Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Η κατάσταση στον ΔΗΣΥ και οι προκλήσεις της οικονομίας στον κυριακάτικο Τύπο

Η «Αλήθεια» στο κύριο θέμα με τίτλο «Ο ΔΗΣΥ δεν είναι εφεδρεία του Χριστοδουλίδη» γράφει για τους σχεδιασμούς στο Προεδρικό και για τις διαφορές με τον ΔΗΣΥ. Σε άλλο θέμα γράφει ότι ο Φρίξος Κουλέρμος απαντά στα περί πίεσης προς την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ. Αλλού γράφει για αδιέξοδο στο Κυπριακό, λέγοντας ότι αναλώθηκε σε διακηρύξεις ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Ο «Πολίτης» στο κύριο θέμα του με τίτλο «Οδοιπορικό σε Σολιά και Μαθαράθασα» κάνει λόγο για πολεοδομικά αδιέξοδα, χάος στο οδικό δίκτυο και ελλείψεις σε υγεία και παιδεία. Σε άλλο θέμα γράφει ότι βρίσκεται «στις συμπληγάδες» ΔΗΣΥ και Κέντρου ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Αλλού γράφει για τους προτεινόμενους για το χρίσμα του από το ΑΚΕΛ για διεκδίκηση της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

«Ο Φιλελεύθερος» στο κύριο θέμα με τίτλο «Οργιάζει παρασκήνιο πίσω από την Αννίτα» γράφει για επικίνδυνες ισορροπίες στον ΔΗΣΥ και για παρασκηνιακές ζυμώσεις για νέα κίνηση. Σε άλλο θέμα γράφει για τα προβλήματα στις Κεντρικές Φυλακές. Αλλού γράφει για παρεμβάσεις ΗΠΑ για «συνολικές τακτοποιήσεις» σε Κυπριακό και ελληνοτουρκικά.

Η «Χαραυγή» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Να διορθωθούν αδικίες και να βελτιωθεί η επάρκεια των συντάξεων» γράφει πως η ΓΓ της ΠΕΟ δηλώνει ότι η Κυβέρνηση επιμένει να περιορίζει κάθε βελτίωση σε μια προκαθορισμένη οικονομική παράμετρο. Σε άλλο θέμα γράφει ότι η Γάζα ασφυκτιεί πίσω από την «Κίτρινη Γραμμή». Αλλού γράφει ότι ο ΔΗΣΥ μοιάζει με καζάνι που βράζει και για τις δημόσιες τοποθετήσεις Κουλέρμου και Τορναρίτη.

Η αγγλόφωνη “Sunday Mail” στο κύριο θέμα της με τίτλο «Τα ανακουφιστικά μέτρα απέτυχαν να αντιμετωπίσουν το κόστος» γράφει ότι ο πληθωρισμός ενισχύεται από το ενεργειακό κόστος και ότι η αναφορά της κυβέρνησης σε επένδυση 1 δισεκατομμυρίου ευρώ σε μέτρα δεν επιβεβαιώνεται. Σε άλλο θέμα γράφει ότι απελευθερώθηκαν τρεις κουκουβάγιες από παράνομες παγίδες. Αλλού γράφει ότι δεν μπορεί να περιμένει η μέριμνα για ανακουφιστική φροντίδα μέχρι το 2030.

Η κυριακάτικη εφημερίδα «Η Σημερινή» στο κύριο θέμα της με τίτλο «Άλμα στον θόλο της αεράμυνας» γράφει για νέους εξοπλισμούς αεράμυνας με την αποδοχή ΗΠΑ και στήριξη από το Ισραήλ. Σε άλλο θέμα γράφει για εκβιασμούς, συνωμοσίες και χτυπήματα κάτω από τη μέση στον ΔΗΣΥ. Αλλού γράφει για οικονομικές σχέσεις μεταξύ ΑΚΕΛ και Σοβιετικής Ένωσης.

Η κυριακάτικη εφημερίδα «Η Καθημερινή» στο κύριο θέμα με τίτλο «Η ενότητα άργησε μία μέρα» γράφει ότι η σύγκρουση στον ΔΗΣΥ αποφεύχθηκε, αλλά οι αντιπαλότητες παραμένουν. Σε άλλο θέμα γράφει για προσπάθεια του Ερντογάν να θέσει μπλόκο στη συμμετοχή του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα. Αλλού γράφει ότι το κράτος αναζητά νέο ανάδοχο για τον δρόμο Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς.