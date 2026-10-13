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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο Κυπριακό, συνταξιοδοτικό, νοσοκομεία και εσωκομματικές κόντρες

 13.10.2026 - 08:19
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο Κυπριακό, συνταξιοδοτικό, νοσοκομεία και εσωκομματικές κόντρες

Η σημερινή συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Τουφάν Έρχιουρμαν, οι αλλαγές στο προτεινόμενο νομοσχέδιο για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, η έλλειψη νοσηλευτών στα νοσοκομεία, οι κατηγορίες κατά της Deloitte για απόκρυψη περιουσίας του Ρομάν Αμπράμοβιτς και οι εσωκομματικές εξελίξεις στον ΔΗΣΥ, είναι ανάμεσα στα θέματα που προβάλλουν οι εφημερίδες την Τρίτη.

Η «Αλήθεια» τιτλοφορεί το κύριο θέμα της «Εγώ κάλεσα τον Κουλέρμο στο γραφείο μου», παραθέτοντας δηλώσεις της Προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου, σχετικά με την παρουσία του εκδότη της εφημερίδας Φρίξου Κουλέρμου στη συνάντηση με τον Γιώργο Παμπορίδη και τον Αβέρωφ Νεοφύτου. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στη σημερινή συνάντηση του Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Αλλού, παρουσιάζει έρευνα του BBC, σύμφωνα με την οποία εταιρεία του Ρομάν Αμπράμοβιτς στην Κύπρο απέκρυψε φορολογικά στοιχεία ύψους 672 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο «Πολίτης» με τίτλο «Οι αντιδράσεις φέρνουν αλλαγές» αναφέρει, στο κύριο του θέμα, πως το Υπουργείο Εργασίας προχωρεί σε ουσιαστικές αλλαγές στο προτεινόμενο νομοσχέδιο για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση μετά τις αντιδράσεις των κοινωνικών εταίρων. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα γράφει ότι η Λεμεσός «πνίγεται» στο κυκλοφοριακό ενώ τα μεγάλα οδικά έργα μένουν στα χαρτιά, καθώς και ότι χωρίς κονδύλια είναι ο προϋπολογισμός του 2027. Αλλού, η εφημερίδα γράφει πως κλειδώνει το δίπολο στον ΔΗΣΥ ενόψει των εσωκομματικών εκλογών.

«Ο Φιλελεύθερος» με τίτλο «Έκλεισαν κλίνες σε 4 νοσοκομεία» αναφέρει στο κύριό του θέμα ότι η έλλειψη νοσηλευτών επηρεάζει την παροχή ιατρικής περίθαλψης. Αλλού, η εφημερίδα γράφει για τη σημερινή συνάντηση του Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Έρχιουρμαν, σημειώνοντας ότι η προεδρολογία και η τουρκική αδιαλλαξία επηρεάζουν τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Σε άλλο θέμα ο «Φ» αναφέρει ότι κατακόρυφη αύξηση που ξεπερνά το 50% στη συνταγογράφηση ακριβών φαρμάκων καταγράφει ο Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος, προειοποιώντας για σοβαρές πιέσεις στη ρευστότητα των ιδιωτικών φαρμακείων.

Η «Χαραυγή» με κύριο θέμα «Οι δείκτες δεν τρώγονται», αναφέρει ότι μπορεί να υπάρχουν πλεονάσματα όμως η κυβέρνηση παραμένει αδρανής απέναντι στην ακρίβεια και προβάλλει δηλώσεις για το θέμα του Βουλευτή Άριστου Δαμιανού στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι η πολυκατοικία ΔΗΠΑ στη Λάρνακα έχει κριθεί επικίνδυνη και πρέπει να εκκενωθεί άμεσα. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται στη σημερινή συνάντηση του Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουφάν Έρχιουρμαν.

Η αγγλόγλωσση «Cyprus Mail» αναφέρει στο κύριο θέμα της ότι «η Deloitte κατηγορείται πως απέκρυψε δισεκατομμύρια», καθώς το γραφείο της στο νησί φέρεται να δημιούργησε αρχεία με αναδρομικές ημερομηνίες, με στόχο να συγκαλύψει την πραγματική περιουσία του Ρομάν Αμπράμοβιτς. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα παρουσιάζει δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού ο οποίος εκτιμά ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί την επόμενη χρονιά. Αλλού, γράφει ότι μέσα σε ένα έτος υποβλήθηκαν περισσότερες από 24.000 αναφορές για ύποπτη οικονομική δραστηριότητα.

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