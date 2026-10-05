Οδηγοί... υπομονή: Ξεκίνησαν οι εργασίες ενίσχυσης του οχετού κάτω από τη Λεωφόρο Διγενή Ακρίτα

Σε δηλώσεις του στο σημείο που ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες, είπε αρχικά πως ο οχετός έχει κατασκευαστεί πριν από περίπου 50 χρόνια και οι φθορές, σε συνδυασμό με την αυξημένη τροχαία κίνηση στη λεωφόρο, καθιστούν επιβεβλημένη την παρέμβαση για λόγους ασφάλειας.

Ο κ. Παρμακλής ανέφερε ότι ο ΕΟΑ Λευκωσίας, από την ανάληψη της διαχείρισης των όμβριων υδάτων την 1η Ιουλίου 2024, μελέτησε την κατάσταση του οχετού, εντόπισε τη διάβρωση και έθεσε το έργο σε άμεση προτεραιότητα. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε τέσσερις φάσεις και αναμένεται να ολοκληρωθούν συνολικά σε 28 εβδομάδες.

Η πρώτη φάση αφορά το τμήμα της Λεωφόρου Διγενή Ακρίτα μεταξύ των λεωφόρων Καλλιπόλεως και Λάρνακος και προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη διάνοιξη οπών στη λεωφόρο για την τοποθέτηση υλικών και τον αερισμό του χώρου, την υποστύλωση του εδάφους και την τοποθέτηση οπλισμού εκτοξευμένου σκυροδέματος. Η πρώτη φάση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου.

Σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία, ο Διευθυντής του ΕΟΑ Λευκωσίας είπε ότι οι εργασίες θα εξελίσσονται τμηματικά, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις στην τροχαία κίνηση, ενώ έχει δημιουργηθεί ειδική σελίδα στην ιστοσελίδα του Οργανισμού με ενημέρωση για την όδευση των οχημάτων.

Διαβεβαίωσε επίσης ότι θα διασφαλίζεται η πρόσβαση των πολιτών στα καταστήματα της λεωφόρου, ενώ κατά τον σχεδιασμό έχουν ληφθεί υπόψη και οι καιρικές συνθήκες.

Ο κ. Παρμακλής σημείωσε ότι η κατάσταση του οχετού θα μπορούσε με την πάροδο του χρόνου να οδηγήσει σε υποχώρηση του οδοστρώματος, ιδιαίτερα σε περίπτωση διέλευσης βαρέος οχήματος, και υπογράμμισε ότι η ολοκλήρωση του έργου αποσκοπεί στην αποτροπή ενός τέτοιου ενδεχομένου.