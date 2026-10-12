17 κίνδυνοι απειλούν το μέλλον μας μέχρι το 2100: Οι δύο μπορούν να αφανίσουν την ανθρωπότητα

Ζούμε σε μια ιδιαίτερα περίπλοκη και ταραγμένη εποχή, όπου αμέτρητοι κίνδυνοι απειλούν την ανθρώπινη υγεία και ευημερία μέσα από ένα ασταμάτητο ροή ειδήσεων. Για να βάλουν μια τάξη σε αυτό το τοπίο, 37 διακεκριμένοι επιστήμονες από ολόκληρο τον κόσμο συνέταξαν μια εκτενή έκθεση, αναλύοντας τις 17 μεγαλύτερες «καταστροφικές» απειλές που καλείται να αντιμετωπίσει ο πλανήτης έως το τέλος του αιώνα.

Όπως επισημαίνει ο καθηγητής Κρίστοφερ Μάρεϊ, διευθυντής του Institute for Health Metrics and Evaluation στο Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον, το βασικότερο στοιχείο είναι πως αυτοί οι κίνδυνοι δεν λειτουργούν μεμονωμένα, αλλά είναι στενά αλληλένδετοι.

Οι δύο κίνδυνοι που μπορούν να αφανίσουν την ανθρωπότητα

Ανάμεσα στους 17 κινδύνους, δύο ξεχωρίζουν ως οι μόνοι που έχουν τη δυναμική να οδηγήσουν μέχρι και στην πλήρη εξαφάνιση του ανθρώπινου είδους: η ενδεχόμενη πυρηνική σύγκρουση και η κακόβουλη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Αν και οι ειδικοί θεωρούν τα ακραία αυτά σενάρια λιγότερο πιθανά, υπογραμμίζουν ότι οι συνέπειές τους θα ήταν οριστικές.

Ειδικοί στα πυρηνικά όπλα προειδοποιούν ότι η κοινή γνώμη δεν φοβάται πλέον όσο θα έπρεπε αυτή την απειλή, σε αντίθεση με τις γενιές που έζησαν υπό τη σκιά του Ψυχρού Πολέμου.

Απ' την άλλη πλευρά, η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί ένα αμιγώς σύγχρονο πρόβλημα, με την επιστημονική κοινότητα να διασταυρώνει τα ξίφη της για το κατά πόσο η ραγδαία εξέλιξή της μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το ανθρώπινο μυαλό και την κοινωνική συνοχή.

Η αλυσίδα των φυσικών και υγειονομικών καταστροφών

Κάτω από τις δύο υπαρξιακές απειλές, η έκθεση καταγράφει ακόμη 15 μείζονες κινδύνους, οι οποίοι τροφοδοτούνται μεταξύ τους. Η κλιματική αβεβαιότητα επηρεάζει ήδη άμεσα τη σωματική και ψυχική υγεία, προκαλώντας θανάτους από ακραίους καύσωνες, εξάπλωση θανατηφόρων βακτηρίων μέσω πλημμυρών και επέκταση επικίνδυνων εντόμων σε νέες περιοχές.



Η κλιματική αλλαγή συνδέεται άμεσα με τη μόλυνση του αέρα, ενώ ανθρώπινες δραστηριότητες όπως η αποψίλωση των δασών φέρνουν τον άνθρωπο σε πιο στενή επαφή με τα άγρια ζώα, αυξάνοντας τον κίνδυνο μετάδοσης νέων πανδημιών. Παράλληλα, η αυξανόμενη μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά απειλεί εκατομμύρια ζωές στα χρόνια που έρχονται, αν δεν αναπτυχθούν άμεσα νέες θεραπείες.

Ο πίνακας των 17 καταστροφικών απειλών

Το σχέδιο δράσης τριών πυλώνων για το μέλλον

Οι συντάκτες της έκθεσης τοποθέτησαν τους κινδύνους σε μια πυραμίδα, υπολογίζοντας ότι χωρίς παρέμβαση, οι 17 αυτές απειλές θα στοιχίσουν 1 δισεκατομμύριο χαμένα χρόνια υγιούς ζωής (DALYs) μέχρι το 2100. Για να αποτραπεί αυτό το σενάριο, προτείνουν ένα σχέδιο δράσης τριών σημείων:

Προετοιμασία και ετοιμότητα: Παγκόσμια συνεργασία ηγετών και χρηματοδότηση των πιο ευάλωτων κοινοτήτων

Επένδυση στην καινοτομία: Ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας για νέα εμβόλια, φάρμακα και περιβαλλοντικές τεχνολογίες με δίκαιη παγκόσμια διανομή

Συνεχής παρακολούθηση: Διαρκής καταγραφή και αξιολόγηση των κινδύνων για έγκαιρη αντίδραση πριν το ξεσπάσει κάποια κρίση

Η Dr. Νατάλια Κανέμ τονίζει πως το μέλλον δεν είναι προδιαγεγραμμένο και ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να λάβουν αποφασιστικά μέτρα από σήμερα, ενσωματώνοντας την πρόβλεψη στις πολιτικές τους αποφάσεις για να προστατεύσουν τις επόμενες γενιές.

Πηγή: gazzetta.gr