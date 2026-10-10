ΠτΔ: «Αξιοποιούμε όλα τα πολιτικά και διπλωματικά μέσα για να διαρρήξουμε το αδιέξοδο»

Υπογράμμισε πως "παρά την ακραία και αντιπαραγωγική ρητορική που υιοθετεί η τουρκική πλευρά, τις γνωστές απαιτήσεις τις ακούσαμε και πρόσφατα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ για λύση δύο κρατών, από δικής μας πλευράς αξιοποιούμε όλα τα πολιτικά και διπλωματικά μέσα, έτσι ώστε να διαρρήξουμε το αδιέξοδο και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων".

Την ίδια στιγμή, εργαζόμαστε για την αναβάθμιση και για την ενίσχυση όλων των παραγόντων ισχύος της χώρας μας, εσωτερικών και εξωτερικών, αναβαθμίζοντας την υπόσταση του πιο σημαντικού κληροδοτήματος, του αγώνα της ΕΟΚΑ, της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανέφερε.

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε την απόφαση της Κυβέρνησης να ενισχύσει το Koινοτικό Συμβούλιο Πύργου με το χρηματικό ποσό των 10 χιλιάδων ευρώ για την τακτοποίηση των όποιων εκκρεμουσών οφειλών που προέκυψαν από τη δημιουργία του Μνημείου. "Αν οι οφειλές είναι περισσότερες τότε η Κυβέρνηση θα συμβάλει με περισσότερα. Και αυτό το κάνουμε όχι γιατί μόνο τιμούμε τον αγνό αγώνα της ΕΟΚΑ, αλλά και γιατί αυτό το Μνημείο είναι σημαντικό για αυτά τα παιδιά που έχουμε υποχρέωση να τους διδάσκουμε για τον αγώνα της ΕΟΚΑ, να είναι περήφανα για τον αγώνα της ΕΟΚΑ", ανέφερε.

"Και για να προλάβω ενδεχόμενες διαφορετικές απόψεις από κάποιους ότι μια τέτοια προσπάθεια δεν συμβαδίζει με τις προσπάθειες μας για απελευθέρωση και επίλυση του Κυπριακού, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Μια ενδεχόμενη λύση του Κυπριακού για να μπορεί να αντέξει στον χρόνο, να είναι βιώσιμη, δεν περνά μέσα από την αυτοκατάργηση μας, αλλά μέσα από τον σεβασμό της πραγματικής μας Ιστορίας", πρόσθεσε.

Εξάλλου ο Πρόεδρος ανακοίνωσε την παραχώρηση €150.000 από την Κυβέρνηση για την ολοκλήρωση του έργου ανάπλασης του παραδοσιακού πυρήνα της κοινότητας Πύργου Λεμεσού.

Για τον παραλιακό πεζόδρομο της κοινότητας, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το έργο είχε εγκριθεί από το 2010 αλλά δεν είχε προχωρήσει. Με οδηγίες της Κυβέρνησης, είπε, η διαδικασία παρέκκλισης για την πολεοδομική άδεια έχει ολοκληρωθεί και θα εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, ώστε να αρχίσουν οι εργασίες. Πρόσθεσε ότι θα επιστρέψει στην κοινότητα για να εγκαινιάσει το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Αναφερόμενος στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ, ο Πρόεδρος είπε ότι η Κυβέρνηση θα αποφασίσει μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2027 για έργα αξίας €3,5 δισ. σε κοινότητες, πόλεις και δήμους. Κάλεσε τις τοπικές Αρχές να ωριμάσουν τα έργα τους, ώστε να εγκριθούν και να αρχίσει η υλοποίησή τους.

Η πρωτοβουλία για το Μνημείο ξεκίνησε το 2012 με έρανο μελών της κοινότητας και της τοπικής Αρχής, με εμπνευστή τον Κωνσταντίνο Κρασίδη. Ο Πρόεδρος χαρακτήρισε το Μνημείο «ταπεινό και ελάχιστο αντίδωρο» στους αγωνιστές της κοινότητας. Πρόσθεσε ότι το Μνημείο είναι σημαντικό και για τα παιδιά, που πρέπει να διδάσκονται τον αγώνα της ΕΟΚΑ και να είναι περήφανα γι' αυτόν.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Υγείας, η Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων η Υφυπουργός Ναυτιλίας και ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Πύργου, Νεοκλής Χριστοφόρου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ