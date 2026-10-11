«Βλέπαμε τους πυραύλους αναχαίτισης πάνω από το σπίτι μας» λέει Έλληνας μετά το νέο χτύπημα των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ

Ο Έλληνας, ο οποίος εργάζεται συν εστίαση και διαμένει με την οικογένειά του σε περιοχή κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid, δέχθηκε να μιλήσει για όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες, ζητώντας ωστόσο να μη δημοσιοποιηθούν τα προσωπικά του στοιχεία. Ο λόγος, όπως εξηγεί, είναι το ιδιαίτερα αυστηρό πλαίσιο που επικρατεί σχετικά με τη δημοσιοποίηση εικόνων και πληροφοριών από τις επιθέσεις.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει , οι σαουδαραβικές αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε συλλήψεις ανθρώπων που ανήρτησαν βίντεο από τα χτυπήματα. «Γενικά απαγορεύεται να ανεβάσουμε οτιδήποτε με τις πυραυλικές επιθέσεις!», αναφέρει χαρακτηριστικά, εξηγώντας γιατί επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του.



Η μαρτυρία του έρχεται μετά το νέο χτύπημα που αναφέρθηκε σήμερα, Κυριακή (11/10), στον τερματικό σταθμό 4 του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ, σε μια περίοδο, κατά την οποία η Σαουδική Αραβία βρίσκεται αντιμέτωπη με κλιμακούμενες επιθέσεις.





Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν μεταδοθεί από διεθνή μέσα ενημέρωσης, βλήμα έπληξε εγκαταστάσεις του αεροδρομίου, προκαλώντας πυρκαγιά, ενώ οι δυνάμεις αεράμυνας της χώρας ανακοίνωσαν την αναχαίτιση πυραύλου cruise κοντά στην περιοχή. Η προέλευση του συγκεκριμένου βλήματος δεν έχει αποσαφηνιστεί επισήμως.





Το νέο περιστατικό ακολουθεί τη μεγάλη επίθεση του Σαββάτου (10/10), για την οποία οι σαουδαραβικές αρχές ανακοίνωσαν απολογισμό 12 νεκρών και 309 τραυματιών. Οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις αεροπορικές συγκοινωνίες, ενώ έχουν ληφθεί προληπτικά μέτρα για την προστασία του πληθυσμού.





«Μόλις χτυπήθηκε και ένα ακόμα terminal»

Ο Έλληνας κάτοικος του Ριάντ παρακολουθεί τις εξελίξεις από ιδιαίτερα κοντινή απόσταση. Το σπίτι όπου διαμένει με την οικογένειά του βρίσκεται σε περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο, γεγονός που του επιτρέπει να έχει άμεση εικόνα για όσα συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή.



«Μόλις χτυπήθηκε και ένα ακόμα terminal 4 και προχθές το terminal 3 πύλη 303», αναφέρει, μεταφέροντας τις πληροφορίες που έχει για τα σημεία τα οποία επλήγησαν. Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η περιγραφή του για όσα έζησε κατά τη διάρκεια προηγούμενης μεγάλης επίθεσης, όταν η οικογένειά του βρέθηκε αντιμέτωπη με μια εικόνα που μέχρι πρότινος θα μπορούσε να φαντάζει αδιανόητη για την σαουδαραβική πρωτεύουσά.



«Βλέπαμε τους πυραύλους αναχαίτισης πάνω από το σπίτι μας», λέει, περιγράφοντας όσα αντίκρισε στον ουρανό του Ριαντ.



Η εικόνα των πυραύλων να διασχίζουν τον ουρανό πάνω από κατοικημένες περιοχές αποτυπώνει την πραγματικότητα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι μιας πόλης η οποία αποτελεί σημαντικό οικονομικό και διοικητικό κέντρο της Μέσης Ανατολής. Για τον ίδιο και την οικογένειά του, η εγγύτητα με το αεροδρόμιο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των τελευταίων επιθέσεων.

Κλειστά τα σχολεία για μία εβδομάδα

Παρά την ανησυχία, ο Έλληνας κάτοικος εξηγεί ότι η καθημερινότητα στην πόλη δεν έχει σταματήσει εντελώς. Οι περισσότεροι κάτοικοι εξακολουθούν να κινούνται και να εργάζονται, με τις μεγαλύτερες αλλαγές να εντοπίζονται στις αεροπορικές μετακινήσεις και στη λειτουργία των σχολείων. «Η ζωή είναι κανονική εκτός από τις πτήσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά.



Ωστόσο, ένα από τα σημαντικότερα μέτρα που έχουν ληφθεί αφορά τους μαθητές, οι οποίοι δεν προσέρχονται στις σχολικές αίθουσες. «Τα παιδιά δεν πηγαίνουν στα σχολεία από σήμερα για μια βδομάδα», σημειώνει, προσθέτοντας ότι υπάρχουν «και κάποιες περιοχές που θεωρούνται στόχοι».



Η αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας των σχολείων και η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για μία εβδομάδα αποτελούν προληπτικά μέτρα, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να περιορίσουν την έκθεση των μαθητών σε ενδεχόμενους κινδύνους.





«Την προηγούμενη φορά είχαμε σειρήνες, τώρα όχι»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναφορά του στο σύστημα προειδοποίησης του πληθυσμού. Σε ερώτηση για το εάν ηχούν σειρήνες στην περιοχή όπου διαμένει, απαντά αρνητικά, επισημαίνοντας ότι κατά τη διάρκεια προηγούμενης επίθεσης η κατάσταση ήταν διαφορετική. «Όχι όχι δεν έχουμε. Την προηγούμενη φορά είχαμε», αναφέρει.



«Τώρα δεν είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ακόμα», προσθέτει, διευκρινίζοντας ότι, τουλάχιστον αυτή τη φορά δεν σήμανε αντίστοιχος συναγερμός.



Ο ίδιος λέει ότι τα πλήγματα επικεντρώνονται κυρίως σε εγκαταστάσεις πετρελαίου και αεροδρόμια. «Δεν χτυπάνε εκτός από πετρέλαια και αεροδρόμια».





Η ανησυχία των Ελλήνων και το ζήτημα της ενημέρωσης

Η νέα μαρτυρία έρχεται να προστεθεί στις περιγραφές Ελλήνων που ζουν και εργάζονται στη σαουδαραβική πρωτεύουσα και οι οποίοι παρακολουθούν τις εξελίξεις με αυξανόμενη ανησυχία.



Σε προηγούμενη επικοινωνία με το protothema.gr, ζευγάρι Ελλήνων που κατοικεί στο Ριάντ είχε περιγράψει τις αλλαγές στην καθημερινότητά του, αναφέροντας ότι οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις της οικονομικής περιοχής King Abdullah Financial District (KAFD) είχαν κληθεί να εργαστούν εξ αποστάσεως, καθώς η συγκεκριμένη περιοχή θεωρείται πιθανός στόχος. Ο Έλληνας εργαζόμενος είχε επισημάνει ότι σχεδόν κάθε βράδυ ξυπνούσαν από τους θορύβους που συνδέονταν με τις επιθέσεις και τις αναχαιτίσεις.



Παράλληλα, είχε θέσει ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα σχετικά με την ενημέρωση των Ελλήνων που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία. «Το θέμα ότι δεν μας έχουν δώσει κάποιες οδηγίες (από την πρεσβεία), έστω κάποιο τηλέφωνο για επαφή, κάποιες οδηγίες, ενημέρωση αν γίνει κάτι κτλ. Τι να πω. Δεν χρειαζόμαστε και πολλά, απλώς να ξέρουμε ότι αν συμβεί κάτι θα έχουμε που και με ποιον να μιλήσουμε», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στο μεταξύ, η νέα επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ εντείνει την ανησυχία για τη συνέχεια των επιχειρήσεων στην περιοχή, με τους Χούθι να έχουν προειδοποιήσει για πλήγματα σε στρατηγικές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας.

Για τους Έλληνες που έχουν δημιουργήσει τη ζωή τους στη χώρα, η κατάσταση αποκτά πλέον μια διαφορετική διάσταση. Δεν πρόκειται μόνο για τις ειδήσεις που μεταδίδονται από τα διεθνή πρακτορεία, αλλά για γεγονότα που εξελίσσονται κοντά στα σπίτια τους, στις γειτονιές όπου μεγαλώνουν τα παιδιά τους και στους χώρους όπου εργάζονται. Και η περιγραφή του Έλληνα σεφ, ο οποίος είδε πυραύλους αναχαίτισης να περνούν πάνω από το σπίτι του, είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική εικόνα αυτής της νέας πραγματικότητας.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα