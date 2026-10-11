«Ούτε μετά την ανακοίνωση Τραμπ σταμάτησε ο Πούτιν»: Ο Ζελένσκι καταγγέλλει νέα πλήγματα των Ρώσων σε ενεργειακές υποδομές, σιγή ιχθύος από τη Μόσχα

Την εξασφάλιση νέας ευρωπαϊκής στρατιωτικής βοήθειας ύψους περίπου τριών δισ. ευρώ, η οποία αναμένεται να διατεθεί την επόμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έπειτα από επικοινωνία που είχε με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος κατήγγειλε ότι η Ρωσία συνεχίζει τα πλήγματα κατά των ενεργειακών υποδομών της χώρας του, ακόμη και μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχειρία, κάνοντας λόγο για επιθέσεις στο Κίεβο και την περιοχή του Χαρκόβου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, από πλευράς Ρωσίας, δεν έχει υπάρξει μέχρι αυτή την ώρα κάποια επίσημη τοποθέτηση είτε για την ανακοίνωση Τραμπ περί εκεχειρίας, αλλά ούτε και για τις καταγγελίες Ζελένσκι.

Σε ανάρτησή του, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι είχε μια εκτενή συζήτηση με τη Φον ντερ Λάιεν για τη συνεργασία Ουκρανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αμυντικές ανάγκες της χώρας του και τις αποφάσεις που απαιτούνται για τη συνέχιση της ευρωπαϊκής υποστήριξης.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε την επικεφαλής της Κομισιόν για την πρόσφατη εκταμίευση 1,24 δισ. ευρώ, ποσό που, όπως είπε, έχει ήδη λάβει η Ουκρανία για την άμυνά της. «Είμαι ευγνώμων για την επιβεβαίωση ότι άλλα περίπου τρία δισ. ευρώ σε στρατιωτική υποστήριξη θα διατεθούν ήδη από την επόμενη εβδομάδα. Αυτά τα κονδύλια θα μας ενισχύσουν» σημείωσε.



Παράλληλα, ο Ζελένσκι κατήγγειλε τη συνέχιση των ρωσικών επιθέσεων κατά του ουκρανικού ενεργειακού συστήματος, παρά τις διπλωματικές πρωτοβουλίες για αποκλιμάκωση. Όπως ανέφερε, λίγο πριν από τη συνομιλία του με τη Φον ντερ Λάιεν, ρωσικό drone τύπου Shahed έπληξε σταθμό παραγωγής ενέργειας στο Κίεβο, προκαλώντας διακοπές ηλεκτροδότησης σε πολλές περιοχές. Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε την επικεφαλής της Κομισιόν για την πρόσφατη εκταμίευση 1,24 δισ. ευρώ, ποσό που, όπως είπε, έχει ήδη λάβει η Ουκρανία για την άμυνά της. «Είμαι ευγνώμων για την επιβεβαίωση ότι άλλα περίπου τρία δισ. ευρώ σε στρατιωτική υποστήριξη θα διατεθούν ήδη από την επόμενη εβδομάδα. Αυτά τα κονδύλια θα μας ενισχύσουν» σημείωσε.Παράλληλα, ο Ζελένσκι κατήγγειλε τη συνέχιση των ρωσικών επιθέσεων κατά του ουκρανικού ενεργειακού συστήματος, παρά τις διπλωματικές πρωτοβουλίες για αποκλιμάκωση. Όπως ανέφερε, λίγο πριν από τη συνομιλία του με τη Φον ντερ Λάιεν, ρωσικό drone τύπου Shahed έπληξε σταθμό παραγωγής ενέργειας στο Κίεβο, προκαλώντας διακοπές ηλεκτροδότησης σε πολλές περιοχές.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον ίδιο, πραγματοποιήθηκαν νέες επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Χαρκόβου. «Και όλα αυτά συνέβησαν ΜΕΤΑ τη δήλωση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών για εκεχειρία στην ενέργεια» υπογράμμισε ο Ζελένσκι, επισημαίνοντας τη χρονική ακολουθία των γεγονότων.



Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, η συνέχιση της στρατιωτικής βοήθειας από τους Ευρωπαίους εταίρους αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. «Σε αυτές τις συνθήκες, η αξιόπιστη υποστήριξη από τους εταίρους μας σημαίνει πραγματική προστασία για τη ζωή των ανθρώπων και εγγύηση ότι οι Ρώσοι δεν θα μπορέσουν να σπάσουν την Ουκρανία» ανέφερε χαρακτηριστικά.



Πέρα από τη στρατιωτική βοήθεια και την κατάσταση στο ενεργειακό μέτωπο, Ζελένσκι και Φον ντερ Λάιεν συζήτησαν τα επόμενα βήματα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της Ουκρανίας.



Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν σε λεπτομερείς επαφές μεταξύ των αρμόδιων ομάδων τους, προκειμένου να συντονίσουν τις επόμενες κοινές ενέργειες.

Παράλληλα, το Κίεβο προετοιμάζεται για το άνοιγμα των διαπραγματευτικών κεφαλαίων και ομάδων κεφαλαίων που απομένουν στην ενταξιακή διαδικασία, με στόχο να έχουν ανοίξει όλες έως το τέλος του έτους.



«Ο ευρωπαϊκός δρόμος της Ουκρανίας είναι επίσης ένας δρόμος προς την ενίσχυση της ίδιας της Ευρώπης», κατέληξε ο Ζελένσκι, ευχαριστώντας την πρόεδρο της Κομισιόν για τη στήριξή της.



Σε δήλωσή του on camera, δε, ο Ζελένσκι ανέφερε:



«Σήμερα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για ενεργειακή εκεχειρία. Αυτά είναι καλά νέα για όλους και είναι σημαντικό να γίνουν πραγματικότητα.



Η Ουκρανία υποστηρίζει κάθε ουσιαστική και αξιόπιστη μορφή κατάπαυσης του πυρός και τερματισμού του πολέμου. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να απέχει από πλήγματα κατά των ρωσικών ενεργειακών υποδομών και αναμένουμε την ίδια ετοιμότητα από τη Ρωσία, καθώς και μια συμφωνία για το ζήτημα αυτό, την οποία θα έχει εξασφαλίσει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Χαιρετίζουμε μια τέτοια συμφωνία.



Δυστυχώς, ρωσικά drones τύπου Shahed βρίσκονται στον ουρανό μας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ακόμη και αυτή τη στιγμή, drones Shahed εξακολουθούν να πετούν πάνω από τη χώρα μας. Δυστυχώς, έχουν σημειωθεί επίσης επιθέσεις με αεροπορικές βόμβες, καθώς και πλήγματα κατά των ενεργειακών μας υποδομών.



Πριν από λίγα μόλις λεπτά, σημειώθηκε πλήγμα στον θερμοηλεκτρικό σταθμό CHPP-5 στην πόλη του Χαρκόβου, με στόχο τις ενεργειακές υποδομές της περιοχής.



Συνολικά, μόνο κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, οι Ρώσοι πραγματοποίησαν περισσότερα από 200 πλήγματα εναντίον εγκαταστάσεων παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία. Άλλα 17 πλήγματα, μέσα στην ίδια εβδομάδα, είχαν στόχο εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και πετρελαίου στη χώρα μας.



Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, οι Ρώσοι σκότωσαν περισσότερους από 150 ανθρώπους μας, ενώ περισσότεροι από 700 τραυματίστηκαν. Η Ουκρανία έχει προτείνει πολλά μέτρα αποκλιμάκωσης. Η απάντηση του Πούτιν σε όλα ήταν πάντοτε η ίδια: το δικό του «νιέτ» («όχι»).



Ελπίζουμε πραγματικά ότι επιτέλους θα πει κάτι διαφορετικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ουκρανία και σε ολόκληρο τον κόσμο. Κάτι διαφορετικό από δολοφονίες και εξαπάτηση. Κάτι που θα οδηγήσει σε μια πραγματική και αξιοπρεπή ειρήνη.

Η Ουκρανία θέλει ειρήνη. Το ερώτημα είναι αν τη θέλει και η Ρωσία.



Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας έχουν λάβει όλες τις σχετικές εντολές. Υπερασπιζόμαστε την Ουκρανία. Αγωνιζόμαστε για να εξασφαλίσουμε υποστήριξη προς την Ουκρανία. Υποστηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία των εταίρων μας που μπορεί να μας βοηθήσει.



Αναμένουμε σαφείς λεπτομέρειες για τις συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας και περιμένουμε από τον Πούτιν να τηρήσει όσα ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι εκείνος είχε συμφωνήσει».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα