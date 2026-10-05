Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΟδηγοί... υπομονή: Ξεκίνησαν οι εργασίες ενίσχυσης του οχετού κάτω από τη Λεωφόρο Διγενή Ακρίτα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οδηγοί... υπομονή: Ξεκίνησαν οι εργασίες ενίσχυσης του οχετού κάτω από τη Λεωφόρο Διγενή Ακρίτα

 05.10.2026 - 14:52
Οδηγοί... υπομονή: Ξεκίνησαν οι εργασίες ενίσχυσης του οχετού κάτω από τη Λεωφόρο Διγενή Ακρίτα

Ξεκίνησαν σήμερα και θα διαρκέσουν περίπου 28 εβδομάδες με βάση τον προγραμματισμό, οι εργασίες ανακατασκευής, επιδιόρθωσης και ενίσχυσης του εγκιβωτισμένου οχετού όμβριων υδάτων κάτω από τη Λεωφόρο Διγενή Ακρίτα, δήλωσε ο Διευθυντής του ΕΟΑ Λευκωσίας, Κωνσταντίνος Παρμακλής. Το έργο κρίθηκε αναγκαίο λόγω των φθορών και της διάβρωσης που έχουν σημειωθεί στο δρόμο.

Σε δηλώσεις του στο σημείο που ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες, είπε αρχικά πως ο οχετός έχει κατασκευαστεί πριν από περίπου 50 χρόνια και οι φθορές, σε συνδυασμό με την αυξημένη τροχαία κίνηση στη λεωφόρο, καθιστούν επιβεβλημένη την παρέμβαση για λόγους ασφάλειας.

Ο κ. Παρμακλής ανέφερε ότι ο ΕΟΑ Λευκωσίας, από την ανάληψη της διαχείρισης των όμβριων υδάτων την 1η Ιουλίου 2024, μελέτησε την κατάσταση του οχετού, εντόπισε τη διάβρωση και έθεσε το έργο σε άμεση προτεραιότητα. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε τέσσερις φάσεις και αναμένεται να ολοκληρωθούν συνολικά σε 28 εβδομάδες.

Η πρώτη φάση αφορά το τμήμα της Λεωφόρου Διγενή Ακρίτα μεταξύ των λεωφόρων Καλλιπόλεως και Λάρνακος και προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη διάνοιξη οπών στη λεωφόρο για την τοποθέτηση υλικών και τον αερισμό του χώρου, την υποστύλωση του εδάφους και την τοποθέτηση οπλισμού εκτοξευμένου σκυροδέματος. Η πρώτη φάση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου.

Σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία, ο Διευθυντής του ΕΟΑ Λευκωσίας είπε ότι οι εργασίες θα εξελίσσονται τμηματικά, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις στην τροχαία κίνηση, ενώ έχει δημιουργηθεί ειδική σελίδα στην ιστοσελίδα του Οργανισμού με ενημέρωση για την όδευση των οχημάτων.

Διαβεβαίωσε επίσης ότι θα διασφαλίζεται η πρόσβαση των πολιτών στα καταστήματα της λεωφόρου, ενώ κατά τον σχεδιασμό έχουν ληφθεί υπόψη και οι καιρικές συνθήκες.

Ο κ. Παρμακλής σημείωσε ότι η κατάσταση του οχετού θα μπορούσε με την πάροδο του χρόνου να οδηγήσει σε υποχώρηση του οδοστρώματος, ιδιαίτερα σε περίπτωση διέλευσης βαρέος οχήματος, και υπογράμμισε ότι η ολοκλήρωση του έργου αποσκοπεί στην αποτροπή ενός τέτοιου ενδεχομένου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε ο Αντώνης Αντωνίου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η επιθυμία της οικογένειας
VIDEO: Απίστευτα πράματα στην Πάφο - Αγόρασαν τεμάχιο γης για νεκροταφείο και έχτισαν νηπιαγωγείο
«Πράματα και θαύματα» σε πολυκατοικία στη Λάρνακα: Αλλοδαποί σύνδεσαν παράνομα ρεύμα και νερό - Απειλούν και τρομοκρατούν τους ένοικους - VIDEO
Μπέρδεμα με τροχαίο στη Λευκωσία - Οδηγός κάρφωσε πάνω σε περιπολικό - Τραυματίστηκε αστυνομικός
Είσαι στην Κύπρο και σκέφτεσαι Ελλάδα; Ποιοι μπορούν να πάρουν €10.000 για να αλλάξουν μόνιμη κατοικία - Τι ισχύει
«Μπούκαρε» σε υποστατικό η Αστυνομία - «Έμπλεξε» ο ιδιοκτήτης με όσα εντοπίστηκαν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Eurostat: Στην Κύπρο το χαμηλότερο ποσοστό εκπαιδευτικών κάτω των 30 ετών στην ΕΕ

 05.10.2026 - 14:50
Επόμενο άρθρο

Προβληματισμένοι θα προσέλθουν στη συνάντηση με ΥΠΑΝ οι εκπαιδευτικοί

 05.10.2026 - 15:01
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Σχεδόν €1 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Κύπρο, δεν αφήσαμε να χαθεί χρόνος»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Σχεδόν €1 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Κύπρο, δεν αφήσαμε να χαθεί χρόνος»

Στο 97,3% αναμένεται να φθάσει η απορρόφηση των πόρων που αναλογούν στην Κύπρο από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τις συνολικές εισπράξεις να υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν σε περίπου €992 εκατ. μετά και την τελική εκταμίευση που αναμένεται τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Σχεδόν €1 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Κύπρο, δεν αφήσαμε να χαθεί χρόνος»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Σχεδόν €1 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Κύπρο, δεν αφήσαμε να χαθεί χρόνος»

  •  05.10.2026 - 12:33
ΔΗΣΥ: Περιμένοντας τον Αβέρωφ - Σε αναζήτηση ισορροπιών η Πινδάρου μετά το Πολιτικό Γραφείο

ΔΗΣΥ: Περιμένοντας τον Αβέρωφ - Σε αναζήτηση ισορροπιών η Πινδάρου μετά το Πολιτικό Γραφείο

  •  05.10.2026 - 13:50
«Πράματα και θαύματα» σε πολυκατοικία στη Λάρνακα: Αλλοδαποί σύνδεσαν παράνομα ρεύμα και νερό - Απειλούν και τρομοκρατούν τους ένοικους - VIDEO

«Πράματα και θαύματα» σε πολυκατοικία στη Λάρνακα: Αλλοδαποί σύνδεσαν παράνομα ρεύμα και νερό - Απειλούν και τρομοκρατούν τους ένοικους - VIDEO

  •  05.10.2026 - 12:26
Συνεχίστηκε η διαδικασία στο Ανώτατο για Μιτσερό - Eπιφυλάχθηκε η απόφαση

Συνεχίστηκε η διαδικασία στο Ανώτατο για Μιτσερό - Eπιφυλάχθηκε η απόφαση

  •  05.10.2026 - 13:44
Δεν αλλάζουν οι εξετάσεις για το δημόσιο το 2027 - Τι ζήτησαν από το Υπ. Οικονομικών οι Βουλευτές

Δεν αλλάζουν οι εξετάσεις για το δημόσιο το 2027 - Τι ζήτησαν από το Υπ. Οικονομικών οι Βουλευτές

  •  05.10.2026 - 14:31
Συγκλονίζουν μάρτυρες στη δίκη Αββακουμ: «Θέλουμε εικόνες που θα σου μιλούν και όχι Μίκι Μάους» - «Έχασα την πίστη μου»

Συγκλονίζουν μάρτυρες στη δίκη Αββακουμ: «Θέλουμε εικόνες που θα σου μιλούν και όχι Μίκι Μάους» - «Έχασα την πίστη μου»

  •  05.10.2026 - 15:31
Δεν αλλάζουν οι εξετάσεις για το δημόσιο το 2027 - Τι ζήτησαν από το Υπ. Οικονομικών οι Βουλευτές

Δεν αλλάζουν οι εξετάσεις για το δημόσιο το 2027 - Τι ζήτησαν από το Υπ. Οικονομικών οι Βουλευτές

  •  05.10.2026 - 14:31
Θάνατος 3χρονου στην Πάφο - Ζήτησε επιείκεια από το Δικαστήριο ο πατέρας, πότε συνεχίζεται η υπόθεση

Θάνατος 3χρονου στην Πάφο - Ζήτησε επιείκεια από το Δικαστήριο ο πατέρας, πότε συνεχίζεται η υπόθεση

  •  05.10.2026 - 14:17

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα