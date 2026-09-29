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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συνεχίζεται σήμερα η δίκη Φαίδωνος - Καταθέτει μέσω τηλεδιάσκεψης η παραπονούμενη

 29.09.2026 - 09:34
Συνεχίζεται σήμερα η δίκη Φαίδωνος - Καταθέτει μέσω τηλεδιάσκεψης η παραπονούμενη

Ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Πάφου συνεχίζεται σήμερα η δίκη του τελούντος σε αργία Δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα η κατάθεση μαρτύρων κατηγορίας και η αντεξέταση τους από τους συνηγόρους υπεράσπισης του εν αργία Δημάρχου Πάφου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει καταθέση η παραπονούμενη η οποία φέρεται να καταθέτει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου αντιμετωπίζει συνολικά πέντε κατηγορίες, οι οποίες αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη, καθώς και χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου.

Ο κατηγορούμενος έχει δηλώσει μη παραδοχή και στις πέντε κατηγορίες.

Μετά την ολοκλήρωση των μαρτύρων κατηγορίας αναμένεται η απόφαση του Κακουργιοδικείου για το αν υπάρχει εκ πρώτης όψεως υπόθεση.

Σημειώνεται πως η διαδικασία συνεχίζεται κεκλεισμένων των θυρών ύστερα από αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής που έγινε αποδεκτό από το Κακουργιοδικείο που συνεδριάζει στην Πάφο.

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