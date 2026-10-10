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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μουσιούττας: «Για πρώτη φορά το σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων θα αναγνωρίζει προβλήματα ΑμεΑ»

 10.10.2026 - 10:33
Μουσιούττας: «Για πρώτη φορά το σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων θα αναγνωρίζει προβλήματα ΑμεΑ»

Με τις τροποποιήσεις του 2025 η θεσμοθετημένη σύνταξη μέσω της ειδικής παροχής έγινε ρεαλιστικά εφικτή για περισσότερους συμπολίτες μας και συνεχίζεται η ενημέρωση για άτομα με θαλασσαιμία για κάθε δικαίωμα που τους ανήκει με το ίδιο πνεύμα να διαπνέει και τη μεγάλη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, είπε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας.

Σε χαιρετισμό, την Παρασκευή, σε εκδήλωση της Επαρχιακής Επιτροπής Λευκωσίας – Κερύνειας του Συνδέσμου Θαλασσαιμίας ο Υπουργός είπε πως για πρώτη φορά το σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων θα αναγνωρίζει ότι η ζωή δεν είναι πάντα μια ευθεία γραμμή και για άτομα με αναπηρία, οι περίοδοι κατά τις οποίες δεν μπορούν να εργαστούν δεν θα αφήνουν πλέον κενά στην ασφαλιστική τους διαδρομή.

"Θα πιστώνονται ασφαλιστέες αποδοχές με τη στήριξη του κράτους, οι οποίες θα μετρούν πλήρως στον υπολογισμό της σύνταξής τους. Για πρώτη φορά, επίσης, αναγνωρίζονται ασφαλιστικά οι άτυποι φροντιστές", ανέφερε.

Στον χαιρετισμό του ο Υπουργός είπε επίσης πως οι χαμηλές συντάξεις θα ενισχυθούν με σημαντικές μηνιαίες αυξήσεις, ώστε να λάβουν τη μεγαλύτερη στήριξη όσοι τη χρειάζονται περισσότερο. "Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Η αναπηρία και η φροντίδα των οικείων μας δεν μπορούν να στερούν από κανέναν μια αξιοπρεπή σύνταξη", ανέφερε.

Αναφέρθηκε παράλληλα και στην φορολογική μεταρρύθμιση και τη μεταρρύθμιση στην παιδεία λέγοντας ότι ο κοινός παρονομαστής είναι σαφής δηλαδή ένα κράτος πιο δίκαιο, πιο ανθρώπινο, που δίνει σε κάθε πολίτη τη δυνατότητα για μια ζωή με αξιοπρέπεια.

Ο Υπουργός εξήρε το μεγάλο ρόλο και την προσφορά του Συνδέσμου Θαλασσαιμίας, υπενθυμίζοντας ότι σήμερα περίπου ένας στους επτά συμπολίτες μας είναι φορέας της β-θαλασσαιμίας και ενώ η θαλασσαιμία θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε τεράστια κοινωνική και υγειονομική δοκιμασία, η Κύπρος έγινε πρότυπο πρόληψης και φροντίδας.

"Όταν λοιπόν μιλούμε για την κυπριακή επιτυχία στη θαλασσαιμία, μιλούμε στην πραγματικότητα για τη συνάντηση μιας πολιτείας που άκουσε και μιας κοινωνίας των πολιτών που δεν σταμάτησε ποτέ να μιλά", τόνισε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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