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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έντονη ανησυχία μετά τις καταγγελίες 5 γυναικών: Μπορεί να ανασταλεί η άδεια του γυναικολόγου πριν την εκδίκαση; (VIDEO)

 13.10.2026 - 14:02
Έντονη ανησυχία μετά τις καταγγελίες 5 γυναικών: Μπορεί να ανασταλεί η άδεια του γυναικολόγου πριν την εκδίκαση; (VIDEO)

Έντονη ανησυχία αλλά και προβληματισμό προκάλεσαν οι καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούν γυναικολόγο για ενδεχόμενη ιατρική αμέλεια.

Για το θέμα μίλησε στην εκπομπή του Sigma «Μεσημέρι και Κάτι» ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας του Συλλόγου, Μιχάλης Αναστασιάδης.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο κ. Αναστασιάδης, κάποιες από τις υποθέσεις έχουν ήδη εξεταστεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας και τέθηκαν ενώπιον του Συμβουλίου του ΠΙΣ. Όπως ανέφερε, μία από τις υποθέσεις φαίνεται να βρίσκεται ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Όσον αφορά τη διαδικασία που ακολουθείται σε τέτοιες περιπτώσεις ανέφερε «αυτό που έχουμε εμείς να επιτελέσουμε είναι η στενή παρακολούθηση της εξέλιξης της υπόθεσης, προκειμένου να ενεργοποιήσουμε, εάν χρειαστεί, τις δικές μας πειθαρχικές διαδικασίες».

Σε ερώτηση κατά πόσο ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος μπορεί να παρέμβει σε περιπτώσεις που καθυστερεί να αποδοθεί δικαιοσύνη, ο κ. Αναστασιάδης εξήγησε ότι οι αρμοδιότητες του Συλλόγου περιορίζονται στην πειθαρχική πτυχή των υποθέσεων που αφορούν τα μέλη του.

Χαρακτηριστικά ανέφερε «δεν μπορούμε ούτε να μετατραπούμε σε ανακριτικές αρχές, ούτε σε αστυνομία και, πόσο μάλλον, σε δικαστική αρχή».

Όσον αφορά το εάν μπορεί να ανασταλεί προσωρινά η άδεια άσκησης επαγγέλματος ενός γιατρού ο κ. Αναστασιάδης ανέφερε ότι ο ΠΙΣ είχε εισηγηθεί πριν από περίπου τρία χρόνια, να τροποποιηθεί η νομοθεσία, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα να εξετάζει μεμονωμένες και ιδιαίτερα σοβαρές υποθέσεις που αφορούν γιατρούς, ακόμη και όταν αυτές συνδέονται με ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα.

Στόχος όπως εξήγησε ήταν να μπορεί να γίνεται προσωρινή αναστολής της άδειας άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, σε περιπτώσεις που θα κρίνονταν εξαιρετικά σοβαρές.

Ωστόσο, η Νομική Υπηρεσία το θεώρησε αντισυνταγματικό λόγω του τεκμηρίου της αθωότητας.

«Εμείς οφείλουμε να ακολουθούμε αυτό που μας επιβάλλει η νομοθεσία», ανέφερε.

Δείτε το σχετικό βίντεο

 

 

 

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