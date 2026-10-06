Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Ομαδική συνομιλία επιβεβαιώνει τη μέθη - Τι εξαφάνισε η γιατρός

Οι αναλυτές της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών φέρονται να διαπίστωσαν στο κινητό της γιατρού μαζικές διαγραφές μηνυμάτων και αναζητήσεων τις επίμαχες ώρες που ο τραγουδιστής κατέρρεε στο ιατρείο της Καρνεάδου, ενώ και τα φίλτρα από το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης φαίνεται ότι εξαφανίστηκε

«Πριν φτάσει το ΕΚΑΒ, η γιατρός αφαίρεσε τα φίλτρα από το μηχάνημα και μου τα έδωσε για να τα πετάξω», έχει πει στην κατάθεσή της η 53χρονη νοσηλεύτρια του ιατρείου.

Πρόκειται για το φίλτρο που κρύβει κρίσιμα στοιχεία για το τι έγινε με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ακόμα και για την ποσότητα του αίματος ίσως να μπορούσε να δώσει στοιχεία.

«Πήγα στον χώρο θεραπείας του Μαζωνάκη για να συγυρίσω. Μάζεψα την κουβέρτα και τακτοποίησα τον χώρο. Μάζεψα τα σκουπίδια, τις γάζες, το σεντόνι μίας χρήσης, σύριγγες που είχαμε χρησιμοποιήσει και τα πέταξε η γραμματέας», σημειώνει η ίδια μιλώντας στο Mega.

Ομαδική συνομιλία επιβεβαιώνει τη χορήγηση μέθης

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στα κινητά τηλέφωνα των γραμματέων και νοσηλευτριών βρέθηκε μια ομαδική συνομιλία, στην οποία αποτυπώνονται οι πραγματικές συνθήκες που επικρατούσαν μέσα στο ιατρείο. Εκεί γινόταν ρητή αναφορά στο περιστατικό, επιβεβαιώνοντας τη χορήγηση μέθης.

Καταγράφηκε ότι ο τραγουδιστής παρουσίασε ξαφνική και ραγδαία πτώση της αρτηριακής του πίεσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Ανακτήθηκαν συνομιλίες που είχε η γιατρός με τον τραγουδιστή, αλλά και μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τον υπνοθεραπευτή. Από το ιστορικό που είχε διαγραφεί, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν και ερωτήματα που είχε υποβάλει σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης όπως «πώς γίνεται η επαναφορά από μέθη; υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη; η προποφόλη διατίθεται σε μορφή χαπιού;», εκτιμώντας ότι περίμενε απεγνωσμένα κάποια λύση για την επαναφορά του τραγουδιστή.

Εκτός από την προποφόλη, η γιατρός φέρεται να είχε πραγματοποιήσει διαδικτυακές αναζητήσεις και για μια δεύτερη ισχυρή κατασταλτική ουσία, τη μιδαζολάμη.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε στον τραγουδιστή ένας θανατηφόρος συνδυασμός αυτών των δύο ουσιών μέθης, που προκαλούν σοβαρές παρενέργειες ακόμη και για την καρδιά.

Τι διέγραψε η γιατρός

Σύμφωνα με την έρευνα, η 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός διέγραψε:

– 19 αρχεία εικόνας που απεικονίζουν καταγραφές υγείας που σχετίζονται με τον Γιώργο Μαζωνάκη με ημερομηνία 08/09/2026

– 18 αρχεία που αφορούν το πρόγραμμα EIS system με ώρα καταγραφής 17:30

– 1 αρχείο εικόνας που αφορά πρόγραμμα Zyto 5 με ώρα καταγραφής 17:32

– 3 αρχεία εγγράφων εκ των οποίων τα 2 αποτελούν αναφορές από τα παραπάνω λογισμικά και ένα αρχείο αποτελεί ηλεκτρονικό παραπεμπτικό

– Το ένα αρχείο έχει κωδικοποιημένο όνομα, έχει όλα τα στοιχεία του Μαζωνάκη αλλά όχι το όνομά του

Η έρευνα εστιάζει στην αλλοίωση του χώρου, αφού το ιατρείο καθαρίζεται και κρίσιμα στοιχεία χάνονται:

«Πριν φύγουμε, συμμαζέψαμε το ιατρείο. Δεν θυμάμαι να μας ζήτησε κανείς να καθαρίσουμε, κάναμε ό,τι κάναμε πάντα. Δεν σκεφτήκαμε ότι δεν έπρεπε να πειράξουμε κάτι, άλλωστε το φίλτρο από το μηχάνημα το είχε ήδη βγάλει η 56χρονη γιατρός και οι διασώστες πήραν τον Μαζωνάκη με τον φλεβοκαθετήρα», έχει καταθέσει η 56χρονη νοσηλεύτρια.

Φύλλο και φτερό το κινητό του Γιώργου Μαζωνάκη

Ιδιαίτερη βαρύτητα στο κινητό του Γιώργου Μαζωνάκη, δίνουν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών καθώς από εκεί θα αναζητήσουν μηνύματα, συνομιλίες και κλήσεις που είχε ανταλλάξει ο τραγουδιστής με την κατηγορούμενη ιατρό, προκειμένου να δουν πόσο καιρό επικοινωνούσαν και πόσο καιρό πήγαινε ο τραγουδιστής στο ιατρείο για να κάνει θεραπείες.

Το δεύτερο πρόσωπο για το οποίο θα αναζητηθούν στο κινητό του τραγουδιστή κλήσεις, επικοινωνίες αλλά και η σχέση που είχε μαζί του, είναι ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος δεν είναι κατηγορούμενος και δεν του έχει κατασχεθεί το κινητό τηλέφωνο.

Το πιο κρίσιμο όμως για τους αστυνομικούς, είναι να αναζητηθούν τυχόν νέα πρόσωπα που είχαν έρθει σε επικοινωνία με τον Γιώργο Μαζωνάκη και κυρίως το τρίτο πρόσωπο, ο άνθρωπος δηλαδή που του πρότεινε να πάει στο ιατρείο της Καρνεάδου.

ΠΗΓΗ: CNN.gr