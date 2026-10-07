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ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθερος ο 18χρονος που καταγγέλθηκε από τη σύντροφό του για ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση ζώου στη Θεσσαλονίκη

 07.10.2026 - 13:54
Ελεύθερος ο 18χρονος που καταγγέλθηκε από τη σύντροφό του για ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση ζώου στη Θεσσαλονίκη

Ελεύθερος αφέθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 18χρονος που είχε συλληφθεί στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταγγελία της συνομήλικης συντρόφου του για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης του σκύλου τους.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για βασανισμό ζώου συντροφιάς κατ' εξακολούθηση, ενώ διώκεται επιπλέον για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλή και παράνομη βία.

Η καταγγελία που οδήγησε στη σύλληψή του αφορούσε επεισόδια κατά τον τελευταίο μήνα, με άσκηση βίας, ενώ επιπλέον ο νεαρός φέρεται - κατά την ίδια καταγγελία - να απείλησε πως θα πνίξει τον σκύλο τους, χρησιμοποιώντας τον ως μέσο εκφοβισμού της κοπέλας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του ο 18χρονος δεν αποδέχθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Αποφασίστηκε τελικώς να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικό όρο.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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