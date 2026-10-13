Τραγωδία σε λούνα παρκ στις ΗΠΑ: Νεκρός άνδρας μετά από πτώση από roller coaster

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι είδαν τον άνδρα να πέφτει από τρενάκι που εκείνη την ώρα έτρεχε με 113 χλμ την ώρα ενώ αρκετοί τραυματίστηκαν στο περιστατικό. Όπως ήταν φυσικό επικράτησε πανικός ενώ το λούνα παρκ εκκενώθηκε.

Προληπτικό κλείσιμο αντίστοιχων εγκαταστάσεων

Μετά το περιστατικό, εκπρόσωπος του πάρκου ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι αντίστοιχα αξιοθέατα σε άλλα πάρκα της αλυσίδας στις ΗΠΑ έκλεισαν προσωρινά για προληπτικούς λόγους.

Σε ανακοίνωσή του, το Six Flags Over Georgia ανέφερε: «Είμαστε βαθιά θλιμμένοι για το περιστατικό με επισκέπτη στο πάρκο μας σήμερα. Οι σκέψεις μας και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια βρίσκονται με την οικογένεια, τους φίλους και τους αγαπημένους του».

ΠΗΓΗ: Έθνος