«Αν βλέπετε αυτό το βίντεο, εγώ έχω πεθάνει»: Ο συγκλονιστικός αποχαιρετισμός 41χρονης με καρκίνο

Η Άντερσον-Ριντ, διαγνώστηκε σε ηλικία 38 ετών με καρκίνο στο πάγκρεας σε τελικό στάδιο ενώ αργότερα, διαπιστώθηκε ότι έπασχε από καρκίνο των χοληφόρων πόρων, γνωστό ως χολαγγειοκαρκίνωμα.

Η ίδια κατέγραφε την πορεία της με τον καρκίνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας στις 10 Οκτωβρίου ένα τελευταίο μήνυμα, το οποίο είχε μαγνητοσκοπήσει πριν από τον θάνατό της.

«Σήμερα το πρωί, στις 7:30, η Τσάρλι έφυγε από τη ζωή. Τώρα έχει βρει την ηρεμία της. Πριν από λίγες εβδομάδες, η Τσάρλι μαγνητοσκόπησε ένα βίντεο για να το μοιραστεί μαζί σας μετά τον θάνατό της» ξεκινά το βίντεο που δημοσιεύθηκε στο Instagram και έχει περισσότερες από 2,6 εκατομμύρια προβολές.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Charlie battles cancer (@mummy_againstcancer)



Στο βίντεο η Άντερσον-Ριντ, η οποία αφήνει πίσω της τη σύζυγό της, Λουίζ, και την τετράχρονη κόρη τους, Φλόρενς, είπε: «Αν παρακολουθείτε αυτό το βίντεο, δυστυχώς δεν βρίσκομαι πλέον εδώ. Όχι, δεν το έχω δημοσιεύσει κάπως από έναν άλλο κόσμο. Κάποιος είχε την καλοσύνη να το δημοσιεύσει εκ μέρους μου, οπότε τον ευχαριστώ. Ήθελα απλώς να σας ευχαριστήσω όλους. Όλα τα μηνύματα και τα καλά σας λόγια με βοήθησαν πραγματικά να ξεπεράσω αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο. Πολλοί από εσάς έχετε δωρίσει χρήματα για να βοηθήσετε τη Λουίζ και τη Φλόρενς όταν δεν θα βρίσκομαι πλέον εδώ και γι' αυτό θα σας είμαι για πάντα ευγνώμων».

»Ελπίζω ότι, παρά το γεγονός πως αυτή είναι μια τόσο φρικτή κατάσταση για μένα, κάποια από αυτά τα βίντεο βοήθησαν έστω και λίγους ανθρώπους. Σε όλη αυτή τη δοκιμασία, έχω συναντήσει μόνο ανθρώπους που μου έδειξαν καλοσύνη και γενναιοδωρία. Αυτό μου έδειξε πόσο καλό υπάρχει στον κόσμο. Ελπίζω τώρα να μπορείτε κι εσείς να το δείτε» συνέχισε η 41χρονη Βρετανίδα.

«Κάθε είδους ασθένεια, είτε είναι τελικού σταδίου είτε όχι, είναι απλώς φρικτή. Μπορώ μόνο να φανταστώ πόσο δύσκολο ήταν για τους φίλους και την οικογένειά μου, αλλά και για ανθρώπους που δεν με έχουν γνωρίσει ποτέ, να παρακολουθούν την πορεία μου» συμπλήρωσε εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για όσα έζησε.

«Είμαι τόσο ευγνώμων για τη ζωή που έζησα. Δεν μετανιώνω απολύτως για τίποτα. Το μόνο που θα ήθελα είναι να είχα μείνει περισσότερο καιρό με την οικογένειά μου και να είχα δει τη Φλόρενς να μεγαλώνει. Υπάρχουν πράγματα για τα οποία θα ήθελα να ήμουν εδώ, πολλά που θα χάσω. Όμως, έχω ζήσει τόσα πολλά και στάθηκα τόσο τυχερή που είχα αυτά τα επιπλέον δυόμισι χρόνια».

«Αν βλέπετε αυτό το βίντεο, εγώ έχω πεθάνει»: Ο συγκλονιστικός αποχαιρετισμός 41χρονης Βρετανίδας μετά την τελευταία μάχη με τον καρκίνο στο πάγκρεας

H Άντερσον-Ριντ με τη σύζυγό της, Λουίζ, και την τετράχρονη κόρη τους, Φλόρενς

Ζήτησε, τέλος, από όλους να είναι προσεκτικοί με την υγεία τους: «Για τελευταία φορά, να προσέχετε όλοι. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Συνεχίστε να παλεύετε — μην αφήσετε τον θάνατό μου να έχει αρνητική επίδραση σε κανέναν ή σε εσάς τους ίδιους. Συνεχίστε να παλεύετε, μπορείτε να τα καταφέρετε».

Τα πρώτα συμπτώματα

Η Άντερσον-Ριντ μιλούσε ανοιχτά για την εμπειρία της με τον καρκίνο με στόχο να βοηθήσει και άλλους ανθρώπους. Τον Δεκέμβριο του 2023, περιέγραψε τα αρχικά συμπτώματα που είχε παρουσιάσει, τα οποία, όπως είπε, δεν είχε αντιληφθεί τότε ότι συνδέονταν με την ασθένεια.

Αρχικά, όπως ανέφερε, έπειτα από μια αγχωτική κατάσταση στη δουλειά, άρχισε να χάνει την όρεξή της. Δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία, καθώς και στο παρελθόν το άγχος τής είχε προκαλέσει μείωση της όρεξης, η οποία όμως πάντα επανερχόταν. Στη συνέχεια, ένιωσε «μια ελαφριά σκλήρυνση στην αριστερή πλευρά μου, ακριβώς κάτω από το σημείο όπου βρίσκονται οι πνεύμονές μου. Έμοιαζε απλώς με έναν σκληρό μυ. Ήταν κάπως σαν εξόγκωμα, αλλά όχι ακριβώς».

Αφού επισκέφθηκε γιατρό και περίμενε τα αποτελέσματα των εξετάσεων αίματος, άρχισε να αισθάνεται οξείς πόνους στην περιοχή, τους οποίους πίστευε ότι προκαλούσε το άγχος: «Ο πόνος ήταν τόσο έντονος που δεν μπορούσα να σταθώ όρθια».

Σύμφωνα με την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία, ο καρκίνος του παγκρέατος σε αρχικό στάδιο συχνά δεν προκαλεί συμπτώματα. Ωστόσο, οι πρώτες ενδείξεις μπορεί να περιλαμβάνουν κόπωση, ίκτερο, απώλεια όρεξης, πόνο στην πλάτη, ναυτία, εμετούς και θρόμβους αίματος.

Πηγή: protothema.gr