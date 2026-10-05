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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Eurostat: Στην Κύπρο το χαμηλότερο ποσοστό εκπαιδευτικών κάτω των 30 ετών στην ΕΕ

 05.10.2026 - 14:50
Eurostat: Στην Κύπρο το χαμηλότερο ποσοστό εκπαιδευτικών κάτω των 30 ετών στην ΕΕ

Το χαμηλότερο ποσοστό εκπαιδευτικών ηλικίας κάτω των 30 ετών στην ΕΕ κατέγραψε η Κύπρος το 2024 με 3,1%, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Eurostat.

Μετά την Κύπρο, τα χαμηλότερα ποσοστά νέων εκπαιδευτικών καταγράφηκαν στην Πορτογαλία με 3,3% και στην Πολωνία με 4,0%. Στον αντίποδα, το υψηλότερο ποσοστό εκπαιδευτικών κάτω των 30 ετών καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο με 15,3%. Ακολούθησαν η Δανία με 15,2%, το Βέλγιο με 14,9% και η Αυστρία με 14,6%.

Σύμφωνα με την Eurostat, συνολικά 5,30 εκατομμύρια εκπαιδευτικοί εργάζονταν το 2024 σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην ΕΕ, αριθμός αυξημένος κατά 36.500 σε σύγκριση με το 2023.

Οι γυναίκες αποτελούσαν το 72,9% του συνόλου των εκπαιδευτικών, ενώ οι άνδρες αντιστοιχούσαν στο 27,1%.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν επίσης τη γήρανση του εκπαιδευτικού δυναμικού στην ΕΕ. Το 40,4% των εκπαιδευτικών ήταν ηλικίας 50 ετών και άνω, ενώ μόλις το 8,0% ήταν κάτω των 30 ετών.

Σε πέντε χώρες της ΕΕ περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς ήταν ηλικίας τουλάχιστον 50 ετών. Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στη Λιθουανία, με 58,4%, και ακολούθησαν η Πορτογαλία με 55,6%, η Ιταλία με 54,3%, η Λετονία με 54,0% και η Εσθονία με 50,6%. Τα χαμηλότερα ποσοστά εκπαιδευτικών ηλικίας 50 ετών και άνω καταγράφηκαν στην Ιρλανδία, με 20,8%, στη Μάλτα με 20,9% και στο Λουξεμβούργο με 22,0%.

Όσον αφορά την κατανομή ανά φύλο και ηλικία, η Eurostat αναφέρει ότι το ποσοστό των ανδρών εκπαιδευτικών παρέμενε σχετικά σταθερό στις περισσότερες ηλικιακές ομάδες, μεταξύ 26% και 30%. Εξαίρεση αποτελούσαν οι εκπαιδευτικοί ηλικίας 65 ετών και άνω, μεταξύ των οποίων οι άνδρες αντιστοιχούσαν στο 35,6%, διαφορά που η Eurostat συνδέει με τις διαφοροποιήσεις στα νόμιμα όρια συνταξιοδότησης.

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