Οι Monsieur Doumani ζωντανά στη Λεμεσό

Σε μια δυναμική ζωντανή εμφάνιση, ο τζουράς, το τρομπόνι και η ακουστική κιθάρα συναντούν την ηλεκτρονική μουσική, τα ηχητικά εφέ και τις τεχνικές επανάληψης ήχων (looping), δημιουργώντας έναν διαρκώς εξελισσόμενο ήχο που κινείται ανάμεσα στη φολκ, την τζαζ, τη ροκ, την ψυχεδέλεια και την αβανγκάρντ.

Γνωστό για τις γεμάτες ενέργεια εμφανίσεις του και την παιχνιδιάρικη σκηνική του παρουσία, το βραβευμένο τρίο μεταμορφώνει οικείους κυπριακούς ήχους σε κάτι απρόσμενο, υπνωτιστικό και απόλυτα αναγνωρίσιμο ως δικό του.

Έχοντας χαρακτηριστεί από την εφημερίδα The Guardian ως «ένα από τα πιο διασκεδαστικά, γεμάτα αυτοπεποίθηση και ευρηματικά συγκροτήματα της μουσικής σκηνής», οι Monsieur Doumani επαναπροσδιορίζουν τη μεσογειακή μουσική από την ίδρυσή τους, το 2012, στη Λευκωσία. Συνδυάζοντας διαφορετικές μουσικές επιρροές με τις βαθιές τους ρίζες στην κυπριακή παράδοση, δημιουργούν μουσική που αποτυπώνει τον παλμό της σύγχρονης κοινωνίας, διατηρώντας παράλληλα το διαχρονικό πνεύμα της λαϊκής μουσικής.

Η συναυλία παρουσιάζεται στο πλαίσιο του παράλληλου προγράμματος της έκθεσης Bill Viola. Unspoken, αναδεικνύοντας μια διαφορετική προσέγγιση στη σχέση ανάμεσα στη μνήμη, την πολιτισμική ταυτότητα και τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση.

Μέσα από την πειραματική τους προσέγγιση στην κυπριακή παραδοσιακή μουσική, οι Monsieur Doumani διερευνούν τον τρόπο με τον οποίο οι παραδόσεις εξελίσσονται, διατηρώντας στοιχεία του παρελθόντος και ανταποκρινόμενες ταυτόχρονα στις πραγματικότητες του παρόντος.

Η μουσική τους αντλεί από τη συλλογική πολιτισμική μνήμη, μια διάσταση που βρίσκει απήχηση και στο έργο του Bill Viola, ο οποίος διερευνά κοινές ανθρώπινες εμπειρίες, την τελετουργία και τη διαχρονική σημασία των εικόνων και των χειρονομιών από γενιά σε γενιά.

Πληροφορίες Εκδήλωσης

Χώρος

PSI Foundation

Συνεργατισμού 27, 3010 Λεμεσός

Ημερομηνία & Ώρα

Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2026, 18:30

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Απαιτείται προεγγραφή με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

Διαδικτυακά: www.psi.art

Μέσω email: [email protected]