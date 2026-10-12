Έρχονται αλλαγές στο νομοσχέδιο για τις συντάξεις - Τι προβλέπεται σε βάθος τριετίας

Οι αλλαγές προβλέπουν την απόδοση των αυξήσεων στις συντάξεις σε βάθος τριετίας αντί πενταετίας, την επέκταση της μεταβατικής περιόδου από τα πέντε στα δεκαπέντε χρόνια και τη βελτίωση των προϋποθέσεων για τις συντάξεις χηρείας και ανικανότητας. Ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι η συμφωνία στα τρία αυτά σημεία αποτελεί βήμα προόδου, επαναλαμβάνοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η εφαρμογή του νέου συστήματος την 1η Ιανουαρίου 2027, υπό την προϋπόθεση ότι το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί από τη Βουλή εντός του 2026.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο Υπουργός, οι αυξήσεις στις συντάξεις θα καταβάλλονται σταδιακά σε βάθος τριετίας, με το 30% της αύξησης να αποδίδεται τον πρώτο χρόνο, το 30% τον δεύτερο και το υπόλοιπο 40% τον τρίτο χρόνο.

«Ήταν μία από τις εισηγήσεις που είχαν ακουστεί. Ήταν μία από τις προθέσεις που είχαμε και όταν κρίναμε ότι μπορεί να υλοποιηθεί το ανακοινώσαμε σήμερα στους κοινωνικούς εταίρους», είπε ο κ. Μουσιούττας.

Ανέφερε επίσης πως το πρόβλημα που υπήρχε με την δυνητική αύξηση των εισφορών φαίνεται ότι έχει επιλυθεί διότι επεκτείνεται η μεταβατική περίοδος από τα 5 χρόνια στα 15 χρόνια.

«Έτσι για τα επόμενα 15 χρόνια, εάν με τη σύγκριση του παλιού και του νέου συστήματος, υπάρχει περίπτωση κάποιος να φαίνεται ότι είναι καλύτερο το παλιό από το καινούργιο σύστημα, θα ισχύσει το παλιό σύστημα για τον συνταξιούχο ή τον μελλοντικό συνταξιούχο», εξήγησε ο Υπουργός.

Παράλληλα, σημείωσε πως «βελτιώνονται οι προϋποθέσεις σύνταξης χηρείας και ανικανότητας, που είναι συνεπακόλουθα αυτής της αύξησης της μεταβατικής περιόδου».

«Θεωρώ ότι με αυτά τα τρία μέχρι στιγμής σημεία που έχουμε διεξέλθει ότι έχουμε φτάσει ένα βήμα πιο κοντά από ότι ήμασταν πριν μια βδομάδα», είπε ο Υπουργός.

«Πρόθεση είναι, εξετάζοντας και τις υπόλοιπες εισηγήσεις που έχουν δοθεί από τους κοινωνικούς εταίρους, να μπορέσουμε να φτάσουμε ακόμα πιο κοντά», συμπλήρωσε.

«Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν θέματα τα οποία δεν θα μπορούμε να τα αγγίξουμε είτε λόγω φιλοσοφίας, είτε διότι με αυτό τον τρόπο έχει φτιαχτεί η εισήγησή μας. Όμως πρόθεσή μας είναι εκεί και όπου μπορούμε να επιφέρουμε βελτιώσεις στο νομοσχέδιο, έτσι ώστε να πλησιάσουν ακόμη περισσότερο οι θέσεις της κυβέρνησης με τους κοινωνικούς εταίρους», ανέφερε.

Ξεκαθάρισε όμως ότι «αυτό δεν αλλάζει την πρόθεση που υπήρχε και υπάρχει ότι σύντομα το νομοσχέδιο θα πάει Υπουργικό Συμβούλιο και ακολούθως στη Βουλή».

Είπε πως οι συζητήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους θα μπορούν να συνεχιστούν Δευτέρα και Πέμπτη, έτσι ώστε αν μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου προκύψει πρόσθετη αλλαγή που θα συμφωνηθεί να γίνει, «θα υπάρχει ευχέρεια να ενσωματωθεί στο ήδη κατατεθέν νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων».

«Άρα ο διάλογος και οι συζητήσεις συνεχίζονται μέχρι την ώρα της έναρξης της συζήτησης στη Βουλή, αλλά και εκεί εννοείται ότι πρώτιστος συνομιλητής μας είναι οι κοινωνικοί εταίροι και κατά τη συζήτηση στη Βουλή πάλι θα μπορούμε θα έχουμε την ευχέρεια να διαβουλευόμαστε με τους κοινωνικούς εταίρους, πέραν από τα κόμματα που απαρτίζουν την αρμόδια επιτροπή», είπε ο Υπουργός.

Ο κ. Μουσιούττας τόνισε πως πρόθεση είναι να λειτουργήσει το νέο σύστημα από την 1η Ιανουαρίου του 2027 «για να μπορέσει ο κόσμος να νιώσει τις αλλαγές που θα επέλθουν. Για να ξεκινήσει να εφαρμόζεται το 2027 η προϋπόθεση είναι να ψηφιστεί μέσα στο 2026 από τη Βουλή. Τώρα αν υπάρχουν οποιεσδήποτε τεχνικές δυσκολίες μετά τη ψήφιση, υπάρχουν τρόποι και θα τις διεξέλθουμε».

«Προσπαθούμε, ακούγοντας και τις δικές τους τις εισηγήσεις, να προσαρμόσουμε την εισήγησή μας έτσι ώστε να καθησυχάσουμε τις όποιες ανησυχίες υπήρχαν. Θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό το έχουμε πετύχει σήμερα. Φυσικά δεν τελειώσαμε. Έχουμε την Πέμπτη που θα εγκύψουμε πάνω στις επόμενες εισηγήσεις που έχουν κάνει», είπε ο Υπουργός.

Όσον αφορά το νομοσχέδιο για την επενδυτική πολιτική και όσον αφορά το νομοσχέδιο για τα ταμεία προνοίας που είναι ο δεύτερος πυλώνας, ο κ. Μουσιούττας τόνισε ότι «είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει σήμερα νομοθέτημα».

Εξήγησε ότι «αυτό που ζητείται είναι να υπάρξει μία να την ονομάσω συμφωνία κυρίων μεταξύ του κράτους και των εταίρων που θα δείχνει τις γενικές γραμμές αλλά και το χρονοδιάγραμμα που θα υλοποιηθεί».

«Πιο προχωρημένο από όλα είναι το νομοσχέδιο για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, αλλά παράλληλα συζητούμε και τα υπόλοιπα με στόχο το συντομότερο δυνατόν να μπορέσουμε να καταλήξουμε και σε αυτά. Διότι ναι, ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση περιλαμβάνει και τα τρία, όμως δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει το ένα να έρθει εμπόδιο για τα άλλα», πρόσθεσε.

Κληθείς να σχολιάσει την καθυστέρηση στην κατάθεση του νομοσχεδίου, ο κ. Μουσιούττας απάντησε πως «προσπάθεια ήταν και είναι να υπάρξει όσο μεγαλύτερη σύγκλιση με τους κοινωνικούς εταίρους με την υποβολή των θέσεων τους την περασμένη Πέμπτη».

«Ήρθαν όλοι με εισηγήσεις και πάνω σε αυτές τις επίσημες πλέον εισηγήσεις υπάρχουν οι απαντήσεις. Κάποιες θα είναι θετικές, με παράδειγμα αυτά που ανάφερα σήμερα. Κάποιες, θα είναι αρνητικές, κάποιες χρειάζονται κάποια επεξεργασία που μπορεί να υπάρξει κάτι που μπορούμε να υιοθετήσουμε», συμπλήρωσε.

«Δεν λέμε ότι έχουμε το θέσφατο, χρειαζόμαστε και τη βοήθεια των κοινωνικών εταίρων. Εμείς οφείλουμε να κάνουμε τη μεταρρύθμιση λαμβάνοντας υπόψη τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εννοείται την αύξηση των συντάξεων και τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών», σημείωσε.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι ολοκληρώνεται ο νομοτεχνικός έλεγχος από την εισαγγελία. «Μόλις έχουμε το νομοσχέδιο με τη νέα του μορφή θα μπορεί να προχωρήσει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η βάση υπάρχει και γίνονται μικροδιαφοροποιήσεις αναλόγως του τι αποφασίζεται στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα», είπε.

Ξεκαθάρισε πως «κατ' ουδένα λόγο δεν πέρασε από το μυαλό μας ότι εμείς θέλουμε να πάμε στη Βουλή και να αγνοήσουμε το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα.

«Όμως από την άλλη, κατ' ουδένα λόγο δεν θέλουμε να διαφοροποιηθούν τα χρονοδιαγράμματα για να μπορέσει να εφαρμοστεί η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ