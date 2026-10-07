Ελεύθερος ο 18χρονος που καταγγέλθηκε από τη σύντροφό του για ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση ζώου στη Θεσσαλονίκη

Σε βάρος του έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για βασανισμό ζώου συντροφιάς κατ' εξακολούθηση, ενώ διώκεται επιπλέον για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλή και παράνομη βία.

Η καταγγελία που οδήγησε στη σύλληψή του αφορούσε επεισόδια κατά τον τελευταίο μήνα, με άσκηση βίας, ενώ επιπλέον ο νεαρός φέρεται - κατά την ίδια καταγγελία - να απείλησε πως θα πνίξει τον σκύλο τους, χρησιμοποιώντας τον ως μέσο εκφοβισμού της κοπέλας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του ο 18χρονος δεν αποδέχθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Αποφασίστηκε τελικώς να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικό όρο.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα