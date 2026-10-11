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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη Λευκωσία: Έπεσαν από ύψος 9 μέτρων τρία πρόσωπα, σε κρίσιμη κατάσταση ο ένας

 11.10.2026 - 11:48
Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη Λευκωσία: Έπεσαν από ύψος 9 μέτρων τρία πρόσωπα, σε κρίσιμη κατάσταση ο ένας

Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σε εργατικό ατύχημα που συνέβη στη Λευκωσία, τραυματίστηκαν σοβαρά τρία πρόσωπα, ηλικίας 33, 45 και 49 ετών.

Σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε γύρω στις 7.30 χθες το βράδυ, το εργατικό συνέβη στις 08/10/2026, γύρω στις 9.30 με 10.15 το πρωί, σε ανεγειρόμενη οικοδομή, στον Στρόβολο.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ενώ ο 33χρονος, ο 45χρονος και ο 49χρονος εργάζονταν στην οικοδομή, φέρονται να έπεσαν από ύψος εννέα μέτρων περίπου.

Οι τρεις εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου και νοσηλεύονται. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάσταση της υγείας του 45χρονου είναι κρίσιμη αλλά σταθερή, ενώ η κατάσταση του 33χρονου και του 49χρονού είναι σοβαρή.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Στροβόλου, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεωρήσεως Εργασίας διερευνούν.

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