Περπατάτε με τα χέρια πίσω στην πλάτη; Τι λέει η Ψυχολογία

Αυτή η συνηθισμένη στάση σώματος αποκαλύπτει πολύ περισσότερα απ' όσα θα φανταζόταν κανείς αρχικά. Η γλώσσα του σώματος κατά το βάδισμα αποτελεί εδώ και καιρό αντικείμενο ενδιαφέροντος για τους ψυχολόγους. Οι Αυστραλοί συγγραφείς Allan και Barbara Pease, οι οποίοι έγραψαν το βιβλίο «The Definitive Book of Body Language» (Το Απόλυτο Βιβλίο για τη Γλώσσα του Σώματος), επισημαίνουν ότι τα άτομα με επιρροή συνήθως περπατούν με γρήγορο βηματισμό. Υποστηρίζουν επίσης ότι ο τρόπος με τον οποίο κινούμαστε αντικατοπτρίζει άμεσα την τρέχουσα ψυχική μας κατάσταση.

Σύμφωνα με σχετικές αναφορές, το περπάτημα με τα χέρια σταυρωμένα πίσω από την πλάτη υποδηλώνει επίσης έναν βαθμό αυτοπεποίθησης. Ψυχολόγοι μάλιστα κάνουν λόγο για μια πραγματική «στάση ελέγχου». Όταν συνδυάζεται με ίσια πλάτη και σταθερό βηματισμό, αποπνέει αυτοπεποίθηση και κύρος -χαρακτηριστικά που συχνά συνδέονται με ηγετικές ικανότητες στον επαγγελματικό χώρο.

Γιατί περπατάμε με τα χέρια σταυρωμένα πίσω από την πλάτη



Ωστόσο, η πιο πειστική εξήγηση πίσω από αυτή τη στάση σώματος φαίνεται να σχετίζεται, σύμφωνα με τους ειδικούς, με την ανάγκη για ηρεμία και περισυλλογή. Έτσι, το να περπατά κανείς με τα χέρια σταυρωμένα πίσω από την πλάτη λειτουργεί σαν ένα «νοητικό διάλειμμα». Η κίνηση αυτή δηλαδή, δεν αποτελεί απλά ένα σωματικό αντανακλαστικό, αλλά θεωρείται ότι ενισχύει τη συγκέντρωση και τη διαύγεια του πνεύματος.

Αυτό εξηγεί και τον λόγο που τόσοι πολλοί άνθρωποι υιοθετούν αυθόρμητα αυτή τη στάση όταν προσπαθούν να λύσουν ένα πρόβλημα ή να βάλουν σε μία σειρά τις σκέψεις τους.

Πηγή: iefimerida.gr