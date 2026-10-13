Συναγερμός στη Γερμανία: Έκλεισε αεροδρόμιο λόγω «έκτακτου περιστατικού» - Αεροσκάφος εκτελούσε πτήση από Κέρκυρα

«Εκτιμούμε ότι πρόκειται για πιθανή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον αέρα, ωστόσο αυτό δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, χωρίς να διευκρινίσει πόσοι αστυνομικοί συμμετείχαν στην επιχείρηση αποκλεισμού του αεροδρομίου.

Η κινητοποίηση των Αρχών σημειώθηκε λίγο πριν από την προσγείωση της πτήσης XR456 της Corendon Airlines, η οποία είχε αναχωρήσει από την Κέρκυρα και ήταν προγραμματισμένο να φτάσει στη Νυρεμβέργη περίπου στις 12:15. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Flightradar24, το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στις 12:16.

Πηγή: protothema.gr