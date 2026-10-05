Ενισχύεται ο διάλογος ΠτΔ-ΠΙΣ καθώς δρομολογείται αυστηροποίηση ποινών για παραβάσεις

Καλωσορίζοντας τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του ΠΙΣ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης και θεσμοθέτησης του διαλόγου με τον Σύλλογο.

«Η Υγεία, όπως και η Παιδεία, είναι για μας οι πιο σημαντικοί τομείς στους οποίους επενδύουμε ως κράτος», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αυτό καταγράφεται και στον κρατικό προϋπολογισμό.

Στη συνάντηση παρέστη και ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδια πηγή, μία από τις νομοθετικές τροποποιήσεις που προωθούνται αφορά την αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος, δηλαδή την εκτέλεση ιατρικών πράξεων από πρόσωπα που δεν είναι γιατροί.

Μία από τις προτάσεις που έχουν τεθεί, και για την οποία υπήρξε θετική ανταπόκριση, αφορά την αυστηροποίηση των ποινών για την αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για να προχωρήσει η συγκεκριμένη ρύθμιση απαιτείται τροποποίηση του περί Ιατρών Νόμου, με την πρόταση να κινείται στα πρότυπα της αυστηροποίησης των σχετικών ποινών που έγινε στην Ελλάδα.

Ανάλογο ζήτημα προκύπτει και σε περιπτώσεις προσώπων που είναι γιατροί, αλλά δεν διαθέτουν άδεια άσκησης του επαγγέλματος στην Κύπρο. Ένας γιατρός μπορεί να διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος σε μία ή περισσότερες άλλες χώρες, απαιτείται όμως η προβλεπόμενη άδεια σε κάθε χώρα στην οποία ασκεί το επάγγελμα.

Τέτοιες περιπτώσεις βρίσκονται υπό διερεύνηση, ενώ, σύμφωνα με την ίδια πηγή, εκτιμάται ότι είναι καιρός να προχωρήσει και στην Κύπρο αντίστοιχη αυστηροποίηση των ποινών.

Σε δηλώσεις του κατά την αποχώρησή του από το Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος του ΠΙΣ, Πέτρος Αγαθαγγέλου, χαρακτήρισε τη συνάντηση «χρήσιμη και άκρως εποικοδομητική», σημειώνοντας ότι συζητήθηκαν τόσο θέματα της επικαιρότητας όσο και ευρύτερα ζητήματα που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται και θωρακίζονται οι πολιτικές υγείας.

Όπως είπε, στόχος είναι, μέσα από την αξιοποίηση του ΠΙΣ και της επιστημονικής γνώσης των μελών του, να διαμορφώνονται επιστημονικά τεκμηριωμένες στρατηγικές και πολιτικές υγείας για την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ερωτηθείς ειδικότερα για ζητήματα της επικαιρότητας, ο κ. Αγαθαγγέλου είπε ότι αυτά δεν μπορούν να μη συζητούνται, καθώς αφορούν τη δημόσια υγεία και τους μηχανισμούς ελέγχου των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Όπως ανέφερε, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας καθορίζονται οι κινήσεις που θα ακολουθήσουν σε σχέση με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας και τον έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών, ιδιαίτερα όσον αφορά τις λεγόμενες «εναλλακτικές θεραπείες» και μη αδειοδοτημένα κέντρα στα οποία παρέχονται τέτοιες υπηρεσίες.

Οι υπηρεσίες αυτές, είπε, «δυνητικά μπορούν να οδηγήσουν σε δυσμενή αποτελέσματα και να θέσουν σε κίνδυνο ακόμη και τη ζωή των ασθενών».

Ερωτηθείς για τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας επί του ζητήματος, ο Πρόεδρος του ΠΙΣ τη χαρακτήρισε «άκρως υποστηρικτική».

Όπως είπε, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε τη διάθεση της Κυβέρνησης να προχωρήσει στα αναγκαία νομοθετικά μέτρα, όπου απαιτούνται, ή σε άλλα μέτρα που χρειάζονται «για να παταχθεί αυτό το φαινόμενο».

Ο κ. Αγαθαγγέλου ανέφερε ακόμη ότι το Υπουργείο Υγείας έχει ολοκληρώσει τη χαρτογράφηση και ότι πραγματοποιούνται συναντήσεις με τα αρμόδια όργανα του κράτους, ώστε να υπάρξει συντονισμένη προσπάθεια στη βάση της υφιστάμενης νομοθεσίας και, όπου απαιτείται, να γίνουν πρόσθετες ρυθμίσεις.

Στόχος, πρόσθεσε, είναι να διασφαλιστεί ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες προσφέρονται σε επιστημονικά αδειοδοτημένα κέντρα, με επιστημονικά τεκμηριωμένες ενδείξεις και από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

Αναφερόμενος στην πλασμαφαίρεση, είπε ότι υπάρχει νομοθεσία για την αδειοδότηση των κέντρων όπου εκτελούνται ιατρικές πράξεις, από νοσηλευτήρια και κλινικές μέχρι πολυκλινικές και κέντρα ημερήσιας φροντίδας.

Ο κ. Αγαθαγγέλου σημείωσε ότι δεν θα έπρεπε να χρειαστεί να συμβεί ένα τραγικό περιστατικό με γνωστό καλλιτέχνη για να αναδειχθεί η ανάγκη εντατικοποίησης του εποπτικού μηχανισμού, υπογραμμίζοντας ότι οι σχετικοί έλεγχοι πρέπει να ασκούνται συστηματικά στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Πρόσθεσε ότι, όπου απαιτούνται ειδικότερες ρυθμίσεις, θα πρέπει να αυστηροποιηθούν οι ποινές, τα μέτρα και οι μηχανισμοί ελέγχου.

Σε σχέση με καταγγελία για χρήση του λογότυπου του ΠΙΣ από κέντρο, ο κ. Αγαθαγγέλου είπε ότι ο Σύλλογος κινήθηκε άμεσα και ότι, μετά την αποστολή επιστολής και την καταγγελία, το λογότυπο αφαιρέθηκε.

Ερωτηθείς για ενδεχόμενη εμπλοκή μελών του ΠΙΣ, ανέφερε ότι οι σχετικές περιπτώσεις θα εξεταστούν από την Επιτροπή Δεοντολογίας.

«Δεν θα κάνουμε εκπτώσεις για κανένα μέλος για το οποίο θα υπάρξει καταγγελία ή θα στοιχειοθετηθεί υπόθεση που συνιστά αντιδεοντολογική συμπεριφορά ή ακόμη και πειθαρχικό αδίκημα», κατέληξε.