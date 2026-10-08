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ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: Δεν θα επιτεθούμε στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, έχουμε παραγωγικές συνομιλίες

 08.10.2026 - 23:30
Τραμπ: Δεν θα επιτεθούμε στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, έχουμε παραγωγικές συνομιλίες

Τη διαβεβαίωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να εξαπολύσουν επίθεση εναντίον του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στo Truth Social την ώρα που, όπως υποστηρίζει, βρίσκονται σε εξέλιξη παραγωγικές συνομιλίες με την Τεχεράνη.

Παράλληλα, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι ο αποκλεισμός που έχει επιβληθεί στο Ιράν θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ, ενώ επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει στην Ισλαμική Δημοκρατία να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

«Έχουμε παραγωγικές συνομιλίες με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν» ανέφερε αρχικά ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι η χώρα βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, τόσο οικονομικά όσο και στρατιωτικά. Ο ίδιος υποστήριξε ότι, παρά τη διατήρηση του αποκλεισμού, η μεταφορά πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ συνεχίζεται με ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, μόνο κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας διήλθαν από τα Στενά 22 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, χωρίς κανένα από αυτά να προέρχεται από το Ιράν ή να έχει προορισμό την ιρανική επικράτεια.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, επανέλαβε, με κεφαλαία γράμματα, τη θέση του για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης: «Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Protothema.gr

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