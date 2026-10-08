Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνία«Έλεος, έχουμε απηυδήσει»: Η εικόνα από γειτονιά της Λάρνακας που προκαλεί αντιδράσεις - Φωτογραφία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Έλεος, έχουμε απηυδήσει»: Η εικόνα από γειτονιά της Λάρνακας που προκαλεί αντιδράσεις - Φωτογραφία

 08.10.2026 - 08:51
«Έλεος, έχουμε απηυδήσει»: Η εικόνα από γειτονιά της Λάρνακας που προκαλεί αντιδράσεις - Φωτογραφία

Την αγανάκτησή του για την κατάσταση που επικρατεί σε κατοικία στην περιοχή της Λάρνακας εκφράζει πολίτης μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στη σελίδα "Που πήγαμε", δημοσιεύοντας μάλιστα φωτογραφία που αποτυπώνει την εικόνα έξω από το υποστατικό.

Σύμφωνα με την καταγγελία, πρόκειται για τουρκοκυπριακή κατοικία, η οποία βρίσκεται σε μικρή απόσταση από γνωστό εστιατόριο της πόλης.

Ο πολίτης υποστηρίζει ότι στο συγκεκριμένο σπίτι επικρατεί εδώ και περίπου τρία χρόνια μια προβληματική κατάσταση, κάνοντας λόγο για παρουσία τρωκτικών και έντονη δυσοσμία που επηρεάζει τη γειτονιά.

Στη φωτογραφία, διακρίνονται φθορές στους εξωτερικούς τοίχους, σπασμένα υλικά και διάφορα απορρίμματα συγκεντρωμένα μπροστά από την είσοδο της κατοικίας.

«Έχουμε απηυδήσει», αναφέρει στην αναρτηση του ο πολίτης και απευθύνει έκκληση προς την Τουρκοκυπριακή Επιτροπή, ζητώντας να ληφθούν μέτρα για τον καθαρισμό του χώρου.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, θα πρέπει να τοποθετηθούν παγίδες για ποντίκια και να καθαριστεί η πρόσοψη, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και όπως ισχυρίζεται, είναι ένα πρόβλημα το οποίο παραμένει άλυτο εδώ και χρόνια.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χαμός στην Πάφο: Άγνωστος έριξε πυροβολισμό, άφησε το πιστόλι και εξαφανίστηκε - Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του
Κανονικά η κινητοποίηση των εκπαιδευτικών - Πάνε σήμερα έξω από το Προεδρικό
Ποιος φυλάει το παιδί σας στο σχολείο; Όσα πρέπει να ξέρει κάθε γονιός - Τα μέτρα και τι προβλέπεται
Πόσο κοστίζει μια κηδεία στην Κύπρο; Πώς ο λογαριασμός ξεπερνά τις €4.000 - Από το φέρετρο και τον τάφο μέχρι το μνημείο
Καιρός για… εξορμήσεις; Αλλάζει το σκηνικό - Δείτε πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Μην ξεχάσεις να πεις «Χρόνια πολλά»!

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πυρ και μανία ο Δρουσιώτης για διαρροή νερού στο σπίτι του – «Είναι αδιανόητο, δεν ανταποκρίνεται ο ΕΟΑ Λευκωσίας» - VIDEO

 08.10.2026 - 08:46
Επόμενο άρθρο

Χτύπησαν όχημα ενώ ήταν σταθμευμένο σε ανοιχτό χώρο στην Πάφο και έφυγαν – Ψάχνουν πληροφορίες

 08.10.2026 - 08:52
Στο Προεδρικό η «τριάδα» του 8,4%-Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανοίγει τον δρόμο προς το 2028 - Βλέπει ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και Οικολόγους

Στο Προεδρικό η «τριάδα» του 8,4%-Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανοίγει τον δρόμο προς το 2028 - Βλέπει ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και Οικολόγους

Στο ίδιο τραπέζι με τρεις πολιτικές δυνάμεις που μπορεί να έμειναν εκτός Βουλής, αλλά εξακολουθούν να εκπροσωπούν ένα υπολογίσιμο κομμάτι του εκλογικού σώματος, κάθεται σήμερα το μεσημέρι ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στο Προεδρικό η «τριάδα» του 8,4%-Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανοίγει τον δρόμο προς το 2028 - Βλέπει ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και Οικολόγους

Στο Προεδρικό η «τριάδα» του 8,4%-Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανοίγει τον δρόμο προς το 2028 - Βλέπει ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και Οικολόγους

  •  08.10.2026 - 06:17
Χαμός στην Πάφο: Άγνωστος έριξε πυροβολισμό, άφησε το πιστόλι και εξαφανίστηκε - Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του

Χαμός στην Πάφο: Άγνωστος έριξε πυροβολισμό, άφησε το πιστόλι και εξαφανίστηκε - Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του

  •  08.10.2026 - 07:27
Πυρ και μανία ο Δρουσιώτης για διαρροή νερού στο σπίτι του – «Είναι αδιανόητο, δεν ανταποκρίνεται ο ΕΟΑ Λευκωσίας» - VIDEO

Πυρ και μανία ο Δρουσιώτης για διαρροή νερού στο σπίτι του – «Είναι αδιανόητο, δεν ανταποκρίνεται ο ΕΟΑ Λευκωσίας» - VIDEO

  •  08.10.2026 - 08:46
Ποιος φυλάει το παιδί σας στο σχολείο; Όσα πρέπει να ξέρει κάθε γονιός - Τα μέτρα και τι προβλέπεται

Ποιος φυλάει το παιδί σας στο σχολείο; Όσα πρέπει να ξέρει κάθε γονιός - Τα μέτρα και τι προβλέπεται

  •  08.10.2026 - 06:23
Κανονικά η κινητοποίηση των εκπαιδευτικών - Πάνε σήμερα έξω από το Προεδρικό

Κανονικά η κινητοποίηση των εκπαιδευτικών - Πάνε σήμερα έξω από το Προεδρικό

  •  08.10.2026 - 06:59
Πόσο κοστίζει μια κηδεία στην Κύπρο; Πώς ο λογαριασμός ξεπερνά τις €4.000 - Από το φέρετρο και τον τάφο μέχρι το μνημείο

Πόσο κοστίζει μια κηδεία στην Κύπρο; Πώς ο λογαριασμός ξεπερνά τις €4.000 - Από το φέρετρο και τον τάφο μέχρι το μνημείο

  •  08.10.2026 - 06:20
Απίστευτη ταλαιπωρία - Χωρίς λεοφωρείο έμειναν μαθητές - Τους παρέλαβαν οι γονείς μούσκεμα λόγω καιρού - Τι καταγγέλουν

Απίστευτη ταλαιπωρία - Χωρίς λεοφωρείο έμειναν μαθητές - Τους παρέλαβαν οι γονείς μούσκεμα λόγω καιρού - Τι καταγγέλουν

  •  08.10.2026 - 06:45
«Κινδυνεύει κόσμος»: Τρύπες και φθορές σε πεζογέφυρα πάνω από τον αυτοκινητόδρομο στη Λεμεσό – Απίστευτο βίντεο

«Κινδυνεύει κόσμος»: Τρύπες και φθορές σε πεζογέφυρα πάνω από τον αυτοκινητόδρομο στη Λεμεσό – Απίστευτο βίντεο

  •  08.10.2026 - 08:46

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα