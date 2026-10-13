Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνή«Παιδί μου συγχώρεσέ με»-«Μπαμπά είμαι περήφανος για σένα»: Ο δραματικός διάλογος 21χρονου Ιρανού πριν τον εκτελέσουν
ΔΙΕΘΝΗ

«Παιδί μου συγχώρεσέ με»-«Μπαμπά είμαι περήφανος για σένα»: Ο δραματικός διάλογος 21χρονου Ιρανού πριν τον εκτελέσουν

 13.10.2026 - 08:43
«Παιδί μου συγχώρεσέ με»-«Μπαμπά είμαι περήφανος για σένα»: Ο δραματικός διάλογος 21χρονου Ιρανού πριν τον εκτελέσουν

Συγκλονιστική είναι η τελευταία συνομιλία που είχε με τον πατέρα του ο 21χρονος Αλιρεζά Ραϊσί από το Ιράν πριν να εκτελεστεί στην αγχόνη αφού καταδικάστηκε για τον θάνατο μελών των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας στις διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης.

Το τελευταίο τηλεφώνημα του Ραϊσί με τον πατέρα του έγινε μέσα από φυλακή στο Ισφαχάν λίγα λεπτά πριν την εκτέλεσή του.

«Συγχώρεσέ με! Συγχώρεσέ με. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορώ να κάνω για σένα» », ακούγεται να λέει κλαίγοντας ο πατέρας του Ραϊσί του. «Μπαμπά, είμαι περήφανος για σένα από κάθε άποψη. Είμαι πάντα υπερήφανος για σένα» του απάντησε ο 21χρονος γιος του. «Κι εγώ είμαι περήφανος για σένα», είπε ο πατέρας του, κλαίγοντας με λυγμούς, σύμφωνα με το ηχητικό απόσπασμα.

 

 
Ο Ραϊσί είπε, ακόμα, στον πατέρα του ότι θα έκανε τα πάντα για να απαλύνει τον πόνο του από την απώλεια ενώ του υποσχέθηκε ότι θα φρόντιζε τον ξάδελφό του, Ραμίν Ραϊσί, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στις 9 Ιανουαρίου σε συνοικία του Ισφαχάν.

«Μην κλαις, μπαμπά», είπε ο Ραϊσί. «Δώσε τους χαιρετισμούς μου και στον θείο. Πες του ότι έχω τον νου μου στον Ραμίν».

Ο Ραϊσί απαγχονίστηκε την περασμένη εβδομάδα μαζί με τον 25χρονο Αλιρεζά Σεπαχί,ο οποίος παντρεύτηκε μέσα στη φυλακή μέσω τηλεφώνου, λίγες ώρες πριν από την εκτέλεσή του.

Οι δύο άνδρες ήταν μεταξύ των δώδεκα ατόμων που κατηγορήθηκαν για τη δολοφονία τεσσάρων μελών των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στην πλατεία Σαχίντ Αλιχανί του Ισφαχάν, όπου το καθεστώς πραγματοποιεί δημόσιες εκτελέσεις.

Οι 12 κρίθηκαν ένοχοι σε δίκες τις οποίες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατήγγειλαν ως παρωδία δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι άνδρες υπέστησαν σοβαρά βασανιστήρια προκειμένου να αποσπαστούν ομολογίες που χρησιμοποιήθηκαν στο δικαστήριο.

Η οδύνη των οικογενειών του Ραϊσί και του Σεπαχί ήταν ακόμα μεγαλύτερη καθώς, σύμφωνα με το Iran International, οι αρχές φέρεται να τους εμπόδισαν να θάψουν τους αγαπημένους τους στις ιδιαίτερες πατρίδες τους.

Πηγή: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απόδραση 18χρονου: Φωτογραφία μαρτυρεί ότι δεν έφερε χειροπέδες - Εμπλεκόταν και σε θανατηφόρο το 2024 (VIDEO)
Τρόμος στους δρόμους της Λεμεσού: Κουκουλοφόροι με μοτοσικλέτες λήστευαν ποδηλάτες - Τραυματίστηκε 50χρονη
Τραγωδία σε λούνα παρκ στις ΗΠΑ: Νεκρός άνδρας μετά από πτώση από roller coaster
Εορτολόγιο: Πάρα πολλά ονόματα γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 13 Οκτωβρίου - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε
Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Έφυγε από τη ζωή ένας από τους πρωταγωνιστές του Breaking Bad

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νέα εποχή στον ΑΠΟΕΛ: Μπήκαν τα πρώτα χρήματα από τον Σάββα Λιασή!

 13.10.2026 - 08:42
Επόμενο άρθρο

«Αν βλέπετε αυτό το βίντεο, εγώ έχω πεθάνει»: Ο συγκλονιστικός αποχαιρετισμός 41χρονης με καρκίνο

 13.10.2026 - 08:45
ΠτΔ: Τι δηλώνει για την απόσυρση Αννίτας Δημητρίου από την κούρσα των Προεδρικών

ΠτΔ: Τι δηλώνει για την απόσυρση Αννίτας Δημητρίου από την κούρσα των Προεδρικών

Την απόσυρση του ενδιαφέροντος της υποψηφιότητας της Προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου, για το χρίσμα του υποψηφίου του ΔΗΣΥ για τις Προεδρικές Εκλογές κλήθηκε να σχολιάσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Τι δηλώνει για την απόσυρση Αννίτας Δημητρίου από την κούρσα των Προεδρικών

ΠτΔ: Τι δηλώνει για την απόσυρση Αννίτας Δημητρίου από την κούρσα των Προεδρικών

  •  13.10.2026 - 10:45
Παμπορίδης: «Δεν αποσύρω την υποψηφιότητά μου ούτε με το καλό ούτε με το άγριο» – Μήνυμα στον ΔΗΣΥ για το 2028

Παμπορίδης: «Δεν αποσύρω την υποψηφιότητά μου ούτε με το καλό ούτε με το άγριο» – Μήνυμα στον ΔΗΣΥ για το 2028

  •  13.10.2026 - 08:51
Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό: Μοτοσικλετιστής σύρθηκε στον αυτοκινητόδρομο μετά από σύγκρουση – Βίντεο από το σημείο

Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό: Μοτοσικλετιστής σύρθηκε στον αυτοκινητόδρομο μετά από σύγκρουση – Βίντεο από το σημείο

  •  13.10.2026 - 10:52
ΠτΔ για ακρίβεια: Έχουμε την οικονομική δυνατότητα να παίρνουμε μέτρα - Κινούμαστε σε τρεις κατευθύνσεις

ΠτΔ για ακρίβεια: Έχουμε την οικονομική δυνατότητα να παίρνουμε μέτρα - Κινούμαστε σε τρεις κατευθύνσεις

  •  13.10.2026 - 10:46
Έντονη ανησυχία μετά τις καταγγελίες 5 γυναικών: Μπορεί να ανασταλεί η άδεια του γυναικολόγου πριν την εκδίκαση; (VIDEO)

Έντονη ανησυχία μετά τις καταγγελίες 5 γυναικών: Μπορεί να ανασταλεί η άδεια του γυναικολόγου πριν την εκδίκαση; (VIDEO)

  •  13.10.2026 - 14:02
Συγκλονίζει η μητέρα του Κυπριανού στη δίκη για τα Τέμπη: «Αντί να τον ντύνω γαμπρό, τον έντυνα νεκρό»

Συγκλονίζει η μητέρα του Κυπριανού στη δίκη για τα Τέμπη: «Αντί να τον ντύνω γαμπρό, τον έντυνα νεκρό»

  •  13.10.2026 - 11:43
Απόδραση 18χρονου: Φωτογραφία μαρτυρεί ότι δεν έφερε χειροπέδες - Εμπλεκόταν και σε θανατηφόρο το 2024 (VIDEO)

Απόδραση 18χρονου: Φωτογραφία μαρτυρεί ότι δεν έφερε χειροπέδες - Εμπλεκόταν και σε θανατηφόρο το 2024 (VIDEO)

  •  13.10.2026 - 08:35
Ρωτήσαμε το ChatGPT: Μπορεί ο Νίκος Καρβέλας να «κατεβάσει» από Spotify και YouTube τα τραγούδια της Άννας Βίσση;

Ρωτήσαμε το ChatGPT: Μπορεί ο Νίκος Καρβέλας να «κατεβάσει» από Spotify και YouTube τα τραγούδια της Άννας Βίσση;

  •  13.10.2026 - 14:18

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα