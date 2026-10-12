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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παρουσίασε τον προϋπολογισμό στη Βουλή ο ΥΠΟΙΚ - «Στο 3% ο ρυθμός ανάπτυξης από 2027»

 12.10.2026 - 14:29
Παρουσίασε τον προϋπολογισμό στη Βουλή ο ΥΠΟΙΚ - «Στο 3% ο ρυθμός ανάπτυξης από 2027»

Στο 3,1% εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας το 2026, παρά τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας και της σύρραξης στη Μέση Ανατολή. Για την περίοδο 2027-2029, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά επίπεδα, γύρω στο 3%, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό, ο οποίος παρουσίασε τη Δευτέρα τον κρατικό προϋπολογισμό του 2027 ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών.

Σε σχέση με τον πληθωρισμό ανέφερε ότι προβλέπεται στο 4% για το 2026 και υποχώρησή του στο 2,5% το 2027 και στο 2% το 2028 και το 2029 και το ποσοστό ανεργίας στο 3,8%. Σε σχέση με το πλεονασματικό ισοζύγιο αναμένεται ότι το 2026 το δημοσιονομικό ισοζύγιο (Γενική Κυβέρνηση) θα παραμείνει πλεονασματικό και θα ανέλθει στο 2,7% του ΑΕΠ, ενώ το 2027 προβλέπεται ότι θα παρουσιάσει περαιτέρω βελτίωση και θα κυμανθεί στο 3,9% του ΑΕΠ. Σε σχέση με το δημόσιο χρέος, αναμένεται σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2026 κατά 6,1 ποσοστιαίες μονάδες και το 2027, όπου προβλέπεται στο 46,6% του ΑΕΠ από το 48,9 που είναι σήμερα και επιβεβαιώνεται η πρόβλεψη για σταθερή πτωτική πορεία μεσοπρόθεσμα.

Σε σχέση με τις τράπεζες, ανέφερε ότι παρατηρείται αυξητική τάση στις καταθέσεις η οποία οφείλεται στις εισροές καταθέσεων τόσο από τα νοικοκυριά όσο και από τις επιχειρήσεις.

Οι εισροές καταθέσεων από τους εγχώριους καταθέτες εταιρειών εκτός του χρηματοοικονομικού τομέα κατέγραψαν μικρή αύξηση. Αυξητική τάση διαπιστώνεται και στο σύνολο των δανείων από κυπριακές τράπεζες από το 2023 και καταγράφεται αυξημένη ροή δανεισμού.

Επιπλέον, διατηρείται η ισχυρή κεφαλαιακή βάση του τραπεζικού τομέα, και ενισχύεται ο η ανθεκτικότητά του, ενώ τα πιστωτικά ιδρύματα διαθέτουν υψηλά επίπεδα ρευστότητας.

Ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός του 2027 καταρτίστηκε με στόχο τη διατήρηση πλεονασματικού δημοσιονομικού ισοζυγίου, τη συνέχιση της μείωσης του δημόσιου χρέους, την προώθηση της πράσινης μετάβασης, τη συγκράτηση της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα και τη διατήρηση ενός εύρωστου χρηματοπιστωτικού συστήματος, ώστε οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι να μην αποτελέσουν απειλή για τα δημόσια οικονομικά.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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