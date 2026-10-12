Νέα απάτη στο όνομα του ΓεΣΥ - Πώς απέσπασαν χιλιάδες ευρώ από ηλικιωμένη γυναίκα στη Λεμεσό

Σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε στο ΤΑΕ Λεμεσού, 81χρονη έλαβε μήνυμα στο κινητό της τηλέφωνο, με εμφανιζόμενο αποστολέα το ΓεΣΥ, με το οποίο την καλούσε να πληρώσει το ποσό του 1,50 ευρώ.

Η παραπονούμενη ακολούθησε τις οδηγίες που περιλαμβάνονταν στο μήνυμα και στη συνέχεια άρχισε να λαμβάνει ειδοποιήσεις για απόπειρες πρόσβασης στον ηλεκτρονικό τραπεζικό της λογαριασμό.

Οι επιτήδειοι κατάφεραν να αποσπάσουν το συνολικό ποσό των 33.424 ευρώ, τόσο από τον προσωπικό της τραπεζικό λογαριασμό όσο και από άλλο λογαριασμό που διαχειρίζεται.

Την υπόθεση διερευνά το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Λεμεσού.

Ως μέτρο προστασίας από τέτοιου είδους διαδικτυακές απάτες, η Αστυνομία εφιστά την προσοχή των πολιτών, ιδιαίτερα όταν λαμβάνουν μηνύματα που περιέχουν ηλεκτρονικούς συνδέσμους (links).

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν να ακολουθούν τέτοιους συνδέσμους και να μην κοινοποιούν ή καταχωρούν προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία σε άγνωστες ιστοσελίδες.

Πριν από οποιαδήποτε διαδικτυακή συναλλαγή ή πληρωμή, συστήνεται στους πολίτες να επαληθεύουν τη γνησιότητα του αιτήματος, επικοινωνώντας με τον οργανισμό ή την εταιρεία που εμφανίζεται ως αποστολέας, μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας τους.

Σε περίπτωση που έχουν ήδη κοινοποιήσει τραπεζικά στοιχεία μέσω τέτοιων μηνυμάτων, θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα το τραπεζικό τους ίδρυμα, για αποτροπή της παράνομης χρήσης τους.