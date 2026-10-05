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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επ. Οικονομικών: Προβληματισμοί για πιστωτές και φορολογία από την ενοποίηση του πλαισίου των εμπιστευμάτων

 05.10.2026 - 14:35
Επ. Οικονομικών: Προβληματισμοί για πιστωτές και φορολογία από την ενοποίηση του πλαισίου των εμπιστευμάτων

Προβληματισμό για τυχόν επιπτώσεις στις υποχρεώσεις των εμπιστευμάτων έναντι πιστωτών και απέναντι στο Τμήμα Φορολογίας εξέφρασαν αρμόδιοι φορείς στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών τη Δευτέρα, αναφορικά με την πρόταση νόμου των Βουλευτών Χριστιάνας Ερωτοκρίτου και Φωτεινής Τσιρίδου, που προτείνει την ενοποίηση των διατάξεων που αφορούν τα κυπριακά διεθνή εμπιστεύματα και τα τοπικά μη διεθνή εμπιστεύματα, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου όλων των κυπριακών ρητών εμπιστευμάτων.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι προβληματίζει η επίπτωση της πρότασης στα δικαιώματα των πιστωτών ή άλλων που έχουν εξασφαλίσεις από τα εμπιστεύματα. Επίσης, σημείωσε ότι ενδεχομένως να επηρεάζονται και απαιτήσεις του κράτους, και ιδιαίτερα του Τμήματος Φορολογίας.

Προβληματισμό για τις υποχρεώσεις έναντι των πιστωτών εξέφρασε και ο Σύνδεσμος Τραπεζών, ο οποίος έστειλε σχετικό υπόμνημα.

Από την πλευρά του, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος ετοίμασε υπόμνημα, με το οποίο σημειώνει ότι απαντά στις ανησυχίες του Υπουργείου Οικονομικών και του Τμήματος Φορολογίας.

Η εκ των εισηγητών της πρότασης, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, ανέφερε ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση διαφοροποίησης οποιουδήποτε δικαιώματος των πιστωτών ή ό,τι αφορά το Τμήμα Φορολογίας. «Δεν θέλω να προχωρήσω με αυτές τις προτάσεις νόμου αν δεν έχουμε απόλυτη και σύμφωνη γνώμη και του Υπουργείου Οικονομικών και του Εφόρου Φορολογίας. Θέλουμε να εκσυγχρονίσουμε το νομικό πλαίσιο, όχι να λύσουμε νομικά ζητήματα που μπορεί να έχουν τα εμπιστεύματα», είπε, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει ούτε πρόθεση για να «χαλαρώσουν» με οποιοδήποτε τρόπο οι υποχρεώσεις που αφορούν το ξέπλυμα χρήματος.

Αντίστοιχα, η συνεισηγήτρια της πρότασης νόμου, Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Φωτεινή Τσιρίδου, συμφώνησε με την τοποθέτηση της κ. Ερωτοκρίτου, καλωσορίζοντας τα σχόλια. «Ό,τι κάνουμε στο εκσυγχρονιστικό κομμάτι θα είναι σε συνεργασία, ώστε η πρόταση νόμου να διαφοροποιηθεί με τρόπο που να είμαστε σωστοί και να μπορεί να εφαρμοστεί σωστά, χωρίς ζημιά οποιουδήποτε», είπε.

Η επιτροπή θα συνεχίσει τη συζήτηση, αφού λάβει τα σχετικά υπομνήματα από ενδιαφερόμενους φορείς.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

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