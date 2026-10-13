Η χώρα που έχει 13 μήνες και βρίσκεται 7 χρόνια πίσω: Πώς λειτουργεί το ημερολόγιό της

Ενώ η συντριπτική πλειονότητα των κρατών παγκοσμίως χρησιμοποιεί το γρηγοριανό ημερολόγιο των 12 μηνών, η Αιθιοπία διατηρεί ένα εντελώς δικό της σύστημα μέτρησης του χρόνου.

Ριζωμένο σε παραδόσεις αιώνων, το αιθιοπικό ημερολόγιο (γνωστό και ως ημερολόγιο Γκεέζ) εξακολουθεί να ρυθμίζει την καθημερινότητα και τις γιορτές των κατοίκων της χώρας.

«Pagume»: Ο 13ος μήνας

Σε αντίθεση με το γρηγοριανό ημερολόγιο, όπου οι μήνες έχουν 30 ή 31 ημέρες, η Αιθιοπία εφαρμόζει μια πολύ πιο ομοιόμορφη δομή. Οι πρώτοι 12 μήνες της χρονιάς αποτελούνται από ακριβώς 30 ημέρες ο καθένας, συμπληρώνοντας έτσι συνολικά 360 ημέρες.

Οι εναπομείνασες ημέρες του έτους ενσωματώνονται σε έναν ξεχωριστό, 13ο μήνα που ονομάζεται «Pagume» και ακολουθεί τον 12ο μήνα (Nehasé). Στα κανονικά έτη ο Pagume διαρκεί πέντε ημέρες, ενώ στα δίσεκτα προστίθεται μία επιπλέον ημέρα, φτάνοντας τις έξι. Με αυτόν τον τρόπο συμπληρώνονται οι 365 ή 366 ημέρες του έτους.

Γιατί η Αιθιοπία ζει στο παρελθόν;

Η χρονιά στην Αιθιοπία δεν ξεκινά την 1η Ιανουαρίου, αλλά τον Σεπτέμβριο. Η αιθιοπική Πρωτοχρονιά, γνωστή ως «Enkutatash», γιορτάζεται συνήθως στις 11 Σεπτεμβρίου του γρηγοριανού ημερολογίου (ή στις 12 Σεπτεμβρίου πριν από ένα δίσεκτο έτος).

Η πιο εντυπωσιακή διαφορά, ωστόσο, εντοπίζεται στην αρίθμηση των ετών. Το αιθιοπικό ημερολόγιο βρίσκεται περίπου επτά έως οκτώ χρόνια πίσω από το γρηγοριανό. Η απόκλιση αυτή οφείλεται στον διαφορετικό υπολογισμό που έκανε η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αιθιοπίας σχετικά με την ημερομηνία γέννησης του Ιησού Χριστού.

Παρόλο που το γρηγοριανό ημερολόγιο χρησιμοποιείται για τις διεθνείς συναλλαγές, το τοπικό σύστημα παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής ταυτότητας της χώρας.

Πηγή: gazzetta.gr