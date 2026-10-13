Απόδραση 18χρονου: Φωτογραφία μαρτυρεί ότι δεν έφερε χειροπέδες - Εμπλεκόταν και σε θανατηφόρο το 2024 (VIDEO)

Υπενθυμίζεται ότι χθες Δευτέρα (12/10) 18χρονος Παλαιστίνιος υπόδικος μεταφέρθηκε από τα αστυνομικά κρατητήρια Αραδίππου μαζί με άλλους συγκρατούμενους του για δίκη που είχαν για διάφορες υποθέσεις, όταν ολοκληρώθηκε η δικαστική διαδικασία τους οδήγησαν πίσω στην αστυνομική κλούβα με σκοπό να τους μεταφέρουν στο χώρο κράτησης τους και εκεί κάτω από συνθήκες που διερευνώνται κατάφερε να δραπετεύσει. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Άλφα η πόρτα της αστυνομικής κλούβας φέρεται να ήταν ανοιχτή.

Η προηγούμενη απόδραση καταγράφηκε στα αστυνομικά κρατητήρια της Λακατάμιας πριν από 15 μέρες.

Η χθεσινή απόδραση φέρνει ξανά στο προσκήνιο προβληματισμό και ανησυχία.

Σύμφωνα με την δημοσιογράφο του Αλφα Κατερίνα Ιωάννου, υπάρχει και ενδεικτικό υλικό από κάμερες που φαίνεται πώς εκείνη τη στιγμή της απόδρασης του 18χρονου δεν φαίνεται να υπήρχε κάπου κοντά κάποιος για να τον φυλάει. Επίσης, φωτογραφικό υλικό μαρτυρεί ότι ο υπόδικος δεν έφερε χειροπέδες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Μετά την απόδραση του 18χρονου ο συναγερμός έληξε μετά από δύο ώρες, καθώς εντοπίστηκε κρυμμένος περίπου δύο ώρες μετά σε σημείο της πόλης.

Ο αρχηγός της Αστυνομίας, διέταξε διοικητική έρευνα η οποία είναι σε εξέλιξη, έχει οριστεί αξιωματικός ώστε να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κατάφερε να διαφύγει.

Σύμφωνα με την δημοσιογράφο του Αλφα την ώρα του περιστατικού υπήρχαν και άλλοι κρατούμενοι στην αστυνομική κλούβα.

Με βεβαρυμμένο ιστορικό ο 18χρονος

Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος του Αλφα ο 18χρονος, πρόκειται για πρόσωπο που απασχόλησε έντονα τις αρχές τα τελευταία χρόνια, ενώ χαρακτηρίστηκε ως υψηλού κινδύνου πρόσωπο.

Ο 18χρονος είχε εμπλακεί σε θανατηφόρο τον Νοέμβριο του 2024. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο 18χρονος οδηγούσε κλεμμένο όχημα και ενεπλάκη σε δυστύχημα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της 18χρονη που καθόταν στο πίσω κάθισμα. Τότε ο 16χρονος είχε εγκαταλείψει τη σκηνή.

Αυτή την φορά εμπλέκεται σε υποθέσεις κλοπών και διαρρήξεων, τα αδέλφια του βρίσκονται στις Κεντρικές Φυλακές, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

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