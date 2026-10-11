Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη Λευκωσία: Έπεσαν από ύψος 9 μέτρων τρία πρόσωπα, σε κρίσιμη κατάσταση ο ένας

Σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε γύρω στις 7.30 χθες το βράδυ, το εργατικό συνέβη στις 08/10/2026, γύρω στις 9.30 με 10.15 το πρωί, σε ανεγειρόμενη οικοδομή, στον Στρόβολο.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ενώ ο 33χρονος, ο 45χρονος και ο 49χρονος εργάζονταν στην οικοδομή, φέρονται να έπεσαν από ύψος εννέα μέτρων περίπου.

Οι τρεις εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου και νοσηλεύονται. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάσταση της υγείας του 45χρονου είναι κρίσιμη αλλά σταθερή, ενώ η κατάσταση του 33χρονου και του 49χρονού είναι σοβαρή.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Στροβόλου, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεωρήσεως Εργασίας διερευνούν.