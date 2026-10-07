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ΔΙΕΘΝΗ

«Του έκλεψαν τη ζωή»: Ξεσπά η μητέρα του 15χρονου στη Γαλλία ο οποίος ακρωτηριάστηκε από χειροβομβίδα κρότου - λάμψης

 07.10.2026 - 13:50
«Του έκλεψαν τη ζωή»: Ξεσπά η μητέρα του 15χρονου στη Γαλλία ο οποίος ακρωτηριάστηκε από χειροβομβίδα κρότου - λάμψης

Στο νοσοκομείο εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 15χρονος μαθητής που τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι από αστυνομική χειροβομβίδα κατά τη διάρκεια μαθητικής κινητοποίησης στη Λανς της Γαλλίας, με τους γιατρούς να προχωρούν σε ακρωτηριασμό του άκρου.

Η μητέρα του ανήλικου, μιλώντας στο BFMTV, δήλωσε ότι η οικογένεια σκοπεύει να υποβάλει μήνυση, εκφράζοντας παράλληλα την οργή και την αγανάκτησή της για όσα συνέβησαν.

«Το μέλλον του έχει καταστραφεί. Του έκλεψαν τη ζωή. Τελείωσε, δεν έχει πια χέρι. Είναι ένα παιδί 15 ετών» ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο γιος της παραμένει σε κατάσταση σοκ και, σύμφωνα με την ίδια, δεν έχει ακόμη συνειδητοποιήσει πλήρως τις συνέπειες του τραυματισμού του.


«Δεν σήκωσε τη χειροβομβίδα από το έδαφος»

Η μητέρα περιέγραψε τον γιο της ως έναν ήρεμο έφηβο, χωρίς προηγούμενα προβλήματα, ο οποίος είχε μεταβεί έξω από το σχολείο του για να συμμετάσχει σε κινητοποίηση. Όπως υποστήριξε, ο πατέρας του βρισκόταν μάλιστα στο σημείο κατά την έναρξη του αποκλεισμού, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι όλα εξελίσσονταν ομαλά, πριν αποχωρήσει για την εργασία του.

Για το περιστατικό έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα από τη Γενική Επιθεώρηση της Γαλλικής Αστυνομίας (IGPN), η οποία καλείται να εξακριβώσει τις ακριβείς συνθήκες του τραυματισμού. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται αν ο 15χρονος έπιασε τη χειροβομβίδα αφού αυτή είχε πέσει στο έδαφος ή αν αυτή κατέληξε επάνω του, καθώς και αν η χρήση της έγινε σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανονισμούς.

Η μητέρα του απορρίπτει την εκδοχή ότι ο ανήλικος σήκωσε τη χειροβομβίδα. «Κυκλοφορούν πολλά ψέματα. Ο γιος μου δεν τη μάζεψε από κάτω» δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι «τον χτύπησε ένα πολεμικό όπλο, δεν είναι φυσιολογικό να χρησιμοποιούνται τέτοια όπλα εναντίον νέων».


Αναστέλλεται η χρήση χειροβομβίδων κρότου στις μαθητικές κινητοποιήσεις

Μετά το περιστατικό, ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε την αναστολή της χρήσης χειροβομβίδων κρότου - λάμψης στο πλαίσιο των μαθητικών κινητοποιήσεων, μέχρι να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη στη Λανς.

Η μητέρα του 15χρονου δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη αφού είχε ήδη προκληθεί ένας εξαιρετικά σοβαρός τραυματισμός, διερωτώμενη γιατί τέτοιου είδους μέσα χρησιμοποιούνται απέναντι σε ανήλικους διαδηλωτές.

Παράλληλα, η οικογένεια εκφράζει ανησυχία για το μέλλον του μαθητή.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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