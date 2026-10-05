Προβληματισμένοι θα προσέλθουν στη συνάντηση με ΥΠΑΝ οι εκπαιδευτικοί

Σε κοινή διάσκεψη Τύπου σήμερα στα γραφεία της ΠΟΕΔ οι τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις κάλεσαν την κυβέρνηση, να αφουγκραστεί επιτέλους την αγωνία χιλιάδων εκπαιδευτικών, να λάβει σοβαρά υπόψη τις τεκμηριωμένες θέσεις των οργανώσεων και να καταθέσει μια δίκαιη και ολοκληρωμένη πρόταση. Κάλεσαν επίσης τον κόσμο να συμμετάσχει στην κινητοποίηση που έχουν προγραμματίσει για τις 8 Οκτωβρίου, σημειώνοντας ότι η κινητοποίησή τους ανακοινώθηκε από τις 29 Σεπτεμβρίου.

Η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου απαντώντας σε ερώτηση είπε ότι σήμερα το πρωί και οι τρεις οργανώσεις έλαβαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρόσκληση από την Αθηνά Μιχαηλίδου για να προσέλθουν αύριο σε συνάντηση όπου θα τους δοθεί μια πρόταση και όχι νομοθέτημα – όπως τόνισε – ενώ έκανε λόγο και σε επικοινωνιακά τεχνάσματα. Ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Κώστας Κωνσταντίνου είπε ότι η επιλογή του χρόνου για να σταλεί αυτή η πρόσκληση αφήνει ερωτηματικά, πλήττει την αξιοπιστία του Υπουργείου, έκανε λόγο για «παίγνια» ενώ το ΥΠΑΝ έχει αθετήσει όλα τα χρονοδιαγράμματα για επίλυση το προβλήματος.

Στις 11/9 πρόσθεσε ο κ. Κωνσταντίνου, σε συνάντηση με την ΟΕΛΜΕΚ η κ. Μιχαηλίδου είχε δεσμευθεί ότι εντός 10ημερου θα κατέθετε πρόταση. Όταν δίνεις ένα χρονοδιάγραμμα στο μαθητή του, συνέχισε, και δεν το τηρείς, χάνεις την αξιοπιστία σου. «Θεωρούσα ότι καις την υπόλοιπη κοινωνία συμβαίνει αυτό. Διαπιστώνω τους τελευταίους 3 μήνες που εμπλέκομαι στο ζήτημα λέγονται έτσι, τυπικά. Κανένας δεν ελέγχει εάν έγινε. Προσωπικά αυτό με ενοχλεί».

Η κ. Βασιλείου είπε ότι το αποτέλεσμα της συνάντησης αύριο με την Υπουργό Παιδείας θα τύχει αξιολόγησης στα συλλογικά όργανα των οργανώσεων αλλά και σε κοινή τους συνεδρία. «Αν προκύψει όντως μια θετική εξέλιξη που να είναι τέτοια και να διαφοροποιεί την πραγματοποίηση της κινητοποίησης θα επανέλθουμε». Το ζητούμενο, είπε, είναι ένα προσχέδιο νομοθετήματος που να αγγίζει όλες τις πτυχές, λέγοντας ότι «η καθυστέρηση είναι κάτι περισσότερο και από επικίνδυνη».

Ο Πρόεδρος της ΟΛΤΕΚ, Παναγιώτης Λυσάνδρου ανέφερε ότι η κινητοποίηση στέλνει το μήνυμα ότι θέλουν μια πρόταση που θα ικανοποιεί όλα τα αιτήματα που έχουν θέσει κι αφορούν την μονιμοποίηση των αορίστου χρόνου, αλλά και των συμβασιούχων καθώς και των αντικαταστατών. Υπάρχουν κι άλλα σοβαρά ζητήματα, πρόσθεσε, όπως η σύμπτυξη των καταλόγων διορισίμων και των διορισίμων από τις νέες εξετάσεις το ότι το μητρώο στο οποίο αναφέρεται η Υπουργός είναι περιορισμένου χρόνου κά

Ο ΓΓ της ΠΟΕΔ, Χάρης Χαραλάμπους είπε ότι αυτό που ζητούν είναι το αυτονόητο: να εξακολουθήσουν οι προσοντούχοι εκπαιδευτικοί να εργάζονται και να έχουν την προοπτική μονιμοποίησης για να μπορούν να εκτελούν κανονικά την εργασία τους. «Αυτό είναι αίτημα; Ζητούμε κάτι παράλογο;». Γνωρίζουν, πρόσθεσε, το ΥΠΑΝ, η κυβέρνηση και τα κόμματα ότι εάν δεν διορθωθεί αυτή η τεράστια στρέβλωση που δημιούργησαν οι ίδια, το 2027 θα έχουμε σχολεία χωρίς εκπαιδευτικούς, «ούτε αντικαταστάτες, ούτε συμβασιούχους, ούτε για τα ολοήμερα. Αυτό θέλει η κοινωνία; Ζητούμε από όλους να σταθούν δίπλα μας γιατί αυτό που ζητούμε δεν είναι καθόλου συνδικαλιστικό. Αφορά την δημόσια εκπαίδευση και την ποιότητά της».

Ο ΓΓ της ΟΕΛΜΕΚ Ανδρέας Μαυράτσας είπε ότι δεν έχουν δει την γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας που επικαλείται η ΥΠΑΝ για αντισυνταγματικότητα προνοιών που οι εκπαιδευτικές οργανώσεις έχουν ζητήσει να υιοθετηθούν, όπως η μονιμοποίηση στο κλειστό μητρώο, ούτε γνωμάτευση της ΝΥ ότι δέχεται να ενοποιηθούν στον κατάλογο διορισίμων αυτοί που θα δώσουν μετά το ’27 εξετάσεις με αυτούς που έδωσαν με το υφιστάμενο σύστημα. «Αναμένουμε αύριο όταν θα πάμε στην συνάντηση η κ. Υπουργός να έχει έτοιμες αυτές τις γνωματεύσεις να τις πάρουμε στους νομικούς μας συμβούλους να τις αξιολογήσουμε».

Εγώ όταν μιλώ γι’ αυτό το θέμα σκέφτομαι την Μαρία, την συνάδελφό μου, φιλόλογο, 42 χρόνων που δουλεύει εδώ και 3 χρόνια και κάνει εξαιρετική δουλειά στην τάξη, είπε ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ. «Τώρα της είπε κάποιος ότι πρέπει να δώσει μια θεωρητική εξέταση για να γίνει μόνιμη, Το θεωρώ απαράδεκτο». Η πολιτεία απέτυχε σ’ εκείνο που ψήφισε 10 χρόνια πριν και καμία προηγούμενη ηγεσία δεν ασχολήθηκε με το θέμα παρά τις επιστολές των οργανώσεων. Το μόνο που ζητούμε, είπε, είναι «εφόσον το κράτος φταίει, δεν μπορεί να έρθει τώρα και να δημιουργήσει κάτι νέο, δημιουργώντας νέα θύματα».

Η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ ανέφερε ακόμη ότι 100 συμβάσεις στα ολοήμερα σχολεία έμειναν φέτος «στα αζήτητα» λόγω της ανασφάλειας που προκαλεί το νέο σύστημα στους εκπαιδευτικούς και τα «ολοήμερα σχολεία βρίσκονται στον αναπνευστήρα λόγω αυτής της κατάστασης και τα συντηρούν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί σε μια προσπάθεια να στηρίξουν τον θεσμό»

ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ, ανέφερε η Μύρια Βασιλείου που ανέγνωσε το κοινό ανακοινωθέν, επέλεξαν την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών για την διάσκεψη Τύπου.

Σχεδόν 10 χρόνια, πρόσθεσε, οι διαδοχικές πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας γνώριζαν ότι η μεταβατική περίοδος είχε ημερομηνία λήξης, γνώριζαν τα προβλήματα που δημιουργούνταν σε σχέση με την επαρκή στελέχωση των Δημόσιων Σχολείων, αντιλαμβάνονταν τις στρεβλώσεις του συστήματος που ήταν καθόλα εμφανείς και συνεχώς διογκώνονταν και γνώριζαν ότι χιλιάδες εκπαιδευτικοί παρέμεναν σε καθεστώς αβεβαιότητας. «Παρ’ όλα αυτά, δεν υπήρξε έγκαιρος, ολοκληρωμένος και υπεύθυνος σχεδιασμός για την οριστική και δίκαιη αντιμετώπιση του ζητήματος», σημείωσε.

Η κ. Βασιλείου ανέφερε ότι η σημερινή πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΝ από το 2024 δεσμεύτηκε απέναντι στις εκπαιδευτικές οργανώσεις ότι θα υπάρξει διάλογος και ότι θα κατέθετε συγκεκριμένη πρόταση για την οριστική επίλυση του ζητήματος. «Δύο χρόνια μετά, αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι ένα ασαφές κείμενο, χωρίς τις αναγκαίες εργασιακές διασφαλίσεις και χωρίς ξεκάθαρη απάντηση για το μέλλον χιλιάδων εκπαιδευτικών», συμπλήρωσε.

Συνέχισε λέγοντας ότι η δημιουργία ενός «κλειστού μητρώου», το οποίο θα παρέχει αποκλειστικά τη δυνατότητα έκτακτου διορισμού, χωρίς προοπτική μονιμοποίησης, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. «Αλήθεια, ποια υπεύθυνη Κυβέρνηση μπορεί να αποδεχθεί ή και να ενισχύσει διαδικασίες που οδηγούν στη δημιουργία εκπαιδευτικών «εσαεί αορίστου χρόνου»; Μάλιστα, όταν η ίδια η Κυβέρνηση αρνείται να νομοθετήσει την προστασία τους από την απόλυση για σκοπούς πλεονασμού, διαιωνίζοντας μια κατάσταση αδικίας και άνισης μεταχείρισης μεταξύ εργαζομένων στη Δημόσια Υπηρεσία και στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία», είπε.

Οι οργανώσεις, συνέχισε διαβάζοντας το κοινό ανακοινωθέν η κ. Βασιλείου, δεν αποδέχονται ότι η διόρθωση των στρεβλώσεων που έχουν προκύψει από τις εξετάσεις διορισίμων, θα γίνει εις βάρος των εκπαιδευτικών που έχουν ήδη παρακαθίσει στις εξετάσεις μέχρι και το 2025. «Είναι προφανές ότι η ένταξη στον ίδιο κατάλογο εκπαιδευτικών που εξετάστηκαν με το υφιστάμενο σύστημα και εκπαιδευτικών που θα εξεταστούν με ένα νέο σύστημα, διαφορετικής φιλοσοφίας και χαρακτηριστικών, δημιουργεί σοβαρά ζητήματα άνισης μεταχείρισης και δικαιοσύνης. Δεν μπορεί μια αλλαγή του συστήματος να μετακυλίει το κόστος στους εκπαιδευτικούς που έχουν ήδη ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις του υφιστάμενου πλαισίου», επισήμανε.

Κάνοντας λόγο για πειραματισμούς και πρόχειρες λύσεις, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στελέχωσης από τον Σεπτέμβριο του 2027 και μετά, με ορατό τον κίνδυνο να υπάρξουν σχολεία χωρίς επαρκή εκπαιδευτική στελέχωση, Η Κ. Βασιλείου έθεσε ερωτήματα εκ μέρους των οργανώσεων όπως ποιοι εκπαιδευτικοί θα στελεχώσουν τα Δημόσια Σχολεία όταν οι ανάγκες είναι πολλαπλάσιες από τον αριθμό των εκπαιδευτικών που βρίσκονται σήμερα στον κατάλογο διορισίμων σε κλάδους όπως οι δάσκαλοι, οι φιλόλογοι, οι μαθηματικοί και άλλες ειδικότητες, ποιοι εκπαιδευτικοί θα στελεχώσουν τα προαιρετικά Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία, όταν εδώ και τρία χρόνια η στελέχωσή τους πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον κατάλογο διοριστέων.

«Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία όλο και περισσότεροι νέοι απομακρύνονται από το επάγγελμα του εκπαιδευτικού τόσο σε παγκύπριο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε μια περίοδο κατά την οποία καταγράφεται μειωμένο ενδιαφέρον ακόμη και από αποφοίτους που έχουν σπουδάσει το αντικείμενο, να ενταχθούν στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία και να υπηρετήσουν το Δημόσιο Σχολείο. Και σε μια περίοδο κατά την οποία ήδη εντοπίζονται προβλήματα υποστελέχωσης ως αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης».

Το Δημόσιο Σχολείο, συνέχισε, χρειάζεται εκπαιδευτικούς που αγαπούν αυτό που κάνουν, που παρά τις προκλήσεις και τις δυσκολίες, στέκονται δίπλα σε κάθε παιδί, το στηρίζουν και το βοηθούν να προχωρήσει. Χρειάζεται, πρόσθεσε, εκπαιδευτικούς που δεν θα αποθαρρύνονται από την εργασιακή ανασφάλεια, εκπαιδευτικούς με κύρος, αξιοπρέπεια και επαγγελματική ασφάλεια, που θα μπορούν να διδάξουν στα παιδιά και στους αυριανούς πολίτες ότι είναι χρέος όλων μας να διεκδικούμε ένα καλύτερο αύριο. Εκπαιδευτικούς, είπε, που αισθάνονται τον σεβασμό από τον εργοδότη τους, έμπρακτα. Χρειαζόμαστε ένα Δημόσιο Σχολείο ισχυρό, ποιοτικό και επαρκώς στελεχωμένο. «Ένα Δημόσιο Σχολείο που δεν θα κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπο με σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικών εξαιτίας πολιτικών επιλογών που δεν λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης», ανέφερε.

Η κ. Βασιλείου είπε ότι ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ ούτε είχαν ούτε έχουν ως αυτοσκοπό τη σύγκρουση, όμως, ξεκαθαρίζουν ότι κάθε ενδεχόμενο αδικίας εις βάρος των εκπαιδευτικών θα προκαλέσει την έντονη αντίδραση και την αποφασιστική παρέμβαση των τριών εκπαιδευτικών οργανώσεων.

Η κινητοποίηση της 8ης Οκτωβρίου, ανέφερε, στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: «Δεν παίζουμε με το Δημόσιο Σχολείο και τους λειτουργούς του. Στέλνει το μήνυμα ότι δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές μονομερείς αποφάσεις ούτε προτάσεις που δημιουργούν αδικίες ή θυματοποιούν εκπαιδευτικούς».