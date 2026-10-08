«Έλεος, έχουμε απηυδήσει»: Η εικόνα από γειτονιά της Λάρνακας που προκαλεί αντιδράσεις - Φωτογραφία

Σύμφωνα με την καταγγελία, πρόκειται για τουρκοκυπριακή κατοικία, η οποία βρίσκεται σε μικρή απόσταση από γνωστό εστιατόριο της πόλης.

Ο πολίτης υποστηρίζει ότι στο συγκεκριμένο σπίτι επικρατεί εδώ και περίπου τρία χρόνια μια προβληματική κατάσταση, κάνοντας λόγο για παρουσία τρωκτικών και έντονη δυσοσμία που επηρεάζει τη γειτονιά.

Στη φωτογραφία, διακρίνονται φθορές στους εξωτερικούς τοίχους, σπασμένα υλικά και διάφορα απορρίμματα συγκεντρωμένα μπροστά από την είσοδο της κατοικίας.

«Έχουμε απηυδήσει», αναφέρει στην αναρτηση του ο πολίτης και απευθύνει έκκληση προς την Τουρκοκυπριακή Επιτροπή, ζητώντας να ληφθούν μέτρα για τον καθαρισμό του χώρου.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, θα πρέπει να τοποθετηθούν παγίδες για ποντίκια και να καθαριστεί η πρόσοψη, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και όπως ισχυρίζεται, είναι ένα πρόβλημα το οποίο παραμένει άλυτο εδώ και χρόνια.