγινε αποδεκτό από το Κακουργιοδικείο που συνεδριάζει στην Πάφο.